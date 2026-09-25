Lorient trifft am Samstag, den 10. Oktober 2026, im Stade du Moustoir in Lorient auf Paris FC.

FC Lorient und Paris FC sind in allen Wettbewerben bislang 11-mal aufeinandergetroffen, wobei Lorient mit 6 Siegen gegenüber 2 Erfolgen von Paris FC und 3 Unentschieden die bessere Bilanz hat. Das jüngste Pflichtspiel fand am 5. April 2026 in der Ligue 1 statt und endete nach Toren von Bamba Dieng und Marshall Munetsi im Stade du Moustoir mit einem 1:1.

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Wann ist der Anstoß von Lorient gegen Paris FC in der Ligue 1?

Lorient gegen Paris FC wird am Samstag, den 10. Oktober 2026, im Stade du Moustoir in Lorient angepfiffen.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 6 10. Okt. 2026 - 14:45 Stade du Moustoir

Wie kann man Tickets für Lorient gegen Paris FC in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen FC Lorient und Paris FC im Stade du Moustoir zu kaufen, können Sie diese Optionen und Schritte befolgen:

1. Offizielle Kanäle des Klubs

Tickets zum Nennwert können Sie direkt über die offizielle Online-Ticketplattform von FC Lorient oder an der Stadionkasse des Stade du Moustoir kaufen. Reguläre Eintrittskarten gehen in der Regel 2 bis 4 Wochen vor dem Spieltag in den Verkauf.

2. Sekundäre Ticketplattformen & Aggregatoren

Wenn die offiziellen Tickets aus erster Hand ausverkauft sind, werden auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub häufig Karten von Wiederverkäufern angeboten, wobei die Preise über dem Nennwert liegen können.

Wie viel kosten Tickets für Lorient gegen Paris FC in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel zwischen FC Lorient und Paris FC im Stade du Moustoir variieren je nach Sitzplatzlage und Kaufort:

1. Offizielle Stadionkasse (Nennwert)

Standardtickets aus erster Hand direkt über FC Lorient liegen in der Regel zwischen 15 € und 60 €:

Hintertortribünen (Virage): 15 € bis 25 € für reguläre Plätze hinter den Toren.

Seitentribüne (Tribune Crédit Agricole): 30 € bis 45 € für seitliche Sicht auf das Spielfeld.

Haupttribüne (Tribune Jean Floc'h): 50 € bis 60 € für zentrale Plätze mit sehr guter Sicht.

Jugend- & Ermäßigungstickets: 10 € bis 20 € für Kinder (17 Jahre und jünger) und Studierende mit gültigem Ausweis.

2. Sekundär- & Wiederverkaufsplattformen

Wenn die Tickets aus erster Hand ausverkauft sind oder wenn Sie näher am Spieltag über sekundäre Ticketplattformen wie StubHub kaufen, liegen die Preise im Allgemeinen höher:

Start-/Mindestpreis: Etwa 40 € bis 42 € für Standardplätze.

Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Etwa 65 € bis 70 € für zentrale Plätze oder Plätze mit seitlicher Sicht.

Premium-/Kategorie-1-Plätze:90 € bis 120 €+ , abhängig von der aktuellen Marktnachfrage.

Lorient gegen Paris FC in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Lorient gegen Paris FC

Lorient hat in seinen drei Ligue-1-Spielen in dieser Saison einen Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Mit den beiden Testspielen der Vorbereitung ergibt sich in den letzten fünf Partien insgesamt eine Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein 0:1-Auswärtssieg in Lens am 5. September, davor gab es eine 1:2-Niederlage gegen Troyes. In den fünf Spielen erzielte Lorient sechs Tore und kassierte sieben.

Paris FC hat zwei seiner drei Ligue-1-Spiele gewonnen und eines unentschieden gespielt, bei einer Niederlage in den letzten fünf Partien insgesamt. Das jüngste Ergebnis war ein beeindruckender 2:3-Sieg in Marseille am 6. September, nachdem es zuvor einen 3:0-Heimsieg gegen Nizza gegeben hatte. Paris FC erzielte in den fünf Spielen acht Tore und kassierte sieben, darunter eine 0:4-Niederlage im Freundschaftsspiel gegen Mainz 05 vor Saisonbeginn.

Lorient gegen Paris FC: Die jüngste direkte Bilanz

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams endete am 5. April 2026 in der Ligue 1 im Stade du Moustoir mit 1:1. In den letzten fünf Duellen in allen Wettbewerben gewann Lorient zweimal, Paris FC einmal, und zwei Spiele endeten unentschieden. Lorient gewann im Februar 2026 ein Spiel im Coupe de France mit 2:0, während Paris FC im Oktober 2025 zu Hause einen 2:0-Sieg in der Ligue 1 holte.