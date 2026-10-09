Lorient trifft am Sonntag, den 18. Oktober 2026, im Stade du Moustoir in Lorient auf Monaco.

Lorient will seine starke Bilanz im direkten Duell ausbauen, nachdem der Klub in der Saison 2025/26 beide Ligaspiele gegen die AS Monaco gewonnen hat. Die Spiele zwischen diesen beiden Teams sind historisch torreich und kamen in den vergangenen Spielzeiten im Schnitt auf mehr als 3 Tore pro Partie.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Lorient gegen Monaco wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Lorient gegen Monaco in der Ligue 1?

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 7 18. Okt. 2026 - 11:15 Stade du Moustoir

Wie kann man Tickets für Lorient gegen Monaco in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Lorient und Monaco im Stade du Moustoir zu kaufen, gibt es diese wichtigsten Möglichkeiten:

Offizielle Klubmitgliedschaften / Dauerkarteninhaber: Registrierte Mitglieder des FC Lorient oder Dauerkarteninhaber erhalten oft bevorzugte Vorverkaufsphasen, bevor die Tickets in den freien Verkauf gehen. Mitglieder, die nicht teilnehmen können, können ihre Plätze auch auf der offiziellen Ticketbörse des Klubs anbieten.

Offizielle Hospitality-Pakete: Wenn die regulären Eintrittskarten ausverkauft sind, können VIP- oder Hospitality-Pakete, die Zugang zu Lounges, Verpflegung und Premium-Sitze umfassen, direkt über das kommerzielle Vertriebsteam des Klubs gekauft werden.

Bereich für Auswärtsfans: Wenn Sie die AS Monaco unterstützen, werden Tickets für den Auswärtsblock in der Regel direkt über das offizielle Ticketportal der AS Monaco verkauft und nicht über die Website von Lorient.

Sekundärmarktplätze: Wenn Tickets über die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, bieten sekundäre Ticketplattformen wie StubHub Wiederverkaufsoptionen an.

Wie viel kosten Tickets für Lorient gegen Monaco in der Ligue 1?

Für ein Ligue-1-Spiel zwischen dem FC Lorient und der AS Monaco im Stade du Moustoir variieren die Ticketpreise je nach Kaufort und Sitzplatzkategorie:

Offizielle Primärtickets (direkt beim FC Lorient):

Standardtickets im Erstverkauf liegen in der Regel zwischen 20 € und 60 € . Hinter dem Tor (Nord-/Südtribünen): ca. 20 € bis 30 € Seitentribünen & Haupttribüne (Mitte/Honneur): ca. 35 € bis 60 €+

Sekundärmarktplätze & Wiederverkauf:

Wenn die Primärticket-Phasen beendet sind, geben sekundäre Ticketplattformen wie StubHub Fans eine zweite Chance, sich Zutritt für den Spieltag zu sichern.

Einstiegs-/Mindestpreis: Etwa 38 € bis 42 € für Sitzplätze der Standardkategorie.

Durchschnittlicher Ticketpreis: Liegt je nach Nachfrage und Sitzplatzkategorie in der Regel zwischen 75 € und 85 € . VIP- & Hospitality-Pakete: Die Preise beginnen bei etwa 150 € bis 500 €+ pro Ticket für Lounge-Zugang, Catering und zentrale Sitzplätze.



Lorient gegen Monaco in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Lorient gegen Monaco

Lorient hat in den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete in der Ligue 1 mit einem 2:2 gegen Toulouse, zuvor gelang dem Klub Anfang September auch ein 1:0-Auswärtssieg gegen Lens. In diesen fünf Spielen erzielte Lorient sechs Tore und kassierte sieben, was ein Team widerspiegelt, dem es an defensiver Konstanz fehlt.

Monaco ist in starker Form und hat drei der letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 in Straßburg, davor gewann das Team aber auswärts mit 2:1 bei Paris Saint-Germain und schlug Marseille mit 2:0. Monaco erzielte in den vergangenen fünf Partien neun Tore und kassierte vier, wobei die einzige Niederlage in der Qualifikation zur Conference League gegen Gornik Zabrze kam.

Lorient gegen Monaco: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand im Januar 2026 statt, als Monaco Lorient empfing und mit 1:3 verlor. Davor gewann Lorient das Hinspiel im September 2025 zu Hause mit 3:1. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Lorient mit zwei Siegen gegenüber einem von Monaco die bessere Bilanz, dazu kommen in diesem Zeitraum zwei Unentschieden. In diesen fünf Spielen fielen insgesamt 16 Tore.