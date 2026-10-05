Liverpool trifft am Dienstag, den 20. Oktober 2026, an der Anfield Road in Liverpool auf Villarreal.

Beide Klubs verfügen über eine große europäische Geschichte: Liverpool kann sechs Titel im Europapokal der Landesmeister beziehungsweise in der Champions League vorweisen, Villarreal gewann bekanntlich 2021 die UEFA Europa League. Das Duell ist eine Neuauflage des intensiven Champions-League-Halbfinals von 2022, in dem sich Liverpool am Ende mit 5:2 nach Hin- und Rückspiel durchsetzte, nachdem der Klub einen dramatischen Comeback-Versuch der Spanier im Rückspiel abgewehrt hatte.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Kauf von Tickets für Liverpool gegen Villarreal wissen müssen, einschließlich der Frage, wo man sie kaufen kann und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Liverpool gegen Villarreal in der Champions League?

Liverpool gegen Villarreal wird am Dienstag, den 20. Oktober 2026, an der Anfield Road in Liverpool angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 3 20. Okt. 2026 - 15:00 Anfield

Wie kann man Tickets für Liverpool gegen Villarreal in der Champions League kaufen?

Wenn Sie Tickets für das kommende UEFA-Champions-League-Spiel Liverpool FC gegen Villarreal CF an der Anfield Road kaufen möchten, das für den 20. Oktober 2026 angesetzt ist, haben Sie einige Hauptoptionen:

1. Offizielle Vereinskanäle (Primärmarkt)

Der offizielle Ticketverkauf wird direkt von den teilnehmenden Vereinen abgewickelt. Diese Optionen bieten Preise zum Nennwert, erfordern jedoch in der Regel Vereinsmitgliedschaften oder vorherige Guthaben.

Offizielles Ticketbüro des Liverpool FC: Eine offizielle LFC-Mitgliedschaft ist in der Regel erforderlich, um sich für Ticketverlosungen oder Verkaufsphasen zu registrieren. Vorrang haben Dauerkarteninhaber und Mitglieder mit Guthaben aus dem automatischen Pokalsystem, basierend auf früheren Champions-League-Spielbesuchen. Verbleibende Tickets gehen in den allgemeinen Mitgliederverkauf.

Auswärtsblock von Villarreal CF: Das Kontingent für den Auswärtsbereich wird direkt von Villarreal CF für registrierte Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder ( Socios ) verwaltet.

Wie viel kosten Tickets für Liverpool gegen Villarreal in der Champions League?

Die Ticketpreise für Liverpool gegen Villarreal in der UEFA Champions League variieren je nach Kategorie und Vertriebskanal:

1. Direkter offizieller Verkauf (Nennwert)

Beim direkten Kauf über den Liverpool FC, etwa über Mitgliederverlosungen oder die Official Ticket Exchange, werden Tickets zu den offiziellen Standardpreisen verkauft:

Standardtickets für Erwachsene: 45 € bis 72 € (£39 bis £61)

Ermäßigungen & junge Erwachsene: 34 € bis 54 € (£29 bis £46)

Junioren (unter 16 Jahren):11 € (£9)

3. Sekundäre Ticketmarktplätze

Wenn die offiziellen Tickets ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie StubHub je nach Nachfrage und Sitzplatzlage Tickets in den folgenden Preisspannen:

Günstigste Plätze / Startpreise (obere Ränge): 105 € bis 150 €

Durchschnittliche Wiederverkaufsplätze (Main Stand / Kop): 200 € bis 350 €

Unterrang / zentrale Premiumplätze:400 € bis 600 €+

Liverpool gegen Villarreal in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Liverpool gegen Villarreal

Liverpool hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen drei Siege, zwei Unentschieden und keine Niederlage verbucht. Das jüngste Ergebnis war ein 3:1-Sieg im Carabao Cup gegen Tottenham Hotspur, während ein 2:1-Erfolg gegen Atletico Madrid in der Champions League als das bedeutendste Resultat in dieser Phase gilt. Außerdem gewann der Klub in der Premier League mit 2:0 bei Ipswich Town, doch die Unentschieden gegen Fulham und Nottingham Forest spiegeln die Unbeständigkeit in der Ligform wider. Liverpool erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte vier.

Villarreal holte aus den vergangenen fünf Pflichtspielen einen Sieg, kein Unentschieden und vier Niederlagen. Das einzige positive Resultat war ein 1:3-Auswärtssieg in Malaga am 17. September, der eine Serie von vier Niederlagen in Folge beendete, darunter Pleiten gegen Real Betis, Borussia Dortmund in der Champions League und Deportivo de A Coruna. Perez' Mannschaft erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore, kassierte aber zehn, wobei vor allem die Defensivbilanz Anlass zur Sorge gibt.

Liverpool gegen Villarreal: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs gab es im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals 2022, als Liverpool Villarreal im El Madrigal mit 2:3 besiegte und weiterkam. Im Hinspiel an der Anfield Road gewann Liverpool mit 2:0. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen, die sich über Champions League, Europa League und ein Klub-Freundschaftsspiel erstrecken, stehen für Liverpool drei Siege zu einem für Villarreal zu Buche, bei einem Unentschieden. Den einzigen Sieg feierte Villarreal im Hinspiel des Europa-League-Halbfinals 2016 mit einem 1:0-Heimerfolg, ehe Liverpool das Duell noch drehte.