Wenn Liverpool am Mittwoch, dem 16. Dezember, Bournemouth in Anfield empfängt, geht es um einen Platz im Halbfinale des Carabao Cup im Januar. Das Viertelfinale verspricht eine besondere Partie zu werden, und Tickets können bereits heute gebucht werden.

Liverpool gewann 2024 zum zehnten Mal den League Cup und baute damit seine Führung in der ewigen Siegerliste des Wettbewerbs aus. Bournemouth hingegen kam in keinem der beiden großen englischen Pokalwettbewerbe bislang über das Viertelfinale hinaus.

Dass Andoni Iraola Bournemouth im Sommer verließ, um Liverpool zu übernehmen, verleiht dem bevorstehenden Duell zusätzliche Brisanz. Unter dem Flutlicht von Anfield ist eine mitreißende Atmosphäre garantiert.

GOAL liefert alle Informationen zu Tickets für Liverpool gegen Bournemouth im Carabao Cup, darunter, wo sie erhältlich sind und wie viel sie kosten.

Wann findet Liverpool gegen Bournemouth im Carabao Cup statt?

Datum Partie (Ortszeit) Tickets Spielstätte (Ort) Mittwoch, 16. Dezember Carabao Cup: Liverpool gegen Bournemouth (20 Uhr GMT) Tickets Anfield (Liverpool) Sonntag, 30. Mai Premier League: Liverpool gegen Bournemouth (Uhrzeit noch offen) Tickets Anfield (Liverpool)

So kauft Ihr Tickets für Liverpool gegen Bournemouth im Carabao Cup

Offizielle Tickets für das Carabao-Cup-Viertelfinale zwischen Liverpool und Bournemouth in Anfield können direkt bei den beiden Vereinen gekauft werden. Offizielle Hospitality-Pakete sind bereits erhältlich.

Die Tickets sind strikt in Heim- und Gästebereiche aufgeteilt:

Heimfans (Liverpool) : Tickets können online über das offizielle Ticketportal des Liverpool FC gekauft werden. Um sie mit Eurer digitalen Wallet zu synchronisieren, benötigt Ihr ein Mobilgerät.

: Tickets können online über das offizielle Ticketportal des Liverpool FC gekauft werden. Um sie mit Eurer digitalen Wallet zu synchronisieren, benötigt Ihr ein Mobilgerät. Gästefans (Bournemouth): Die Tickets für den Gästebereich werden direkt Bournemouth zugeteilt und müssen über dessen offizielle Ticketverkaufsseite gekauft werden.

Offizielle reguläre Heimtickets werden gestaffelt nach Mitgliedschaft und bisherigen Spielbesuchen (Treuepunkten) verkauft:

Vorverkauf mit Vorrang : Die Registrierung für Fans mit Treuepunkten aus früheren Carabao-Cup-Spielen beginnt üblicherweise einige Wochen vor der Partie.

: Die Registrierung für Fans mit Treuepunkten aus früheren Carabao-Cup-Spielen beginnt üblicherweise einige Wochen vor der Partie. Verkauf für Mitglieder : Der Hauptverkauf für All-Red-Mitglieder mit den erforderlichen Treuepunkten aus Heimspielen beginnt am 10. November.

: Der Hauptverkauf für All-Red-Mitglieder mit den erforderlichen Treuepunkten aus Heimspielen beginnt am 10. November. Lokale und allgemeine Ticketverlosungen: Falls nach den Vorverkaufsphasen noch Tickets übrig sind, finden Verlosungen für Mitglieder aus der Region und der allgemeine Verkauf üblicherweise ein bis zwei Wochen vor dem Spiel statt (Anfang Dezember).

Fans können Tickets für Liverpool gegen Bournemouth im Carabao Cup außerdem auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern möchten, und ist eine verlässliche Option für Fans, die noch kurzfristig Tickets suchen.

Wie viel kosten Tickets für Liverpool gegen Bournemouth im Carabao Cup?

Offizielle reguläre Tickets für Liverpools nationale Pokalspiele in Anfield kosten je nach Kategorie, Tribüne und Ermäßigungsart in der Regel zwischen 10 und 40 Pfund.

Die Preise für die verschiedenen Ticketkategorien und Sitzbereiche gliedern sich wie folgt:

Ticketkategorie / Sitzbereich Preisspanne Ausstattung und Leistungen Obere / untere Ränge hinter den Toren 10 bis 30 Pfund Plätze hinter den Toren; der Kop ist für seine berüchtigte Atmosphäre bekannt, während der neu erweiterte Oberrang der Anfield Road einen großartigen Blick von oben bietet. Ränge an den Längsseiten 30 bis 40 Pfund Erstklassiger Blick von der Seitenlinie; die unteren Reihen liegen näher an den Trainerbänken, während die oberen Ränge einen besseren taktischen Überblick bieten. Brodies Sports Bar / Lounge (Hospitality) Ab 125 Pfund Ebene 1 des Oberrangs der Anfield Road. Enthalten sind gepolsterte Sitzplätze, kostenloses Streetfood, ein Getränk zur Halbzeit und Auftritte von LFC-Legenden. Anfield Beat Lounge (Hospitality) Ab 180 Pfund Direkter Zugang zu Premium-Sitzplätzen in Block L15 der Haupttribüne. Enthalten sind exklusiver Zugang zur Lounge und ein kostenloses Getränk zur Halbzeit. Premium-Lounges Ab 245 Pfund Luxuriöse Erlebnisse am Spieltag mit hochwertigen mehrgängigen Menüs, Getränken und erstklassigen, zentral gelegenen Sitzplätzen an der Längsseite.

Weitere Informationen findet Ihr im offiziellen Ticketportal des Vereins. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Liverpool gegen Bournemouth: Der direkte Vergleich

Liverpool dominiert den direkten Vergleich mit Bournemouth: Von 27 Pflichtspielen zwischen den beiden Mannschaften gewann Liverpool 21. Bournemouth siegte nur dreimal, die übrigen drei Partien endeten unentschieden.

Im jüngsten Aufeinandertreffen gewann Liverpool im September 2026 im Vitality Stadium mit 1:0 in der Liga. Alexander Isak erzielte nach Vorarbeit von Cody Gakpo in der 57. Minute das einzige Tor der Partie.

Bemerkenswerte Rekorde und Meilensteine