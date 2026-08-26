Lille trifft am Sonntag, den 13. September 2026, in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve d'Ascq auf Troyes.

Lille geht in diese Spielphase mit dem Ziel, unter der Leitung des Trainerstabs den Heimvorteil zu nutzen. Troyes reist derweil nach Villeneuve-d'Ascq und hofft gegen einen starken Gegner auf ein wichtiges Auswärtsresultat.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Lille gegen Troyes wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Lille gegen Troyes in der Ligue 1?

Lille gegen Troyes findet in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve d'Ascq statt, der Anstoß für diesen Spieltag der Ligue 1 ist angesetzt.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 4 13. Sept. 2026 - 09:00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Wie kann man Tickets für Lille gegen Troyes in der Ligue 1 kaufen?

Der Kauf von Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen LOSC Lille und ES Troyes AC, das am 13. September 2026 in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy stattfindet, erfolgt in der Regel über einige Standardwege:

Offizielle Vereinswebsite: Die direkteste und sicherste Methode ist ein Besuch auf der offiziellen Website von LOSC Lille. Gehen Sie dort in den Ticket- oder Spieltagsbereich, um Karten direkt beim Klub zu kaufen, sobald sie in den freien Verkauf gehen oder exklusive Verkaufsfenster für Mitglieder geöffnet werden.

Kasse / Stadion-Ticketbüro: Lokale Fans oder Reisende können vor dem Spieltag das Ticketbüro an der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve-d'Ascq besuchen, um dort persönlich Karten zu kaufen, vorbehaltlich der Verfügbarkeit.

Wiederverkaufs- und Ticketvergleichsplattformen: Wenn die offiziellen Kanäle des Klubs ausverkauft sind oder Sie nach bestimmten Sitzplatzkategorien suchen, etwa auf den kurzen Seiten, in den Ecken oder mit Sicht von der Längsseite, erfassen sekundäre Ticketmarktplätze und Aggregatoren, darunter StubHub, das verfügbare Angebot von Ticketanbietern.

Mitgliedsvorteile des Klubs: Wenn Sie eine Lille-Mitgliedschaft besitzen oder den Status eines Dauerkarteninhabers haben, achten Sie auf Benachrichtigungen zu vorrangigen Verkaufsfenstern per E-Mail, die oft frühen Zugang gewähren, bevor der allgemeine Verkauf beginnt.

Wie viel kosten Tickets für Lille gegen Troyes in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das kommende Ligue-1-Spiel zwischen LOSC Lille und ES Troyes AC am 13. September 2026 variieren je nach Plattform, Sitzplatzkategorie und Zeitpunkt des Kaufs:

Offizieller allgemeiner Verkauf des Klubs: Tickets zum Nennwert, die direkt über die offizielle Website von LOSC Lille gekauft werden, beginnen in der Regel bei niedrigeren Grundpreisen für Standardplätze hinter den Toren oder in den oberen Eckbereichen.

Sekundärmarkt- und Wiederverkaufsplattformen: Auf Ticketvergleichs- und Wiederverkaufsmarktplätzen wie StubHub beginnen Tickets der Einstiegskategorie für dieses Spiel bei etwa 11 € , wobei die Durchschnittspreise auf den Plattformen je nach Sitzplatzwahl grob zwischen 55 € und 134 € liegen.

Sitzplatzkategorien: Premiumplätze auf der Längsseite oder zentrale Tribünensitze in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy sind teurer und liegen in Ticketvertriebsnetzwerken häufig bei 65 € bis 85 €+ (85 $ bis 110 $+) aufwärts.

Lille gegen Troyes in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Lille gegen Troyes

Lille geht mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein 2:0-Sieg in der Ligue 1 bei Angers am 23. August, der das einzige Pflichtspielergebnis in diesem Lauf darstellte. Davor spielte Lille in der Vorbereitung 1:1 gegen Everton und 2:2 gegen den Hamburger SV, besiegte OH Leuven mit 6:3 und verlor mit 1:2 gegen Union St. Gilloise. Lille erzielte in diesen fünf Partien 14 Tore und kassierte sieben.

Troyes reist mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Partien an. Das jüngste Spiel war ein 0:0 in der Ligue 1 gegen Paris FC am 22. August. Davor spielte Troyes in Testspielen 1:1 gegen Panetolikos und Auxerre, besiegte GOAL FC mit 5:2 und gewann mit 3:0 gegen Grenoble. Troyes erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte zwei.

Lille gegen Troyes: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 3. Juni 2023 statt, als sich Troyes und Lille in einem Ligue-1-Spiel 1:1 trennten. Davor besiegte Lille Troyes im Januar 2023 in der Ligue 1 zu Hause mit 5:1 und gewann außerdem im selben Monat ein Duell im Coupe de France zwischen den beiden Teams mit 2:0. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Lille dreimal gewonnen, Troyes einmal, dazu kam ein Unentschieden.