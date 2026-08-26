Lille trifft am Sonntag, den 13. September 2026, in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve d'Ascq auf Troyes.

Lille geht in diese Spielphase mit dem Ziel, unter der Leitung des Trainerstabs den Heimvorteil zu nutzen. Troyes reist derweil nach Villeneuve-d'Ascq, um auswärts gegen einen starken Gegner ein wichtiges Resultat zu holen.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wissenswerte zur Ticketbuchung für Lille gegen Troyes liefern, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Lille gegen Troyes in der Ligue 1?

Lille gegen Troyes findet in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve d'Ascq statt, der Anstoß ist für diesen Ligue-1-Spieltag angesetzt.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 4 13. Sept. 2026 - 09:00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Wie kann man Tickets für Lille gegen Troyes in der Ligue 1 kaufen?

Der Kauf von Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen LOSC Lille und ES Troyes AC, das am 13. September 2026 in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy angesetzt ist, erfolgt in der Regel über einige Standardwege:

Offizielle Klub-Website: Die direkteste und sicherste Methode ist der Besuch der offiziellen Website von LOSC Lille. Gehen Sie dort in den Ticket- oder Spieltagsbereich, um Karten direkt über den Klub zu kaufen, sobald diese in den freien Verkauf oder in exklusive Verkaufsphasen für Mitglieder gehen.

Vorverkauf / Stadionkasse: Lokale Fans oder Reisende können vor dem Spieltag die Ticketstelle an der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve-d'Ascq besuchen, um je nach Verfügbarkeit Tickets persönlich zu kaufen.

Wiederverkaufs- und Ticketvergleichsplattformen: Wenn die offiziellen Kanäle des Klubs ausverkauft sind oder Sie nach bestimmten Sitzplatzkategorien suchen, etwa auf den kurzen Seiten, in den Ecken oder mit Blick von der Längsseite, führen sekundäre Ticket-Marktplätze und Aggregatoren, etwa StubHub, verfügbare Angebote von Ticketanbietern auf.

Vorteile einer Klubmitgliedschaft: Wenn Sie eine Lille-Mitgliedschaft besitzen oder Dauerkarteninhaber sind, achten Sie auf Benachrichtigungen zu prioritären Vorverkaufsfenstern per E-Mail, die häufig frühen Zugang gewähren, bevor der allgemeine Verkauf beginnt.

Wie viel kosten Tickets für Lille gegen Troyes in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das kommende Ligue-1-Spiel zwischen LOSC Lille und ES Troyes AC am 13. September 2026 variieren je nach Plattform, Sitzplatzkategorie und Zeitpunkt des Kaufs:

Allgemeiner Verkauf des offiziellen Klubs: Tickets zum Nennwert, die direkt über die offizielle Website von LOSC Lille gekauft werden, beginnen in der Regel bei niedrigeren Grundpreisen für reguläre Plätze hinter den Toren oder in den oberen Eckbereichen.

Sekundärmarkt- und Wiederverkaufsplattformen: Auf Ticketvergleichs- und Wiederverkaufsplattformen, etwa StubHub, beginnen Tickets der günstigsten Kategorie für dieses Spiel bei rund 11 € , während die durchschnittlichen Gesamtpreise auf der Plattform je nach Sitzplatzauswahl grob zwischen 55 € und 134 € liegen.

Sitzplatzkategorien: Premium-Plätze auf der Längsseite oder zentrale Tribünensitze in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy sind teurer und liegen in Vertriebsnetzwerken für Tickets häufig bei 65 € bis 85 €+ aufwärts (85 $ bis 110 $+).

Lille gegen Troyes in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Die Form von Lille gegen Troyes

Lille geht mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein 2:0-Sieg in der Ligue 1 bei Angers am 23. August, was das einzige Pflichtspielergebnis in diesem Lauf darstellte. Davor spielte Lille in der Vorbereitung 1:1 gegen Everton und 2:2 gegen den Hamburger SV, besiegte OH Leuven mit 6:3 und verlor mit 1:2 gegen Union St. Gilloise. Lille erzielte in diesen fünf Spielen 14 Tore und kassierte sieben.

Troyes reist mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen an. Das jüngste Match endete am 22. August in der Ligue 1 0:0 gegen Paris FC. Zuvor spielte Troyes in Testspielen 1:1 gegen Panetolikos und Auxerre, schlug GOAL FC mit 5:2 und gewann mit 3:0 gegen Grenoble. Troyes erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte zwei.

Lille gegen Troyes: Die jüngste direkte Bilanz

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 3. Juni 2023 statt, als sich Troyes und Lille in der Ligue 1 1:1 trennten. Davor besiegte Lille Troyes im Januar 2023 in der Ligue 1 zu Hause mit 5:1 und gewann außerdem früher im selben Monat auch ein Spiel im Coupe de France zwischen beiden Teams mit 2:0. In den vergangenen fünf direkten Duellen gewann Lille dreimal, Troyes einmal, eine Partie endete unentschieden.