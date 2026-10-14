Lille empfängt Lens am Freitag, 30. Oktober 2026, in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve d'Ascq.

Dieses Spiel ist als Derby du Nord (Nordderby) bekannt und zählt zu den intensivsten und traditionsreichsten regionalen Rivalitäten im französischen Fußball. Im letzten Ligaduell im April 2026 feierte LOSC Lille am selben Spielort einen deutlichen 3–0-Sieg gegen RC Lens.

Bei GOAL erfahren Sie alles, was Sie über Tickets für Lille gegen Lens wissen müssen: wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Lille gegen Lens in der Ligue 1?

Lille gegen Lens findet am Freitag, 30. Oktober 2026, in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve d'Ascq statt.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 9 30. Okt. 2026 - 16:05 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Wie kann man Tickets für Lille gegen Lens in der Ligue 1 kaufen?

Für das bevorstehende Ligue-1-Spiel zwischen Lille und Lens gibt es mehrere Möglichkeiten, Tickets über offizielle und sekundäre Kanäle zu erwerben:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der Kauf direkt über die offizielle Website von LOSC Lille ist der zuverlässigste Weg zu Tickets zum regulären Preis. Der Verkauf beginnt in der Regel zunächst für Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber, bevor der freie Verkauf startet.

Offizielle Ticketbörse: Wenn das Spiel über die regulären Verkaufskanäle ausverkauft ist, bieten Vereine häufig eine offizielle Wiederverkaufsplattform an, auf der Dauerkarteninhaber Plätze, die sie nicht nutzen können, sicher anbieten können.

2. Sekundäre Ticketmärkte

Sekundäre Ticketplattformen: Sind die offiziellen Angebote des Vereins vollständig ausverkauft, finden sich reguläre Eintrittskarten häufig auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub . Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für bevorstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Kontingente der offiziellen Verkaufsstellen erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Lille gegen Lens in der Ligue 1?

Für das stark nachgefragte Derby du Nord zwischen LOSC Lille und RC Lens variieren die Ticketpreise je nachdem, ob Sie Karten zum regulären Preis direkt beim Verein oder über sekundäre Ticketmärkte kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Tickets zum regulären Preis: Beim Kauf direkt über die offiziellen Vereinskanäle beginnen die Preise für reguläre Ligatickets auf den oberen Rängen in der Regel bei etwa 15 bis 40 € . Für zentrale Plätze auf den unteren Rängen mit guter Sicht und Hospitality-Angebote reichen sie bis zu 80 bis über 150 € . Tickets zum regulären Preis für besonders bedeutende Derbys sind allerdings schnell ausverkauft.

2. Sekundäre Ticketmärkte

Wenn die offiziellen Tickets beim Verein ausverkauft sind, bieten sekundäre Ticketplattformen wie StubHubTickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Für dieses Spiel beginnen die Preise in Standardkategorien im Allgemeinen bei etwa 80 bis 150 € und können je nach Platzkategorie und Nachfrage auf 200 bis über 350 € steigen.

Lille gegen Lens in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Die Form von Lille und Lens

Lille hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt verlor Lille in der Ligue 1 mit 2-1 gegen Nizza. Ein 2-0-Sieg gegen Troyes und ein 0-1-Auswärtssieg bei Toulouse zeigen hingegen, dass die Mannschaft auch ohne Gegentor bleiben kann. Gegen Paris Saint-Germain spielte Lille 2-2, gegen Real Betis verlor die Mannschaft in der Champions League mit 2-3. In den fünf Spielen erzielte Lille sieben Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Lens hat in seinen letzten fünf Spielen einmal gewonnen, einmal unentschieden gespielt und dreimal verloren. Der einzige Sieg gelang in der Champions League mit einem 2-3-Auswärtserfolg bei Slavia Prag. In der Ligue 1 verlor Lens gegen Monaco, Lorient und Straßburg. Allein in diesen drei Ligapleiten erzielte die Mannschaft fünf Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Lille gegen Lens: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften endete im April 2026 in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy mit einem 3-0-Sieg für Lille. In den letzten fünf direkten Duellen in der Ligue 1 holte jede Mannschaft zwei Siege. Eines der Spiele endete im Rückspiel Anfang dieses Jahres mit 3-0 für Lille. Lens gewann das entsprechende Auswärtsspiel im September 2025 mit 3-0. In früheren Begegnungen aus diesem Datensatz feierte Lille außerdem Siege mit 1-0 und 2-1.