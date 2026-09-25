So bekommt man Tickets für Lille gegen Le Havre: Ligue-1-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Lille trifft am Samstag, den 10. Oktober 2026, in der Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy in Lille auf Le Havre.

Historisch gesehen hat Lille dieses Duell dominiert und fünf der vergangenen sieben Aufeinandertreffen in allen Wettbewerben gewonnen. Im jüngsten Ligaduell am 3. Mai 2026 trennten sich beide Teams im Stade Pierre Mauroy mit 1:1.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Lille gegen Le Havre wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und der Preise.

Wann ist der Anstoß bei Lille gegen Le Havre in der Ligue 1?

Lille gegen Le Havre findet am Samstag, den 10. Oktober 2026, in der Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy in Lille statt.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 6 10. Okt. 2026 - 11:15 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Wie kann man Tickets für Lille gegen Le Havre in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen LOSC Lille und Le Havre AC in der Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy zu kaufen, können Sie folgende Optionen nutzen:

Offizielle Ticketplattform von LOSC Lille

Primärer Online-Verkauf: Tickets gehen in der Regel etwa zwei Monate vor dem Spiel im offiziellen Ticketportal von LOSC in den Verkauf. Dort können Sie Ihren bevorzugten Sitzbereich direkt auf dem Stadionplan auswählen und die Bezahlung online per Kredit- oder Debitkarte abschließen.

Offizieller Zweitmarkt: Wenn die regulären Tickets ausverkauft sind, betreibt LOSC direkt auf seinem Ticketportal eine offizielle Wiederverkaufsplattform, auf der Dauerkarteninhaber ihre Plätze sicher zum Nennwert weiterverkaufen.

Ticketschalter am Spieltag: Je nach Verfügbarkeit können physische Tickets am Ticketschalter 1 in der Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy gekauft werden, der drei Stunden vor dem Anstoß öffnet.

Sekundäre Ticketplattformen

Wenn Sie Tickets nicht direkt über den Klub bekommen können, bieten sekundäre Ticketplattformen wie StubHub Wiederverkaufstickets an, die von Fans eingestellt wurden. Beachten Sie, dass die Preise auf Drittanbieter-Marktplätzen von den Verkäufern festgelegt werden und über oder unter dem offiziellen Nennwert liegen können.

Wie viel kosten Tickets für Lille gegen Le Havre in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel zwischen LOSC Lille und Le Havre AC in der Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy variieren je nach Sitzplatzkategorie und danach, ob Sie über offizielle Kanäle oder sekundäre Marktplätze kaufen:

Offizielle Preise zum Nennwert (LOSC-Ticketing)

Sitzplätze der Standardkategorie: Liegen für allgemeine Bereiche und Plätze im Oberrang typischerweise zwischen 10 € und 35 € .

Sitzplätze der mittleren Kategorie (Centrale / Lateral): Kosten für ausgeglichene Seitenlinien-Sicht in der Regel zwischen 30 € und 50 € .

Premium- / Kategorie-1-Sitzplätze: Liegen normalerweise bei 50 € bis 80 €+ .

VIP- & Hospitality-Pakete: Beginnen bei ungefähr 150 € und steigen je nach Catering und Lounge-Zugang.

Sekundäre Ticketplattformen

Wiederverkaufstickets auf sekundären Marktplätzen wie StubHub variieren je nach Nachfrage erheblich.

Niedrigster Einstiegspreis: Wiederverkaufsangebote beginnen derzeit bei etwa 25 € bis 35 € pro Ticket für Standardplätze.

Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Angebote auf dem Sekundärmarkt liegen im Schnitt meist zwischen 60 € und 120 € , abhängig von Sitzplatznähe und Nachfrage.

Lille gegen Le Havre in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Lille gegen Le Havre

Lille hat zwei der letzten fünf Spiele gewonnen und zwei unentschieden gespielt, bei einer Niederlage in diesem Zeitraum. Der jüngste Auftritt endete am 3. September in der Ligue 1 mit einem 1:0-Auswärtssieg in Toulouse. Zuvor gab es ein 2:2 gegen Paris Saint-Germain und einen 2:0-Auswärtssieg in Angers. In der Vorbereitung gab es Unentschieden gegen Everton und den Hamburger SV. In diesen fünf Spielen erzielte Lille sechs Tore und kassierte sechs.

Le Havre hat eines der letzten fünf Spiele gewonnen und drei verloren, dazu kommt ein Unentschieden. Das jüngste Spiel war am 5. September eine 1:2-Niederlage gegen Brest in der Ligue 1. Davor spielte das Team 1:1 gegen Lyon und verlor 0:1 gegen Monaco. Ein Sieg in der Vorbereitung gegen Le Mans und eine Niederlage gegen Real Oviedo komplettieren diese Serie. Le Havre erzielte in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte sieben.

Lille gegen Le Havre: Die jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete 1:1 und wurde am 3. Mai 2026 in der Ligue 1 in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy ausgetragen. In den letzten fünf direkten Duellen hat Lille drei Siege gefeiert, Le Havre einen, und eine Partie endete unentschieden. Lille erzielte in diesen fünf Duellen neun Tore, Le Havre vier.