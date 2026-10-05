Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Frankreich Ligue 1
team-logoLille
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy
team-logoBrest
Book Lille vs Brest Tickets
GOAL-e
Unterstützt von

So bekommt man Tickets für Lille gegen Brest: Preise in der Ligue 1, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

SHOPPING
Tickets
Lille
Brest
Frankreich Ligue 1

Lille trifft in der Ligue 1 auf Brest. So könnt ihr euch eure Tickets sichern

Lille trifft am Sonntag, den 18. Oktober 2026, in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve d'Ascq auf Brest.

Das jüngste Aufeinandertreffen in der Ligue 1 fand am 14. Februar 2026 statt und endete in der Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy mit einem 1:1-Unentschieden. In diesem Spiel brachte Rémy Labeau Lascary Brest in der 58. Minute in Führung, bevor Gaëtan Perrin in der 71. Minute für Lille ausglich.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Lille gegen Brest wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Lille gegen Brest in der Ligue 1?

Lille gegen Brest findet am Sonntag, den 18. Oktober 2026, in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve d'Ascq statt.

crest
Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 7
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Wie kann man Tickets für Lille gegen Brest in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Lille und Brest in der Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy zu kaufen, können Sie diese Optionen und Schritte befolgen:

Besuchen Sie die offizielle LOSC-Ticketing-Website: Gehen Sie zum offiziellen Ticketportal von Lille OSC (billetterie.losc.fr)

LOSC-Wiederverkaufsplattform: Falls die Tickets für die allgemeine Öffentlichkeit im offiziellen Portal ausverkauft sind, prüfen Sie den offiziellen Sekundärmarktplatz, der direkt in die Ticket-Website des Klubs integriert ist.

Wie viel kosten Tickets für Lille gegen Brest in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel zwischen Lille und Brest in der Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy variieren je nach Sitzplatzkategorie und Kaufort:

1. Offizielle Klubpreise (Nennwert)

Beim direkten Kauf über das offizielle LOSC-Ticketportal liegen die regulären Spieltagstickets in der Regel zwischen 15 € und 75 €:

  • Kategorie 5 / Hinter den Toren (Ebene 2): Etwa 15 € bis 25 €
  • Kategorie 3 & 4 / Ecken und obere Seitentribünen: Etwa 25 € bis 45 €
  • Kategorie 1 & 2 / Untere Haupt- und Seitentribünen: Etwa 45 € bis 75 €
  • VIP- / Premium-Hospitality-Optionen: Reichen je nach Lounge-Paket und enthaltenen Leistungen von 120 € bis 250 €+.

2. Preise auf dem Sekundärmarkt und im Wiederverkauf

Wenn die Tickets im offiziellen Portal ausverkauft sind, beginnen die Preise auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub in der Regel bei etwa 23 € bis 35 € für Plätze der Einstiegskategorie, während durchschnittliche Plätze je nach Angebot und Nachfrage zwischen 50 € und 120 € liegen.

Lille gegen Brest in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Lille gegen Brest

Lille hat aus den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben einen Sieg, zwei Unentschieden und eine Niederlage geholt. Das jüngste Spiel war eine 2:3-Niederlage in der Champions League gegen Real Betis am 8. September. Zuvor gewann Lille in der Ligue 1 mit 1:0 gegen Toulouse und spielte 2:2 gegen Paris Saint-Germain. In den fünf Spielen erzielte Lille sechs Tore und kassierte sieben.

Brest hat eines der vergangenen fünf Spiele gewonnen, drei Unentschieden geholt und einmal verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1-Sieg in der Ligue 1 gegen Le Havre am 5. September. Davor spielte Brest sowohl gegen Toulouse als auch gegen Le Mans 2:2. In diesem Fünf-Spiele-Lauf erzielte Brest neun Tore und kassierte sieben.

LIL

LIL - Form

TFC
S0-1
BET
N2-3
TRO
S2-0
NCE
N2-1
ZUL
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
B29

B29 - Form

TFC
U2-2
LEH
S1-2
PSG
N0-1
AJA
N2-1
MON
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
7/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Lille gegen Brest: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs war ein 1:1-Unentschieden in der Ligue 1 am 14. Februar 2026 in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. In den vergangenen fünf direkten Duellen gewann Brest einmal, Lille einmal, und drei Spiele endeten unentschieden. In den fünf Begegnungen fielen insgesamt 16 Tore.

Head to Head

LilleUnentschiedenBrest
1
3
1
Frankreich Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
1
Brest badge
Brest
B29
1
END
Frankreich Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
3
Lille badge
Lille
LIL
3
END
Frankreich Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
2
Lille badge
Lille
LIL
0
END
Frankreich Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
3
Brest badge
Brest
B29
1
END
Frankreich Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
1
Lille badge
Lille
LIL
1
END
8Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
AS MonacoAS MonacoASM
541083+513
S
U
S
S
S
2
LyonLyonOL
5320102+811
S
U
S
U
S
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
S
U
S
S
U
4
LilleLilleLIL
531184+410
N
S
S
U
S
5
RennesRennesREN
531189-110
N
S
S
S
U
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
S
S
N
U
U
7
AngersAngersSCO
521265+17
S
U
N
S
N
8
StraßburgStraßburgSTR
5212101007
N
U
S
S
N
9
Le MansLe MansLEM
51319906
S
U
U
N
U
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
S
S
N
N
N
11
BrestBrestB29
512278-15
N
N
S
U
U
12
LorientLorientLOR
512256-15
N
U
S
N
U
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
S
U
N
U
N
14
NizzaNizzaNCE
512236-35
S
N
U
N
U
15
LensLensRCL
51139904
N
U
N
N
S
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
N
N
N
S
U
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
N
N
N
N
S
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
N
U
N
U
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen