Lille trifft am Sonntag, den 18. Oktober 2026, in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve d'Ascq auf Brest.

Das jüngste Aufeinandertreffen in der Ligue 1 fand am 14. Februar 2026 statt und endete in der Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy mit einem 1:1-Unentschieden. In diesem Spiel brachte Rémy Labeau Lascary Brest in der 58. Minute in Führung, bevor Gaëtan Perrin in der 71. Minute für Lille ausglich.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Lille gegen Brest wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Lille gegen Brest in der Ligue 1?

Lille gegen Brest findet am Sonntag, den 18. Oktober 2026, in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve d'Ascq statt.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 7 17. Okt. 2026 - 14:45 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Wie kann man Tickets für Lille gegen Brest in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Lille und Brest in der Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy zu kaufen, können Sie diese Optionen und Schritte befolgen:

Besuchen Sie die offizielle LOSC-Ticketing-Website: Gehen Sie zum offiziellen Ticketportal von Lille OSC (billetterie.losc.fr)

LOSC-Wiederverkaufsplattform: Falls die Tickets für die allgemeine Öffentlichkeit im offiziellen Portal ausverkauft sind, prüfen Sie den offiziellen Sekundärmarktplatz, der direkt in die Ticket-Website des Klubs integriert ist.

Wie viel kosten Tickets für Lille gegen Brest in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel zwischen Lille und Brest in der Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy variieren je nach Sitzplatzkategorie und Kaufort:

1. Offizielle Klubpreise (Nennwert)

Beim direkten Kauf über das offizielle LOSC-Ticketportal liegen die regulären Spieltagstickets in der Regel zwischen 15 € und 75 €:

Kategorie 5 / Hinter den Toren (Ebene 2): Etwa 15 € bis 25 €

Kategorie 3 & 4 / Ecken und obere Seitentribünen: Etwa 25 € bis 45 €

Kategorie 1 & 2 / Untere Haupt- und Seitentribünen: Etwa 45 € bis 75 €

VIP- / Premium-Hospitality-Optionen: Reichen je nach Lounge-Paket und enthaltenen Leistungen von 120 € bis 250 €+ .

2. Preise auf dem Sekundärmarkt und im Wiederverkauf

Wenn die Tickets im offiziellen Portal ausverkauft sind, beginnen die Preise auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub in der Regel bei etwa 23 € bis 35 € für Plätze der Einstiegskategorie, während durchschnittliche Plätze je nach Angebot und Nachfrage zwischen 50 € und 120 € liegen.

Lille gegen Brest in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Lille gegen Brest

Lille hat aus den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben einen Sieg, zwei Unentschieden und eine Niederlage geholt. Das jüngste Spiel war eine 2:3-Niederlage in der Champions League gegen Real Betis am 8. September. Zuvor gewann Lille in der Ligue 1 mit 1:0 gegen Toulouse und spielte 2:2 gegen Paris Saint-Germain. In den fünf Spielen erzielte Lille sechs Tore und kassierte sieben.

Brest hat eines der vergangenen fünf Spiele gewonnen, drei Unentschieden geholt und einmal verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1-Sieg in der Ligue 1 gegen Le Havre am 5. September. Davor spielte Brest sowohl gegen Toulouse als auch gegen Le Mans 2:2. In diesem Fünf-Spiele-Lauf erzielte Brest neun Tore und kassierte sieben.

Lille gegen Brest: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs war ein 1:1-Unentschieden in der Ligue 1 am 14. Februar 2026 in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. In den vergangenen fünf direkten Duellen gewann Brest einmal, Lille einmal, und drei Spiele endeten unentschieden. In den fünf Begegnungen fielen insgesamt 16 Tore.