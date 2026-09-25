Levante Alaves trifft am Sonntag, dem 11. Oktober 2026, im Estadio Ciudad de Valencia auf Sevilla.

Spiele zwischen diesen beiden Teams im Estadio Ciudad de Valencia sind in der Regel eng, mehr als die Hälfte ihrer gesamten Duelle endete mit unter 2,5 Toren. Im jüngsten Ligaduell im April 2026 feierte Levante UD einen deutlichen 2:0-Sieg über Sevilla FC.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Levante gegen Sevilla wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Levante gegen Sevilla in LaLiga?

Levante gegen Sevilla wird am Sonntag, dem 11. Oktober 2026, im Estadio Ciudad de Valencia angepfiffen.

La Liga - Spielwoche 8 12. Okt. 2026 - 15:00 Estadio Ciudad de Valencia

Wie kann man Tickets für Levante gegen Sevilla in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das LaLiga-Spiel Levante UD gegen Sevilla FC im Estadio Ciudad de Valencia zu kaufen, gibt es einige offizielle und Drittanbieter-Optionen:

1. Offizielle Ticketseite von Levante UD

Der sicherste und direkteste Weg, Tickets für den allgemeinen Eintritt zu kaufen, ist über das offizielle Webportal von Levante UD. Die Tickets gehen in der Regel 1 bis 2 Wochen vor dem Spieltag in den freien Verkauf.

2. Ticketbüro im Estadio Ciudad de Valencia (Taquillas)

Falls das Spiel online nicht vollständig ausverkauft ist, werden die verbleibenden Tickets direkt an der Stadionkasse verkauft.

3. Sekundäre Ticketplattformen & Wiederverkäufer

Bei stark nachgefragten oder ausverkauften Spielen bieten sekundäre Ticketplattformen wie StubHub kurzfristig noch Plätze an, wobei die Preise je nach Marktnachfrage variieren können.

Wie viel kosten Tickets für Levante gegen Sevilla in LaLiga?

Die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel Levante UD gegen Sevilla FC im Estadio Ciudad de Valencia hängen vom Kaufkanal, der Sitzplatzkategorie und dem Stadionbereich ab:

1. Offizielle Clubpreise zum Nennwert

Direkte Tickets für den allgemeinen Eintritt, die offiziell von Levante UD verkauft werden, bewegen sich in der Regel in folgender Spanne:

Hinter dem Tor / Ecken (Gol Norte & Gol Sur): 30 € bis 50 €

Haupttribünen (Tribuna & Lateral): 60 € bis 90 €

VIP & Premium-Hospitality: 150 €+

Hinweis: Dauerkarteninhaber des Clubs (Abonados) erhalten beim Kauf zusätzlicher Tickets für den allgemeinen Eintritt oft Rabatte von rund 15 %.

2. Preise auf dem Wiederverkaufs- und Sekundärmarkt

Beim Kauf über sekundäre Ticketplattformen wie StubHub schwanken die Preise je nach Echtzeit-Verfügbarkeit und Nachfrage:

Einstiegs- / Günstige Plätze: Etwa 65 € bis 90 €

Plätze der durchschnittlichen Kategorie: Etwa 120 € bis 170 €

Längsseite / Zentrale Premium-Plätze: 180 € bis 250 €+

Levante gegen Sevilla in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Levante und Sevilla

Levante hat in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Das herausragende Ergebnis war ein 5:2-Heimsieg gegen Real Betis in LaLiga, auf den allerdings ein 0:0 gegen Osasuna folgte, ehe zuletzt ebenfalls ein 0:0 gegen Malaga heraussprang. In diesen fünf Partien erzielte das Team sechs Tore und kassierte fünf, die beiden Niederlagen gab es gegen Espanyol (0:3) und Villarreal (0:1) in einem Testspiel der Saisonvorbereitung.

Sevilla kam in den vergangenen fünf Spielen auf zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete in LaLiga mit einem 1:1 bei Espanyol, davor hatte es eine 1:3-Niederlage gegen Atletico Madrid gegeben. Sevillas beste Leistung in diesem Lauf war der 3:1-Auswärtssieg bei Athletic Bilbao. In den fünf Spielen erzielte das Team acht Tore und kassierte neun, die andere Niederlage war ein 1:2 in einem Testspiel der Saisonvorbereitung gegen Bayer Leverkusen.

Levante gegen Sevilla: Letzte direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im April 2026 statt, als Levante in LaLiga zu Hause mit 2:0 gewann. Davor setzte sich Sevilla im selben Duell im Januar 2026, ebenfalls in LaLiga, mit 3:0 durch. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Levante zweimal gewonnen, Sevilla zweimal gewonnen und eine Partie endete unentschieden, wobei die Teams zusammen 13 Tore erzielten.