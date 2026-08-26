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So bekommt man Tickets für Levante gegen Barcelona: LaLiga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Levante trifft in LaLiga auf Barcelona. So könnt ihr euch Tickets sichern

Levante trifft am Sonntag, den 13. September 2026, im Estadio Ciudad de Valencia in Valencia auf Barcelona.

Das vorherige Duell in der höchsten Spielklasse im Februar 2026 endete mit einem klaren 3:0-Heimsieg für Barcelona im Spotify Camp Nou. Während sich beide Teams auf dieses frühe Ligaspiel der Saison vorbereiten, will Barcelona seinen starken Schwung beibehalten, während Levante den Heimvorteil nutzen möchte.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Levante gegen Barcelona wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Levante gegen Barcelona in LaLiga?

Levante empfängt Barcelona im Estadio Ciudad de Valencia zu einem LaLiga-Spiel, der Anstoß ist für diese Spielrunde angesetzt.

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La Liga - Spielwoche 5
Estadio Ciudad de Valencia

Wie kann man Tickets für Levante gegen Barcelona in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das LaLiga-Spiel Levante gegen Barcelona am 13. September 2026 im Estadio Ciutat de València zu kaufen, nutzen Sie diese primären Vertriebskanäle:

  • Offizielles Ticketportal von Levante UD: Kaufen Sie direkt über die offizielle Website des Klubs oder an der Tageskasse im Estadio Ciutat de València (Taquillas). Das ist der sicherste Weg, sich Tickets zum Nennwert zu sichern.
  • Offizielles Auswärtsportal des FC Barcelona: Socios des FC Barcelona (Mitglieder) und offizielle Fanclubs (penyes) können ausgewiesene Tickets für den Auswärtsblock direkt über den Ticketbereich des FC Barcelona anfragen.
  • Sekundäre Ticketplattformen: Ticket-Wiederverkäufer oder primäre Sekundärmarktplätze.

Wie viel kosten Tickets für Levante gegen Barcelona in LaLiga?

Die Ticketpreise für das Spiel Levante gegen Barcelona im Estadio Ciutat de València variieren je nachdem, ob Sie offizielle Tickets zum Nennwert oder Tickets auf dem Sekundärmarkt kaufen.

  • Offizielle Tickets zum Nennwert (Levante UD): Offizielle Standardtickets direkt vom Klub beginnen in der Regel bei etwa 75–80 £ (90 €) für Bereiche hinter dem Tor oder Eckblöcke (Gol Corner) und steigen bis auf 195–200 £ (230 €) für Premiumplätze zentral auf der Haupttribüne (Tribuna Central).
  • Offizielle Tickets für den Auswärtsblock (Kontingent des FC Barcelona): Tickets für den Auswärtssektor, die über das offizielle Fanportal des FC Barcelona verteilt werden, liegen üblicherweise bei einem standardisierten LaLiga-Besucherpreis von etwa 25–30 £ (30 €).
  • Sekundäre Wiederverkaufsmarktplätze: Die Einstiegspreise auf dem Sekundärmarkt (etwa bei StubHub) liegen bei rund 100–165 £ (120–195 €) für Plätze der Basiskategorie, während stark nachgefragte oder VIP-Sitze je nach Sitzposition und Gebühren des Wiederverkäufers auf 300–350 £+ steigen können.

Levante gegen Barcelona in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Levante und Barcelona

Levante hatte in den vergangenen fünf Spielen Probleme, Ergebnisse einzufahren, und kam in diesem Lauf auf einen Sieg, kein Unentschieden und drei Niederlagen. Das einzige Pflichtspiel endete am Auftaktwochenende von LaLiga mit einer 0:3-Niederlage gegen Espanyol. Der einzige Sieg gelang gegen Al Qadsiah in der Vorbereitung. In diesen fünf Spielen erzielte Levante drei Tore und kassierte sieben, was eine Mannschaft widerspiegelt, die sich an beiden Enden des Platzes schwertat.

Barcelona reist in starker Form an und gewann vier der vergangenen fünf Spiele in allen Wettbewerben. Der jüngste Auftritt war ein 5:0-Sieg gegen Elche zum LaLiga-Auftakt, zudem schlug das Team in der Vorbereitung Basel mit 5:2. Der einzige Makel in dieser Serie war eine 0:1-Niederlage gegen Udinese während der Vorbereitung. Barcelona erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte zwei, was die Offensivstärke unterstreicht, die Flicks Mannschaft vor diesem Spiel gezeigt hat.

LEV

LEV - Form

VIL
N1-0
ESP
N3-0
OSA
U0-0
BET
S5-2
MAL
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
5/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
BAR

BAR - Form

ELC
S0-5
ATH
S2-0
RAY
S5-2
VAL
S0-5
FEY
S5-1
Tor erzielt (kassiert)
22/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Levante gegen Barcelona: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand im Februar 2026 statt, als Barcelona in LaLiga zu Hause mit 3:0 gewann. Zuvor empfing Levante Barcelona im August 2025, wobei die Gäste im Estadio Ciudad de Valencia mit 3:2 siegten. In den letzten fünf direkten Duellen in diesem Datensatz gewann Barcelona viermal und spielte einmal unentschieden, während Levante in keinem dieser Spiele einen Sieg holen konnte.

Head to Head

LevanteUnentschiedenFC Barcelona
0
1
4
La Liga
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
3
Levante badge
Levante
LEV
0
END
La Liga
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Levante
LEV
2
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FC Barcelona
BAR
3
END
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
2
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FC Barcelona
BAR
3
END
La Liga
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
3
Levante badge
Levante
LEV
0
END
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
3
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
3
END
7Erzielte Tore15
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Tabelle: Levante gegen Barcelona

In LaLiga liegt Levante derzeit auf Platz 20, während Barcelona nach der ersten Spielrunde auf Rang vier steht.

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
7700317+2421
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
S
S
S
N
S
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
U
S
S
S
N
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
N
S
S
N
S
5
FC SevillaFC SevillaSEV
7412109+113
N
S
S
U
N
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
U
N
N
S
S
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
U
N
U
S
S
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
S
N
S
U
S
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
72231312+18
S
S
N
N
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
U
U
S
S
N
11
GetafeGetafeGET
722347-38
S
N
U
U
N
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
U
S
N
S
N
13
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
7223613-78
U
N
N
N
S
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
S
U
U
U
N
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
N
N
S
U
N
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
N
N
S
N
S
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
N
N
U
S
U
18
ElcheElcheELC
71241117-65
S
N
U
N
N
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
N
S
N
N
N
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
N
N
U
U
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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