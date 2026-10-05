So bekommt man Tickets für Leeds United gegen Manchester United: Premier-League-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkauf und mehr

Leeds United trifft am Sonntag, dem 18. Oktober 2026, an der Elland Road in Leeds auf Manchester United.

In 113 Pflichtspielen insgesamt hat Manchester United historisch die Nase vorn, mit 50 Siegen gegenüber 26 Erfolgen von Leeds und 37 Unentschieden. Im jüngsten offiziellen Aufeinandertreffen in der Premier League sicherte sich Leeds United im April 2026 einen denkwürdigen 2:1-Auswärtssieg im Old Trafford.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Leeds United gegen Manchester United zu sichern, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Leeds United gegen Manchester United in der Premier League?

Leeds United gegen Manchester United wird am Sonntag, dem 18. Oktober 2026, an der Elland Road in Leeds angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 7 18. Okt. 2026 - 09:00 Elland Road

Wie kann man Tickets für Leeds United gegen Manchester United in der Premier League kaufen?

Um Tickets für ein Premier-League-Spiel mit hoher Nachfrage wie Leeds United gegen Manchester United zu kaufen, folgen Sie diesen offiziellen Wegen und Schritten:

Offizielle Ticketstelle des Klubs

Holen Sie sich eine offizielle Klubmitgliedschaft Heimfans: Tickets für Heimspiele werden ausschließlich über das offizielle Ticketportal des gastgebenden Klubs verkauft, zum Beispiel Leeds United Official Ticketing für Spiele an der Elland Road oder Manchester United Ticketing für Spiele im Old Trafford. Sie müssen eine aktive offizielle Mitgliedschaft des jeweiligen Klubs besitzen, um sich bewerben zu können.

Auswärtsfans: Auswärtstickets werden vom Gastklub strikt an die eigenen Dauerkarteninhaber und Mitglieder mit hoher Loyalitäts- beziehungsweise Prioritätspunktzahl vergeben. Bewerben Sie sich über Ticketverlosungen und priorisierte Verkaufsphasen Aufgrund der extrem hohen Nachfrage für dieses Derby gehen Standardtickets nur selten in den freien Verkauf.

Mitglieder müssen sich in der Regel für eine offizielle Verlosung für das Spiel anmelden oder während eigens angesetzter Verlosungs- beziehungsweise Prioritätszeiträume kaufen, die auf der Website des gastgebenden Klubs angekündigt werden. Prüfen Sie die offizielle Ticketbörse Wenn Sie den ersten Verkauf oder die Verlosung verpassen, prüfen Sie näher am Spieltag die offizielle Ticketbörse des gastgebenden Klubs. Dauerkarteninhaber, die nicht teilnehmen können, stellen ihre Plätze dort legal zum Nennwert für andere offizielle Mitglieder erneut ein.

Hospitality- und autorisierte Reisepakete

Wenn Sie kein offizielles Mitglied sind oder die Verlosung verpasst haben, ist der verlässlichste legale Weg zu einem Ticket der Kauf eines offiziellen Matchday-Hospitality-Pakets:

Offizielle Hospitality: Direkt über die Website des gastgebenden Klubs verfügbar. Diese beinhalten Premium-Sitzplätze zusammen mit Verpflegung, Zugang zu Lounges oder Vorteilen vor dem Spiel.

Sekundäre Ticketplattformen

Sekundäre Ticketplattformen wie StubHub haben oft von Wiederverkäufern angebotene Plätze im Angebot, wenn die offiziellen Tickets ausverkauft sind, wobei die Preise vom Nennwert abweichen können.

Wie viel kosten Tickets für Leeds United gegen Manchester United in der Premier League?

Die Ticketpreise für Leeds United gegen Manchester United variieren erheblich, je nachdem, ob Sie Tickets zum Nennwert über die offiziellen Kanäle der Klubs kaufen oder Tickets auf dem Zweit- beziehungsweise Wiederverkaufsmarkt erwerben.

Offizielle Klubpreise (Nennwert)

Beim direkten Kauf über offizielle Verlosungen der Klubs, Mitgliedschaften oder die offizielle Ticketbörse bewegen sich die regulären Ticketpreise für Premier-League-Spieltage im Allgemeinen in den folgenden Bereichen:

Erwachsenentickets: 30 £ bis 60 £, je nach Kategorie und Sitzbereich an der Elland Road oder im Old Trafford.

Ermäßigungen & Junioren: 15 £ bis 35 £.

Offizieller Auswärtsblock: Für erwachsene Gästefans bei allen Premier-League-Spielen auf 30 £ gedeckelt.

Preise auf dem Zweitmarkt & im Wiederverkauf

Weil diese Partie ein Rivalenduell mit hoher Nachfrage ist, sind offizielle Tickets unter Klubmitgliedern fast sofort ausverkauft. Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub steigen die Preise je nach Nachfrage an:

Einstiegs- beziehungsweise niedrigste Angebotspreise: Beginnen im Allgemeinen bei etwa 110 £ bis 375 £ pro Platz.

Durchschnittliche Angebotspreise: Liegen für reguläre Sitzplätze typischerweise zwischen 300 £ und 600 £ .

Matchday-Hospitality-Pakete: Reichen von 300 £ bis 850 £+ , abhängig von inbegriffener Verpflegung, Lounge-Zugang und gepolsterten Premium-Sitzplätzen.

Leeds United gegen Manchester United in der Premier League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Leeds United gegen Manchester United

Leeds United hat in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben zwei Siege gefeiert, zweimal unentschieden gespielt und einmal verloren. Der jüngste Auftritt endete mit einer 3:6-Niederlage gegen Chelsea in der dritten Runde des Carabao Cup. Dieses Ergebnis folgte auf zwei Premier-League-Unentschieden in Serie gegen Brighton und Brentford, die beide 1:1 endeten. Zuvor holte Leeds zwei Siege gegen Nottingham Forest, darunter ein 2:0 im Carabao Cup. In diesen fünf Spielen erzielte das Team sechs Tore und kassierte zwölf.

Manchester United hat in den vergangenen fünf Pflicht- und Freundschaftsspielen einen Sieg geholt, einmal unentschieden gespielt und zweimal verloren, dazu kam ein weiteres Remis in einem Freundschaftsspiel. Das beste Ergebnis in diesem Lauf war ein 5:2-Sieg in der Premier League gegen Ipswich Town am 30. August. Im jüngsten Ligaspiel am 6. September spielte United 2:2 gegen Everton und wurde früher in der Saison mit 0:2 von Hull City geschlagen. In fünf Spielen erzielte United zehn Tore und kassierte zehn.

Leeds United gegen Manchester United: Jüngste Direktduell-Bilanz

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams war ein 1:1 in einem Freundschaftsspiel am 12. August 2026 im Old Trafford. In Pflichtspielen gewann Manchester United das letzte Premier-League-Duell im April 2026 im Old Trafford mit 2:1, während das vorherige Ligaspiel an der Elland Road im Januar 2026 ebenfalls 1:1 endete. In den fünf jüngsten registrierten Duellen dominierte keine der beiden Mannschaften, die Ergebnisse verteilten sich auf Siege, Unentschieden und einen einzelnen Auswärtssieg von Leeds.