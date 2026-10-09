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Frankreich Ligue 1
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So bekommt man Tickets für Le Mans gegen Toulouse: Ligue-1-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Frankreich Ligue 1

Le Mans trifft in der Ligue 1 auf Toulouse. So könnt ihr euch Tickets sichern

Le Mans trifft am Freitag, den 16. Oktober 2026, im Stade Marie-Marvingt auf Toulouse.

In ihrer gesamten Historie weisen die beiden Klubs eine eng umkämpfte Bilanz im direkten Duell auf, mit 22 Pflichtspielen, davon 7 Siege für Le Mans, 8 Siege für Toulouse und 7 Unentschieden. Diese Partie ist ein wichtiger Test für beide Klubs, die wertvolle Punkte sammeln wollen, um in der Ligue-1-Tabelle zu klettern.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wichtige dazu liefern, wie Sie Tickets für Le Mans gegen Toulouse bekommen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Le Mans gegen Toulouse in der Ligue 1?

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Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 7
Stade Marie-Marvingt

Wie kann man Tickets für Le Mans gegen Toulouse in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Le Mans und Toulouse zu kaufen, gibt es diese wichtigsten Kaufoptionen:

1. Offizielle Ticketplattformen der Klubs

  • Heimspiel (im Stade Marie-Marvingt): Der direkteste Weg, um sich Tickets zu sichern, führt über das offizielle Online-Ticketportal des Le Mans FC. Dort können Sie Ihren bevorzugten Block und Sitzplatz direkt auf dem digitalen Sitzplan auswählen.
  • Auswärtsblock (Toulouse-Fans): Wenn Sie im Gästebereich sitzen möchten, werden Tickets in der Regel über die offizielle Ticketseite des Toulouse FC oder ausgewählte Fan-Gruppen der Gäste verteilt.

2. Sekundärmarkt & allgemeine Ticket-Marktplätze

  • Wiederverkaufsplattformen: Sekundäre Ticketplattformen wie StubHub bieten wiederverkaufte Tickets von einzelnen Karteninhabern an. Die Preise auf diesen Plattformen schwanken je nach Fan-Nachfrage.

Wie viel kosten Tickets für Le Mans gegen Toulouse in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel zwischen Le Mans und Toulouse variieren je nachdem, wo Sie kaufen und welchen Sitzbereich Sie wählen:

1. Offizieller Klub-Ticketverkauf (Originalpreis)

  • Kategorie 4 / Aktive Blöcke / Hinter dem Tor: 15 € bis 25 €
  • Kategorie 2 / Ecken & obere Seiten: 20 € bis 35 €
  • Kategorie 1 / Zentrale & Premium-Blöcke: 35 € bis 60 €+
  • Ermäßigte Preise (Studierende / Unter-14-Jährige): 10,50 € bis 23,50 €

2. Sekundärmarkt & Wiederverkaufsplattformen

Wenn die primären Ticketfenster geschlossen sind, bieten sekundäre Ticketplattformen wie StubHub den Fans eine zweite Chance, sich den Zutritt am Spieltag zu sichern.

  • Sitzplätze der Einstiegskategorie: 45 € bis 55 €
  • Kategorie 1 & Top-Sitzplätze: 80 € bis 140 €+

Le Mans gegen Toulouse in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Le Mans gegen Toulouse

Le Mans hat keines der letzten fünf Spiele gewonnen und in diesem Zeitraum drei Unentschieden sowie zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete mit einem 2:2 gegen Lens in der Ligue 1, nachdem es zuvor ein 1:1 gegen Nizza gegeben hatte. Die Mannschaft erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore, kassierte aber neun Gegentreffer und verlor beim 2:3 gegen Rennes die einzige Heimniederlage in der Ligue 1 in diesem Lauf.

Auch Toulouse tat sich schwer und holte aus den letzten fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete 2:2 gegen Lorient, allerdings hat die Mannschaft drei ihrer letzten vier Pflichtspiele verloren. Die Gäste erzielten in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierten sieben.

LEM

LEM - Form

REN
N3-2
NCE
U1-1
RCL
U2-2
LOR
S2-1
EAG
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
8/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
TFC

TFC - Form

B29
U2-2
LIL
N0-1
LOR
U2-2
LEH
S3-2
PAU
N2-3
Tor erzielt (kassiert)
9/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Le Mans gegen Toulouse: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs gab es im Januar 2010, als Toulouse in der Ligue 1 auswärts bei Le Mans mit 3:1 gewann. In den fünf direkten Duellen, die verzeichnet sind, hat Toulouse drei gewonnen, Le Mans keines, bei einem Unentschieden. Toulouse war in diesem Duell historisch die dominierende Mannschaft und gewann in der Saison 2008/09 beide Begegnungen ohne Gegentor.

Head to Head

Le MansUnentschiedenToulouse
0
1
4
Frankreich Ligue 1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
3
END
Frankreich Ligue 1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
END
Frankreich Ligue 1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
END
Frankreich Ligue 1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
2
END
Frankreich Ligue 1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
END
3Erzielte Tore10
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

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