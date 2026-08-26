Le Mans trifft am Sonntag, den 13. September 2026, im Stade Marie-Marvingt in Le Mans auf Lens.

Beide Teams standen sich zuletzt im Juli 2019 in der Ligue 2 in einem Pflichtspiel gegenüber, als Lens im Stade Marie-Marvingt einen 2:1-Auswärtssieg holte. Die historische Bilanz der letzten fünf direkten Duelle ist ausgeglichen: zwei Siege für Le Mans, zwei für Lens und ein Unentschieden.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie über den Ticketkauf für Le Mans gegen Lens wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie Karten kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Le Mans gegen Lens in der Ligue 1?

Le Mans gegen Lens findet im Stade Marie-Marvingt in Le Mans statt, der Anstoß ist im Rahmen des Spielplans der Ligue 1 angesetzt.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 4 13. Sept. 2026 - 11:15 Stade Marie-Marvingt

Wie kann man Tickets für Le Mans gegen Lens in der Ligue 1 kaufen?

Tickets für das bevorstehende Ligue-1-Spiel zwischen Le Mans und RC Lens im Stade Marie-Marvingt können auf einigen Hauptwegen erworben werden:

Offizielle Vereinskanäle: Prüfen Sie die offiziellen Ticketportale von Le Mans FC oder RC Lens, um Standardtickets direkt bei den Klubs zu kaufen, sobald der freie Verkauf startet.

Sekundäre Ticketplattformen: Falls Standardtickets ausverkauft sind oder Sie nach bestimmten Sitzkategorien suchen, bieten Weiterverkaufs- und Vergleichsseiten wie StubHub Zweitmarktoptionen für dieses Spiel an.

Vorverkaufsstelle und Stadionverkauf: Je nach Verfügbarkeit näher am Spieltag können Tickets auch direkt über die Stadionkasse oder physische Verkaufsstellen am Veranstaltungsort erworben werden.

Wie viel kosten Tickets für Le Mans gegen Lens in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das kommende Ligue-1-Spiel zwischen Le Mans und Lens am 13. September 2026 variieren je nach Plattform, Sitzkategorie und Zeitpunkt des Kaufs:

Primärer Ticketverkauf

Offizielle Vereinskanäle: Standardtickets zum Nennwert, die direkt über Le Mans FC oder RC Lens gekauft werden, liegen je nach Sitzkategorie und Tribüne in der Regel zwischen 15 € und 60 € .

Stadionkasse: Spieltagstickets, die an der Kasse im Stade Marie-Marvingt gekauft werden, beginnen in der Regel bei etwa 15 € bis 45 € , vorbehaltlich der Verfügbarkeit.

Sekundärer Ticketverkauf

Weiterverkaufsplattformen:S Angebote auf dem Zweitmarkt und Ticketvergleichsseiten wie StubHub beginnen für Plätze der Einstiegskategorie in der Regel bei 45 € bis 55 € , während Top-Sitzkategorien je nach Nachfrage auf über 80 € bis 140 €+ steigen können.

Le Mans gegen Lens in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Le Mans gegen Lens

Le Mans hat in den letzten fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verzeichnet. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 gegen Brest in der Ligue 1 am 22. August, das erste Pflichtspiel der neuen Saison. Zuvor gewann das Team in der Vorbereitung auswärts mit 3:2 gegen Angers und mit 1:0 gegen Nantes, während die 0:1-Niederlage gegen Le Havre die einzige Pleite blieb. Le Mans erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte fünf.

Lens hat drei der letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 5:2 gegen Auxerre in der Ligue 1 am 22. August, nach dem Sieg in der Trophée des Champions gegen Paris Saint-Germain am 16. August. Lens besiegte in der Vorbereitung auch Villarreal mit 3:1, während Niederlagen gegen Sunderland (0:2) und ein torloses Unentschieden gegen Famalicão ebenfalls Teil der Vorbereitung waren. In diesen fünf Spielen erzielte Lens neun Tore und kassierte fünf.

Le Mans gegen Lens: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen zwischen Le Mans und Lens fand am 27. Juli 2019 in der Ligue 2 statt, als Lens im Stade Marie-Marvingt mit 2:1 gewann. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen, die alle in der Ligue 2 ausgetragen wurden, kommt Le Mans auf zwei Siege und Lens ebenfalls auf zwei, während eine Partie unentschieden endete. Seit diesem Duell im Jahr 2019 sind die Teams in keinem Pflichtspiel mehr aufeinandergetroffen.