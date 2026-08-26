Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Frankreich Ligue 1
team-logoLe Mans
Stade Marie-Marvingt
team-logoLens
Book Le Mans vs Lens Tickets
GOAL-e
Unterstützt von

So bekommt man Tickets für Le Mans gegen Lens: Ligue-1-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkauf und mehr

SHOPPING
Tickets
Le Mans
Lens
Frankreich Ligue 1

Le Mans trifft in der Ligue 1 auf Lens. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Le Mans trifft am Sonntag, den 13. September 2026, im Stade Marie-Marvingt in Le Mans auf Lens.

Beide Teams standen sich zuletzt im Juli 2019 in der Ligue 2 in einem Pflichtspiel gegenüber, als Lens im Stade Marie-Marvingt einen 2:1-Auswärtssieg holte. Die historische Bilanz der letzten fünf direkten Duelle ist ausgeglichen: zwei Siege für Le Mans, zwei für Lens und ein Unentschieden.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie über den Ticketkauf für Le Mans gegen Lens wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie Karten kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Le Mans gegen Lens in der Ligue 1?

Le Mans gegen Lens findet im Stade Marie-Marvingt in Le Mans statt, der Anstoß ist im Rahmen des Spielplans der Ligue 1 angesetzt.

crest
Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 4
Stade Marie-Marvingt

Wie kann man Tickets für Le Mans gegen Lens in der Ligue 1 kaufen?

Tickets für das bevorstehende Ligue-1-Spiel zwischen Le Mans und RC Lens im Stade Marie-Marvingt können auf einigen Hauptwegen erworben werden:

  • Offizielle Vereinskanäle: Prüfen Sie die offiziellen Ticketportale von Le Mans FC oder RC Lens, um Standardtickets direkt bei den Klubs zu kaufen, sobald der freie Verkauf startet.
  • Sekundäre Ticketplattformen: Falls Standardtickets ausverkauft sind oder Sie nach bestimmten Sitzkategorien suchen, bieten Weiterverkaufs- und Vergleichsseiten wie StubHub Zweitmarktoptionen für dieses Spiel an.
  • Vorverkaufsstelle und Stadionverkauf: Je nach Verfügbarkeit näher am Spieltag können Tickets auch direkt über die Stadionkasse oder physische Verkaufsstellen am Veranstaltungsort erworben werden.

Wie viel kosten Tickets für Le Mans gegen Lens in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das kommende Ligue-1-Spiel zwischen Le Mans und Lens am 13. September 2026 variieren je nach Plattform, Sitzkategorie und Zeitpunkt des Kaufs:

Primärer Ticketverkauf

  • Offizielle Vereinskanäle: Standardtickets zum Nennwert, die direkt über Le Mans FC oder RC Lens gekauft werden, liegen je nach Sitzkategorie und Tribüne in der Regel zwischen 15 € und 60 €.
  • Stadionkasse: Spieltagstickets, die an der Kasse im Stade Marie-Marvingt gekauft werden, beginnen in der Regel bei etwa 15 € bis 45 €, vorbehaltlich der Verfügbarkeit.

Sekundärer Ticketverkauf

  • Weiterverkaufsplattformen:S Angebote auf dem Zweitmarkt und Ticketvergleichsseiten wie StubHub beginnen für Plätze der Einstiegskategorie in der Regel bei 45 € bis 55 €, während Top-Sitzkategorien je nach Nachfrage auf über 80 € bis 140 €+ steigen können.  

Le Mans gegen Lens in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Le Mans gegen Lens

Le Mans hat in den letzten fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verzeichnet. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 gegen Brest in der Ligue 1 am 22. August, das erste Pflichtspiel der neuen Saison. Zuvor gewann das Team in der Vorbereitung auswärts mit 3:2 gegen Angers und mit 1:0 gegen Nantes, während die 0:1-Niederlage gegen Le Havre die einzige Pleite blieb. Le Mans erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte fünf.

Lens hat drei der letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 5:2 gegen Auxerre in der Ligue 1 am 22. August, nach dem Sieg in der Trophée des Champions gegen Paris Saint-Germain am 16. August. Lens besiegte in der Vorbereitung auch Villarreal mit 3:1, während Niederlagen gegen Sunderland (0:2) und ein torloses Unentschieden gegen Famalicão ebenfalls Teil der Vorbereitung waren. In diesen fünf Spielen erzielte Lens neun Tore und kassierte fünf.

LEM

LEM - Form

SCO
S2-3
LEH
N0-1
B29
U2-2
REN
N3-2
NCE
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
8/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
RCL

RCL - Form

PSG
S1-0
AJA
S5-2
STR
N2-1
LOR
N0-1
SLP
S2-3
Tor erzielt (kassiert)
10/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Le Mans gegen Lens: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen zwischen Le Mans und Lens fand am 27. Juli 2019 in der Ligue 2 statt, als Lens im Stade Marie-Marvingt mit 2:1 gewann. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen, die alle in der Ligue 2 ausgetragen wurden, kommt Le Mans auf zwei Siege und Lens ebenfalls auf zwei, während eine Partie unentschieden endete. Seit diesem Duell im Jahr 2019 sind die Teams in keinem Pflichtspiel mehr aufeinandergetroffen.

Head to Head

Le MansUnentschiedenLens
2
1
2
Frankreich Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Lens badge
Lens
RCL
2
END
Frankreich Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
2
Lens badge
Lens
RCL
1
END
Frankreich Ligue 2
Lens badge
Lens
RCL
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
2
END
Frankreich Ligue 2
Lens badge
Lens
RCL
1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
3
END
Frankreich Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
Lens badge
Lens
RCL
1
END
8Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Tabelle: Le Mans gegen Lens

#PSUNTG+/-PktForm
1
AS MonacoAS MonacoASM
541083+513
S
U
S
S
S
2
LyonLyonOL
5320102+811
S
U
S
U
S
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
S
U
S
S
U
4
LilleLilleLIL
531184+410
N
S
S
U
S
5
RennesRennesREN
531189-110
N
S
S
S
U
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
S
S
N
U
U
7
AngersAngersSCO
521265+17
S
U
N
S
N
8
StraßburgStraßburgSTR
5212101007
N
U
S
S
N
9
Le MansLe MansLEM
51319906
S
U
U
N
U
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
S
S
N
N
N
11
BrestBrestB29
512278-15
N
N
S
U
U
12
LorientLorientLOR
512256-15
N
U
S
N
U
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
S
U
N
U
N
14
NizzaNizzaNCE
512236-35
S
N
U
N
U
15
LensLensRCL
51139904
N
U
N
N
S
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
N
N
N
S
U
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
N
N
N
N
S
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
N
U
N
U
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen