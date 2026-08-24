Le Havre trifft am Samstag, den 5. September 2026, im Stade Oceane in Le Havre auf Brest.

Brest hat im direkten Vergleich zuletzt die besseren Ergebnisse erzielt und drei der vergangenen vier Ligue-1-Duelle zwischen den beiden Klubs gewonnen. Im jüngsten Ligaduell am 8. März 2026 feierte Brest im Stade Francis-Le Blé einen 2:0-Heimsieg gegen Le Havre.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Le Havre gegen Brest wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Le Havre gegen Brest in der Ligue 1?

Le Havre gegen Brest wird im Stade Oceane in Le Havre angepfiffen, die offizielle Anstoßzeit ist in den untenstehenden Spieldetails bestätigt.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 3 5. Sept. 2026 - 14:45 Stade Océane

Wie kann man Tickets für Nice gegen Le Mans in der Ligue 1 kaufen?

So kaufen Sie Tickets für OGC Nice vs. Le Mans FC (angesetzt für Samstag, den 5. September 2026, in der Allianz Riviera):

Offizielles Ticketportal von OGC Nice: Die erste und sicherste Option ist die offizielle Billetterie von OGC Nice. Wählen Sie auf der Ticketing-Startseite die Partie aus und suchen Sie sich Ihren bevorzugten Block und Ihre Sitzplätze aus. Autorisierte Wiederverkaufsplattformen: Sekundärplattformen wie StubHub bieten erneut gelistete Tickets an, falls das offizielle Kontingent ausverkauft ist. Am Stadion: Je nach allgemeiner Verfügbarkeit näher am Spieltag könnten Tickets vor dem Anpfiff auch direkt an den Kassen der Allianz Riviera erhältlich sein.

Wie viel kosten Tickets für Nice gegen Le Mans in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für OGC Nice vs. Le Mans FC in der Allianz Riviera am Samstag, den 5. September 2026, liegen im offiziellen Vorverkauf in der Regel zwischen 8 £ und 43 £+ (€9 bis €50+):

Allgemeiner Eintritt / Jugendkategorien: Die Preise beginnen bei etwa 8 £ (€9) für einfache Tickets für die allgemeine Öffentlichkeit sowie Familien- und Jugendtribünen.

Sitzplätze der Standardkategorie: Reguläre Plätze auf den Seitentribünen und in den mittleren Rängen kosten je nach Nähe zum Spielfeld und zentraler Sicht in der Regel zwischen 21 £ und 43 £ (€25 bis €50).

Wiederverkaufs- und Sekundärmarktplattformen: Wenn die regulären Tickets ausverkauft sind, werden bei autorisierten Wiederverkaufsstellen oder Ticketplattformen wie StubHub in der Regel Plätze ab etwa 45 £ bis 100 £+ angeboten, abhängig von Angebot und Sitzplatzlage.

Le Havre gegen Brest in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Le Havre gegen Brest

Le Havre geht mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen in der Vorbereitung in die neue Saison. Der jüngste Auftritt endete am 15. August mit einem 1:0-Sieg gegen Le Mans, nachdem es eine Woche zuvor eine 2:3-Niederlage gegen Real Oviedo gegeben hatte. In fünf Freundschaftsspielen erzielte Le Havre sieben Tore und kassierte sechs, dazu kamen ein 1:1 gegen Laval und ein früherer 2:1-Sieg gegen Red Star als Teil der Vorbereitung.

Brests letzte fünf Spiele brachten einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete am 16. August mit einer 0:2-Niederlage gegen Nottingham Forest, zudem spielte das Team 2:2 gegen Venezia und 3:3 gegen Guingamp in zwei torreichen Partien. Brest erzielte in fünf Vorbereitungsspielen acht Tore, kassierte aber auch neun, darunter eine 0:2-Niederlage gegen Al-Wakrah Ende Juli.

Le Havre gegen Brest: Die jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 8. März 2026 in der Ligue 1 statt, als Brest zu Hause mit 2:0 gewann. Davor hatte Le Havre im Oktober 2025 einen 1:0-Sieg im Stade Oceane geholt. In den vergangenen fünf Duellen in allen Wettbewerben hat Brest mit drei Siegen gegenüber einem von Le Havre bei einem Unentschieden die bessere Bilanz und erzielte sechs Tore gegenüber zwei des Gegners.

Tabellenstand von Le Havre gegen Brest

In der aktuellen Tabelle der Ligue 1 steht Brest auf Platz vier, Le Havre ist Fünfter.