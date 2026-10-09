So bekommt man Tickets für Le Havre gegen Auxerre: Ligue-1-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Le Havre trifft am Sonntag, den 18. Oktober 2026, im Stade Océane in Le Havre auf Auxerre.

Historisch gesehen hatte Le Havre in diesem Duell die Oberhand und holte 14 Siege aus 24 bisherigen Pflichtspielen gegen Auxerre. Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs endete im April 2026 während der Ligue-1-Saison 2025/26 mit einem 1:1-Unentschieden.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Le Havre gegen Auxerre wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann ist der Anstoß bei Le Havre gegen Auxerre in der Ligue 1?

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 7 18. Okt. 2026 - 11:15 Stade Océane

Wie kann man Tickets für Le Havre gegen Auxerre in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Le Havre AC und AJ Auxerre im Stade Océane zu kaufen, gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizieller Ticketverkauf des Klubs

Heimfans (Le-Havre-Bereich):

Besuchen Sie das offizielle Ticketportal von Le Havre AC ( billetterie.hac-foot.com ).

Auswärtsfans (Gästebereich von Auxerre):

Tickets für den Auswärtsbereich werden in der Regel direkt über die offizielle Ticketstelle von AJ Auxerre oder autorisierte Fangruppen verwaltet. Prüfen Sie näher am Spieltag die offizielle Ticketing-Website von Auxerre ( billetterie.aja.fr ) auf Hinweise zum Verkauf für Gästefans.



2. Ticketbüro im Stade Océane

Sie können Tickets persönlich in der Boutique/am Ticketschalter des Stade Océane in Le Havre während der Öffnungszeiten unter der Woche oder am Spieltag kaufen, sofern noch Plätze verfügbar sind.

3. Sekundär- und Wiederverkaufsplattformen

Wenn die offiziellen Kontingente ausverkauft sind, bieten Sekundärticket-Plattformen wie StubHub häufig gebrauchte Eintrittskarten für das Spiel an. Achten Sie darauf, eine Zustellung per digitaler Übertragung oder E-Ticket zu wählen.

Wie viel kosten Tickets für Le Havre gegen Auxerre in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel Le Havre AC gegen AJ Auxerre im Stade Océane variieren je nachdem, wo und wie Sie sie kaufen:

1. Offizielle Preise an der Klubkasse

Beim direkten Kauf über das offizielle Ticketportal von Le Havre AC:

Sitzplätze der Standardkategorie: Diese liegen in der Regel zwischen 18 € und 55 € , abhängig von der Lage im Stadion (hinter den Toren oder in den zentralen Haupttribünen).

Jugend- & Ermäßigungstickets: Ermäßigte Tickets für Kinder und Studierende liegen in der Regel zwischen 10 € und 25 € .

VIP & Hospitality: Premiumsitze oder Lounge-Zugangspakete beginnen in der Regel bei etwa 120 € bis 180 €+ pro Ticket.

2. Sekundär- und Wiederverkaufsplattformen

Wenn die primären Verkaufsfenster schließen, geben Sekundärticket-Plattformen wie StubHub den Fans eine zweite Chance, sich den Zutritt am Spieltag zu sichern.

Startpreis: Wiederverkaufstickets auf Einstiegsniveau beginnen in der Regel bei etwa 40 € bis 50 € .

Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Der durchschnittliche Ticketpreis auf Sekundärmärkten liegt bei ungefähr 70 € bis 80 € pro Platz.

Le Havre gegen Auxerre in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Le Havre gegen Auxerre

Le Havre hat eines der letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und zweimal verloren. Der jüngste Auftritt endete in der Ligue 1 mit einem 0:0 gegen Angers, während die vorherige Niederlage in der Liga gegen Brest kam, das im Stade Océane mit 2:1 gewann. In den letzten vier Ligue-1-Spielen hat Le Havre zwei Tore erzielt und vier kassiert. Der einzige Sieg in diesem Lauf gelang in einem Testspiel der Saisonvorbereitung gegen Le Mans.

Auxerres letzte fünf Spiele brachten zwei Siege und drei Niederlagen. Das Team besiegte Nizza im jüngsten Ligue-1-Spiel mit 1:0, zuvor gab es jedoch eine schwere 2:5-Niederlage gegen Lens und eine 1:3-Niederlage gegen Angers. Die Mannschaft von Still erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore, kassierte aber zehn, was ein Muster aus offensiver Produktion und defensiver Anfälligkeit widerspiegelt.

Le Havre gegen Auxerre: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Duell zwischen diesen Klubs endete im April 2026 in der Ligue 1 im Stade Océane mit 1:1. In den letzten fünf direkten Duellen hat Le Havre mit drei Siegen gegenüber den zwei Erfolgen von Auxerre die Nase vorn, wobei beide Klubs überwiegend in der Ligue 1 aufeinandergetroffen sind. Le Havre gewann die beiden vorherigen Begegnungen vor diesem Unentschieden, darunter einen 3:1-Heimsieg im September 2024.