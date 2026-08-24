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So bekommt man Tickets für Le Havre gegen Angers: Ligue-1-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Le Havre trifft in der Ligue 1 auf Angers. So könnt ihr euch eure Tickets sichern

Le Havre trifft am Samstag, den 12. September 2026, im Stade Océane in Le Havre auf Angers.

Die jüngsten Duelle zwischen den beiden Teams waren hart umkämpft: Le Havre sicherte sich im Januar 2026 zu Hause einen 2:1-Sieg und spielte im April 2026 in Angers 1:1. Beide Mannschaften werden früh in der Saison auf wichtige Punkte aus sein, um Schwung aufzunehmen und sich von der unteren Tabellenhälfte abzusetzen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Le Havre gegen Angers wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Le Havre gegen Angers in der Ligue 1?

Le Havre gegen Angers wird im Stade Océane in Le Havre angepfiffen, wobei das Spiel für den aktuellen Ligue-1-Spieltag angesetzt ist.

crest
Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 4
Stade Océane

Wie kann man Tickets für Le Havre gegen Angers in der Ligue 1 kaufen?

Der Kauf von Tickets für das Ligue-1-Spiel Le Havre gegen Angers im Stade Océane umfasst einige wesentliche Schritte:

Offizieller Ticketverkauf des Klubs

  • Offizielle Website: Besuchen Sie die offizielle Ticketplattform von Le Havre AC (billetterie.hac-foot.com). Das ist die sicherste und direkteste Methode, um Tickets zum Originalpreis zu sichern.
  • Verkaufsstart: Tickets für den Spieltag gehen in der Regel 2 bis 3 Wochen vor dem Spieltermin in den freien Verkauf.
  • Tageskasse am Spieltag: Wenn die Tickets nicht im Vorverkauf ausverkauft sind, können verbleibende Plätze am Spieltag direkt an den Ticketschaltern des Stade Océane gekauft werden.

Sekundärmarkt & Wiederverkaufsplattformen

  • Aggregatoren: Wenn die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind, bieten sekundäre Ticketplattformen wie StubHub verfügbare Plätze von Mitgliedern oder Dauerkarteninhabern an.

Wie viel kosten Tickets für Le Havre gegen Angers in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel Le Havre gegen Angers im Stade Océane variieren je nach Verkaufskanal und Sitzplatzkategorie:

Offizielle Preise an der Tageskasse

  • Standardplätze: Tickets zum Originalpreis, die direkt über Le Havre AC gekauft werden, liegen typischerweise zwischen 15 £ und 45 £ (18 € bis 52 €), abhängig vom Block (hinter den Toren oder zentrale Haupttribünen).
  • Ermäßigte Preise: Ermäßigungen für Jugendliche, Studierende oder Kinder liegen im Allgemeinen zwischen 10 £ und 25 £ (12 € bis 30 €).

Preise auf dem Sekundär- & Wiederverkaufsmarkt

  • Einstiegspreis: Einfache Eintrittskarten, die auf Ticket-Wiederverkaufsplattformen wie StubHub gelistet sind, beginnen bei etwa 40 £ bis 50 £ (48 € bis 58 € / 52 $).
  • Durchschnittspreis: Der durchschnittliche Gesamtpreis über verschiedene Stadionkategorien hinweg liegt auf Wiederverkaufsseiten bei ungefähr 65 £ bis 70 £ (~80 US-Dollar).


Le Havre gegen Angers in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Le Havre gegen Angers

Le Havre holte aus den letzten fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Der einzige Sieg gelang in einem Klub-Freundschaftsspiel gegen Le Mans, während der jüngste Auftritt am 23. August mit einer 0:1-Liganiederlage gegen Monaco endete. In diesen fünf Partien erzielte das Team fünf Tore und kassierte sechs, zudem blieb es in diesem Zeitraum ohne Weiße Weste.

Angers hat drei der letzten fünf Spiele gewonnen, auch wenn zwei dieser Siege in Testspielen der Vorbereitung gegen Paris FC und Lorient zustande kamen. Das jüngste Ergebnis war eine 0:2-Liganiederlage in Lille am 23. August. Im letzten Freundschaftsspiel wurde Paris FC mit 3:2 besiegt, doch dieser positive Schwung setzte sich nicht am Auftaktwochenende der Ligue 1 fort.

LEH

LEH - Form

OVI
N3-2
LEM
S0-1
ASM
N0-1
OL
U1-1
B29
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
5/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SCO

SCO - Form

LOR
S2-1
PAR
S3-2
LIL
N0-2
AJA
S1-3
REN
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
9/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Le Havre gegen Angers: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete 1:1, ausgetragen in der Ligue 1 am 18. April 2026 in Angers. In den letzten fünf Begegnungen dominierte keine der beiden Mannschaften: Le Havre verbuchte einen Sieg, Angers einen Sieg und drei Spiele endeten unentschieden. Le Havre gewann im Januar 2026 zu Hause mit 2:1, während Angers im Dezember 2024 einen 1:0-Sieg im Stade Océane holte.

Head to Head

Le HavreUnentschiedenAngers
1
3
1
Frankreich Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
END
Frankreich Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
2
Angers badge
Angers
SCO
1
END
Klub Freundschaftsspiele
Angers badge
Angers
SCO
0
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
END
Frankreich Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
END
Frankreich Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
Angers badge
Angers
SCO
1
END
4Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Tabelle vor Le Havre gegen Angers

In der aktuellen Tabelle der Ligue 1 steht Le Havre auf Rang 14, Angers auf Platz 15, wobei beide Klubs am unteren Ende des Klassements nur durch einen knappen Abstand getrennt sind.

#PSUNTG+/-PktForm
1
AS MonacoAS MonacoASM
541083+513
S
U
S
S
S
2
LyonLyonOL
5320102+811
S
U
S
U
S
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
S
U
S
S
U
4
LilleLilleLIL
531184+410
N
S
S
U
S
5
RennesRennesREN
531189-110
N
S
S
S
U
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
S
S
N
U
U
7
AngersAngersSCO
521265+17
S
U
N
S
N
8
StraßburgStraßburgSTR
5212101007
N
U
S
S
N
9
Le MansLe MansLEM
51319906
S
U
U
N
U
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
S
S
N
N
N
11
BrestBrestB29
512278-15
N
N
S
U
U
12
LorientLorientLOR
512256-15
N
U
S
N
U
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
S
U
N
U
N
14
NizzaNizzaNCE
512236-35
S
N
U
N
U
15
LensLensRCL
51139904
N
U
N
N
S
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
N
N
N
S
U
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
N
N
N
N
S
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
N
U
N
U
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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