Der LASK geht nach wechselhaften Ergebnissen auf nationaler und internationaler Ebene in die Partie und will in der Defensive konstanter werden.

Slovan Bratislava ist nach zuletzt schwankenden Leistungen schwer einzuschätzen: Auf deutliche Niederlagen im internationalen Wettbewerb folgten torreiche Spiele auf nationaler Ebene.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für LASK gegen Slovan Bratislava wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Champions-League-Spiel zwischen LASK und Slovan Bratislava?

Das Spiel zwischen LASK und Slovan Bratislava wird am Dienstag, dem 3. November 2026, in der Raiffeisen Arena in Linz angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 4 3. Nov. 2026 - 15:00 Raiffeisen Arena

Wie kann man Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen LASK und Slovan Bratislava kaufen?

Für das Champions-League-Spiel zwischen LASK und Slovan Bratislava gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Im offiziellen Ticketportal des LASK könnt Ihr Euch über den regulären Vorverkauf, Kontingente für Vereinsmitglieder und noch verfügbare Karten im freien Verkauf für Spiele in der Raiffeisen Arena informieren.

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft sind, lassen sich Tickets für reguläre Plätze häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die regulären Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen LASK und Slovan Bratislava?

Hier findet Ihr die voraussichtlichen Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen LASK und Slovan Bratislava:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets: Im offiziellen Ticketportal des LASK kosten Tickets im regulären Verkauf üblicherweise etwa 35 bis 90 Euro , je nach Preiskategorie, Block und gewähltem Bereich in der Raiffeisen Arena.

Vorverkauf für Mitglieder und Dauerkarteninhaber: Bevorzugte Kontingente für Vereinsmitglieder bieten in der Regel niedrigere Einstiegspreise zum Nennwert, allerdings ist die Verfügbarkeit bei hochkarätigen Champions-League-Spielen stark begrenzt.

VIP- und Hospitality-Pakete: Premiumplätze mit Hospitality-Angeboten im Stadion kosten 150 bis über 350 Euro .

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die offiziellen Tickets im regulären Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Oberrang und Eckbereiche: Plätze mit normaler Sicht kosten ab etwa 135 bis 160 Euro .

Längsseite und Unterrang: Tickets näher an der Mittellinie oder in Bereichen mit besonders guter Sicht kosten in der Regel 200 bis 350 Euro .

Premiumplätze und stark nachgefragte Blöcke: Besonders gute Plätze, selten verfügbare Blöcke oder kurzfristige Angebote bei hoher Nachfrage können auf 450 bis über 500 Euro steigen.

LASK gegen Slovan Bratislava in der Champions League: Alles Wissenswerte

LASK gegen Slovan Bratislava: Die Form

Der LASK hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt spielte das Team in der österreichischen Bundesliga 3:3 gegen Hartberg. Zuvor verlor es 1:2 gegen Sturm Graz und 0:1 gegen AEK Athen in der Champions League. Das beste Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 6:1-Pokalsieg gegen Deutschlandsberger SC. Die Resultate zeigen eine Mannschaft, die im nationalen Pokal viele Tore erzielen kann, auf höherem Niveau aber Probleme hat, ohne Gegentor zu bleiben und konstant zu spielen.

Slovan Bratislava hat von seinen letzten fünf Spielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Zuletzt gab es in der höchsten slowakischen Spielklasse einen 2:1-Sieg gegen Komarno, außerdem gewann Slovan im FA Cup mit 3:1 gegen Nitra. Die Tiefpunkte dieser Serie waren eine 1:6-Niederlage gegen Paris Saint-Germain in der Champions League und ein 0:2 gegen DAC 1904 Dunajska Streda. Ein 3:3 gegen Zilina zeigt allerdings, dass Slovan zu offenen, torreichen Spielen beitragen kann. In den fünf Partien erzielte Slovan neun Tore und kassierte vierzehn Gegentore.

LASK gegen Slovan Bratislava: Die jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Zu früheren Begegnungen zwischen LASK und Slovan Bratislava liegen keine Daten vor. Es könnte ihr erstes Pflichtspiel gegeneinander sein.