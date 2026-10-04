So bekommt man Tickets für Kroatien gegen Tschechien: Preise für die UEFA Nations League, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Kroatien bestreitet am Sonntag, den 15. November, in Osijek gegen Tschechien sowohl sein letztes Länderspiel des Jahres 2026 als auch das letzte Gruppenspiel in der UEFA Nations League vor heimischem Publikum. Wenn ihr Luka Modric, Ivan Perisic und Co. live sehen wollt, könnt ihr euch schon heute Tickets für das Spiel sichern.

Nach den Partien in Rijeka gegen England und in Split gegen den amtierenden Weltmeister Spanien zu Beginn der UEFA-Nations-League-Kampagne hofft das Team von Slaven Bilić nun auf einen gelungenen Abschluss im wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum der ostkroatischen Region Slawonien.

Obwohl Kroatien bereits 17 Länderspiele in Osijek ausgetragen hat, wird dies erst das vierte Mal sein, dass die „Vatreni“ in der Opus Arena antreten. Das jüngste Duell an diesem Ort fand im Juli 2025 statt und dürfte bei den kroatischen Stars gute Erinnerungen wecken, bei den tschechischen eher weniger. Damals versetzte Kroatien die Fans in Osijek mit einem furiosen 5:1-Sieg gegen Tschechien in einem WM-Qualifikationsspiel in Ekstase.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch jetzt Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Kroatien gegen Tschechien zu sichern, inklusive Preise, Verfügbarkeit und der besten Kaufoptionen.

Wann findet das UEFA-Nations-League-Spiel zwischen Kroatien und Tschechien statt?

Das Spiel zwischen Kroatien und Tschechien findet am Sonntag, den 15. November, in der Opus Arena in Osijek statt. Anpfiff ist planmäßig um 20.45 Uhr (MEZ).

UEFA Nations League A - Spielwoche 6 15. Nov. 2026 - 14:45 Opus Arena

So kauft ihr Tickets für Kroatien gegen Tschechien in der UEFA Nations League

Offizielle Tickets für das UEFA-Nations-League-Duell zwischen Kroatien und Tschechien werden ausschließlich über das Ticketportal des Kroatischen Fußballverbands (HNS) vertrieben.

Verbände starten ihren Ticketverkauf in der Regel vier bis sechs Wochen vor dem jeweiligen Spieltag. Zunächst gibt es meist ein exklusives Vorverkaufsfenster für registrierte Mitglieder von Fanclubs oder Inhaber eines Verbandsausweises. Verbleibende Tickets gehen dann etwa zwei bis drei Wochen vor dem Spiel in den freien Verkauf.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch über Zweitmarktplattformen wie Ticombo kaufen.

Garantierte Übertragungen: Ticombo schützt alle Ticketübertragungen und -käufe durch sein integriertes Sicherheitsprogramm namens TixProtect. Dieses Programm garantiert, dass ihr eure Tickets rechtzeitig erhaltet und dass sie für eure Veranstaltung gültig sind, oder ihr bekommt 100 % des Kaufpreises zurück.

Wie viel kosten Tickets für Kroatien gegen Tschechien in der UEFA Nations League?

Offizielle Tickets für das anstehende UEFA-Nations-League-Spiel zwischen Kroatien und Tschechien kosten für reguläre Plätze je nach Kategorie und Stadionbereich zwischen 40 € und 95 €+, aufgeschlüsselt wie folgt:

Kategorie 3 / Kurze Seite (hinter den Toren) : Das sind die günstigsten Bereiche im Stadion und kosten in der Regel zwischen 40 € und 80 €. Sie befinden sich auf den Tribünen hinter den Toren, wo meist die lautstärksten Heimfans oder die vorgesehenen Gästeblöcke untergebracht sind.

Kategorie 2 / Ecken & obere Längsseite : Diese Plätze liegen in den Ecken des Stadions oder in den höheren Reihen entlang der Seiten. Die Originalpreise für diese Bereiche liegen üblicherweise zwischen 50 € und 100 €.

Kategorie 1 / Standardplätze auf der Längsseite & Unterrang : Zentrale Sitzplätze entlang der Seitenlinie und in der Nähe der Mittellinie. Sie bieten den besten Blick auf das Spielfeld und kosten zum Grundpreis zwischen 75 € und 145 €.

Premium-Haupttribüne & VIP/Hospitality : Hochwertige überdachte Sitzplätze, gepolsterte Sitze und exklusive Angebote mit Zugang zu privaten Lounges oder gehobener Gastronomie kosten je nach Hospitality-Paket zwischen 250 € und 900 €+.

Behaltet kurz vor dem Termin die offiziellen Seiten der Nationalmannschaft im Blick, um weitere Informationen zu erhalten, und schaut auch auf Zweitmarktseiten wie Ticombo nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Alles, was ihr über die Opus Arena wissen müsst

Die Opus Arena, auch informell als Stadion Pampas bekannt, ist ein hochmodernes Fußballstadion in Osijek, Kroatien. Sie stellt einen monumentalen Fortschritt für die lokale Sportinfrastruktur dar und gilt weithin als das modernste Stadion des Landes.

Eröffnet im Juli 2023, dient es als offizielle Heimstätte des kroatischen Ligaklubs NK Osijek und ist regelmäßig Austragungsort von Länderspielen der kroatischen Nationalmannschaft.

Denkwürdige Momente in der Opus Arena

Die große Einweihung (Juli 2023) : Die Arena öffnete erstmals für ein Pflichtspiel ihre Tore, als NK Osijek in der kroatischen Liga, der HNL, auf Slaven Belupo traf. Die Gastgeber feierten einen beeindruckenden 6:1-Sieg und sorgten damit für einen furiosen Start in ihrer neuen Heimstätte.

Das erste Länderspiel (Oktober 2023) : Das erste offizielle Spiel der kroatischen Nationalmannschaft in der Arena war ein Qualifikationsspiel für die UEFA Euro 2024 gegen Türkiye. Obwohl die Gäste die Feier mit einem knappen 1:0-Sieg verdarben, war das Stadion mit mehr als 12.000 Fans bis auf den letzten Platz gefüllt und die Atmosphäre elektrisierend.

Duell der heimischen Giganten (September 2026) : In einem jüngsten nationalen Topspiel begeisterte NK Osijek die Fans in der Arena mit einem packenden 4:2-Sieg gegen den Dauerrivalen Dinamo Zagreb.

All-inclusive-Trainings-Megabase: Das Stadion ist viel mehr als nur ein Austragungsort für Spieltage. Es ist Teil eines weitläufigen 15,3 Hektar großen Komplexes, der sieben angrenzende Fußball-Trainingsplätze mit Rasenheizung, moderne Unterkunftsblöcke für Spieler und einen eigenen Fanshop des Teams umfasst.

Kroatien gegen Tschechien in der UEFA Nations League: Alles, was ihr wissen müsst

Kroatien gegen Tschechien: Aktuelle Form

FIFA-Weltrangliste: Kroatien (#13) gegen Tschechien (#48)

Trotz eines Auftaktsiegs auswärts in der UEFA Nations League gegen Tschechien kassierte Kroatien anschließend zwei deutliche Niederlagen in Folge gegen Spanien (1:4) und England (0:7). Seit fünf Spielen in Serie ist kein Zu-null-Spiel mehr gelungen.

Tschechien hat seit dem 6:0 gegen Gibraltar in einem WM-Qualifikationsspiel im November 2025 kein Pflichtspiel mehr nach regulärer Spielzeit gewonnen und seit September 2025 auch kein Auswärtsspiel mehr. Drei Niederlagen in Folge in der Nations League haben die Sieglosserie auf sechs Spiele ausgedehnt.

Kroatien gegen Tschechien: Jüngste direkte Duelle

Kroatien ist im direkten Vergleich aller Zeiten gegen Tschechien ungeschlagen und kommt in insgesamt sieben Duellen auf vier Siege, drei Unentschieden und null Niederlagen. Insgesamt erzielte Kroatien 16 Tore, Tschechien kommt auf 9.

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen Kroatien und Tschechien fand zum Start der UEFA-Nations-League-Kampagne im September statt. Kroatien gewann in der Fortuna Arena in Prag mit 2:1. Luka Modric brachte Kroatien früh in der zweiten Halbzeit in Führung, doch Tschechien glich kurz darauf durch Adam Karabec aus. Die entscheidende Szene zum Sieg folgte in der 77. Minute, als Marco Pasalic nach Vorarbeit von Ivan Perisic traf.