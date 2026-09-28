Kroatien und England treffen in der UEFA Nations League 2026/27 zweimal aufeinander, und zwar im Rahmen eines schweren Spielplans in Liga A, Gruppe A3, zu der auch Spanien und Tschechien gehören. Das erste Duell in Rijeka am 3. Oktober wird komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen, nachdem die UEFA gegen Kroatien nach Ausschreitungen von Zuschauern im Viertelfinale der vergangenen Saison gegen Frankreich eine Sanktion verhängt hat. Daher sind für diese Partie keine öffentlichen Tickets verfügbar.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch jetzt Tickets für Kroatien gegen England für das Spiel im Wembley zu sichern, einschließlich Preise, Verfügbarkeit und der besten Kaufoptionen.

Wann ist der Anstoß bei Kroatien gegen England in der UEFA Nations League A?

Kroatien gegen England wird am Samstag, 3. Oktober 2026, um 18:00 Uhr Ortszeit im Stadion Rujevica in Rijeka angepfiffen. Offizielle Übertragungsinformationen für diese Partie sind derzeit nicht verfügbar.

UEFA Nations League A - Spielwoche 3 3. Okt. 2026 - 12:00 Stadion Rujevica

Wo kann man Tickets für Kroatien gegen England kaufen?

Für die Partie am 3. Oktober in Rijeka sind keine öffentlichen Tickets verfügbar, da sie im Rahmen von Kroatiens UEFA-Sanktion ohne Zuschauer ausgetragen wird. Wer diese beiden Teams in dieser Kampagne in Aktion sehen möchte, sollte stattdessen das Spiel am 12. November im Wembley Stadium ins Auge fassen.

Tickets für das Rückspiel im Wembley werden zunächst über das offizielle Ticketportal von England Football angeboten. Vorrang haben dabei in der Regel Mitglieder des England Supporters Travel Club und FA-gebundene Dauerkarteninhaber, bevor ein verbleibendes Kontingent in den freien Verkauf geht.

Ein paar Dinge, die man beim Ticketkauf für dieses Duell wissen sollte:

Partie am 3. Oktober (Rijeka) – unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen, ohne öffentliche Tickets, weder offiziell noch auf dem Zweitmarkt

Offizieller freier Verkauf (Wembley) – beginnt nach Ablauf der Prioritätsfenster für Mitglieder, in der Regel näher am Spieltag

Garantierte Übertragungen – jeder Kauf bei Ticombo stammt von einer Reihe verifizierter Verkäufer

Zweitmarkt – Ticombo ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind

Angesichts des Profils dieser Partie ist eine frühe Buchung für das Wembley-Spiel empfehlenswert, sobald der freie Verkauf beginnt.

Wie viel kosten Tickets für Kroatien gegen England?

Für die Partie am 3. Oktober in Rijeka gibt es weder offizielle noch sekundäre Preisangaben, da sie vollständig unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet.

Die offiziellen Preise für das Wembley-Spiel werden über das Ticketportal von England Football festgelegt. Solange das Kontingent reicht, steht dort die gesamte Spanne von regulären bis zu Premium-Sitzplätzen zum Nennwert zur Verfügung. Bei früheren Nations-League-Spielen Englands im Wembley begannen die offiziellen Preise bei etwa 40 £.

Ticombo ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Die Preise auf dem Zweitmarkt für eine Partie dieses Profils beginnen typischerweise bei etwa 45 £ bis 60 £ für Plätze im Oberrang, sobald entsprechende Angebote verfügbar sind.

Wie bei jeder internationalen Partie mit hoher Nachfrage können sich die Preise mit näher rückendem Spieltag verändern. Wenn ihr mit einem bestimmten Budget plant, ist es daher in der Regel die sicherere Option, euren Platz lieber früher als später zu sichern.

Kroatien gegen England in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Kroatien gegen England

Kroatien hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren, dabei sieben Tore erzielt und neun kassiert. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Portugal im Achtelfinale der Weltmeisterschaft. Zuvor besiegte Kroatien in dieser Serie Ghana mit 2:1 und Panama mit 1:0, kassierte aber auch in der Gruppenphase eine 2:4-Niederlage gegen England.

Englands letzte fünf Spiele brachten vier Siege und eine Niederlage, bei 14 erzielten und sieben kassierten Toren. Das jüngste Ergebnis war ein 6:4-Sieg gegen Frankreich im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Die einzige Niederlage in dieser Serie gab es gegen Argentinien, das England im Halbfinale ausschaltete. England besiegte in diesem Zeitraum außerdem Norwegen, Mexiko und die DR Kongo.

Kroatien gegen England: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams gab es in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026, wo England mit 4:2 gewann. Davor besiegte England Kroatien bei der Euro 2020 mit 1:0. Über die letzten fünf direkten Duelle hinweg hat England die bessere Bilanz. Die einzige Niederlage in diesem Datensatz gab es im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2018, als Kroatien mit 2:1 gewann. Zu den fünf Begegnungen gehörten außerdem ein 2:1-Sieg Englands und ein 0:0, beide in der UEFA Nations League 2018/19.