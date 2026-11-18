Kairat Almaty empfängt Universitatea Craiova am Donnerstag, dem 10. Dezember 2026, im Almaty Central Stadium in Almaty.

Die anstehende Partie in der UEFA Conference League ist das erste Pflichtspiel zwischen dem FC Kairat Almaty und CS Universitatea Craiova im Europapokal. Da es weder frühere Duelle noch entsprechende Vergleichsdaten gibt, müssen sich beide Trainer vor der Begegnung im Dezember ausschließlich auf die aktuelle Form ihrer Teams im Europapokal stützen, um sich einen Vorteil zu verschaffen.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Kairat Almaty gegen Universitatea Craiova wissen müsst: wo sie erhältlich sind und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Kairat Almaty gegen Universitatea Craiova in der Conference League?

Kairat Almaty gegen Universitatea Craiova findet am Donnerstag, dem 10. Dezember 2026, im Almaty Central Stadium in Almaty statt.

Conference League - Spielwoche 5 10. Dez. 2026 - 10:30 Almaty Central Stadium

Wie kann man Tickets für Kairat Almaty gegen Universitatea Craiova in der Conference League kaufen?

Für das anstehende Conference-League-Spiel zwischen Kairat Almaty und Universitatea Craiova gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets können direkt über die offiziellen Ticketplattformen des gastgebenden Vereins FC Kairat Almaty oder gemäß den offiziellen Vereinsmitteilungen zum Spiel im Almaty Central Stadium gekauft werden.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Sind die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft, sind reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Conference-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Kairat Almaty gegen Universitatea Craiova in der Conference League?

Für das Conference-League-Spiel zwischen Kairat Almaty und Universitatea Craiova gelten folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Standardtickets / regulärer Eintritt (Nord- und Südtribüne): Etwa 55 bis 70 € .

Etwa . Plätze an der Seitenlinie / Osttribüne: Etwa 100 bis 180 € .

Etwa . Überdachte Plätze / Premium-Plätze auf der Westtribüne: Etwa 230 bis 460 €.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die offiziellen Tickets im Erstverkauf des Vereins ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Standardtickets / obere Ränge: Ab etwa 52 bis 90 € .

Ab etwa . Plätze an den Längsseiten / Premium-Blöcke: In der Regel zwischen 120 und mehr als 300 €.

Kairat Almaty gegen Universitatea Craiova in der Conference League: Alles Wissenswerte

Die Form von Kairat Almaty und Universitatea Craiova

Kairat Almaty hat in den letzten fünf Pflichtspielen einmal gewonnen, dreimal unentschieden gespielt und einmal verloren. Die jüngste Partie in der Conference League endete mit einem 1:1 gegen Atalanta. Zuvor kassierte Kairat in diesem Zeitraum ebenfalls in der Conference League eine deutliche 1:5-Niederlage gegen Panathinaikos und gewann in der Premier League mit 5:0 gegen Irtysh Pavlodar. In diesen fünf Spielen erzielte Kairat neun Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Universitatea Craiova hat in den letzten fünf Spielen zweimal gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und keines verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 gegen CFR Cluj in der Superliga. Davor gewann Craiova in der Conference League mit 2:0 gegen Egnatia und in der Liga mit 2:1 gegen Botosani. In den vergangenen fünf Partien blieb Craiova ungeschlagen, erzielte acht Tore und kassierte einen Gegentreffer.

Kairat Almaty gegen Universitatea Craiova: Die jüngsten direkten Duelle

Zu den letzten fünf direkten Duellen zwischen Kairat Almaty und Universitatea Craiova liegen keine Daten vor. Die Informationen zu dieser Begegnung werden aktualisiert, sobald entsprechende Aufzeichnungen verfügbar sind.