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So bekommt man Tickets für Irland gegen Kosovo: Preise für die UEFA Nations League B, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Irland trifft in der UEFA Nations League B auf Kosovo. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Die UEFA Nations League geht mit einem intensiven Länderspiel weiter, wenn die Republik Irland Kosovo im ikonischen Aviva Stadium in Dublin empfängt. Beide Teams kämpfen um die maximale Punkteausbeute, um ihre Position in der Gruppe im Rennen um den Aufstieg im Wettbewerb zu stärken.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen zum Spieltag, Ticketkategorien, Preisspannen und direkte Hinweise dazu, wie Sie sich Ihre Plätze sichern können.

Wann ist Anstoß bei Irland gegen Kosovo in der UEFA Nations League B?

Irland gegen Kosovo findet im Aviva Stadium in Dublin statt, die offizielle Anstoßzeit wird näher am Termin bestätigt.

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UEFA Nations League B - Spielwoche 6
Aviva Stadium

Wo kann man Tickets für Irland gegen Kosovo kaufen?

Offizielle Primärtickets werden direkt über Ticketmaster Ireland vertrieben, den offiziellen Ticketpartner des irischen Fußballverbands für Heimspiele im Aviva Stadium. Fans sollten die offizielle Plattform frühzeitig prüfen, um sich reguläre Tickets für die allgemeinen Sitzplatzkategorien zu sichern, sobald der öffentliche Verkauf startet.

Wenn die primären Kontingente vollständig ausverkauft sind oder bestimmte Sitzplatzkategorien auf der offiziellen Website nicht mehr verfügbar sind, sind Sekundärmarktplattformen wie Ticombo die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Seite ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für Irland gegen Kosovo?

Standard-Einzeltickets im offiziellen Ticketportal beginnen je nach gewählter Kategorie bei etwa 35 € bis 50 € für die allgemeinen Sitzplatzbereiche im Aviva Stadium.

Auf dem Sekundärmarkt wie Ticombo beginnen die Einstiegspreise bei rund 115 €, wenn die Standardkontingente bei den primären Ticketanbietern ausverkauft sind.

Irland gegen Kosovo in der UEFA Nations League B: Alles, was Sie wissen müssen

Die Form von Irland gegen Kosovo

Irland hat in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verbucht, dabei neun Tore erzielt und vier kassiert. Der jüngste Auftritt endete im Juni mit einem 1:1 gegen Kanada, nachdem es zuvor zwei Siege in Folge gegen Katar und Grenada gegeben hatte. Der 5:0-Erfolg gegen Grenada war das deutlichste Resultat in dieser Phase, während eine 2:2-Niederlage gegen Tschechien in der WM-Qualifikation die einzige Niederlage darstellt.

Kosovo hat in den vergangenen fünf Spielen zweimal gewonnen, einmal unentschieden gespielt und zweimal verloren, dabei neun Tore erzielt und fünf kassiert. Das jüngste Resultat war im Juni ein 3:0 gegen Andorra. Ein 4:3-Auswärtssieg in der WM-Qualifikation in der Slowakei unterstreicht die Fähigkeit des Teams, viele Tore zu erzielen, auch wenn Niederlagen in Folge gegen Tschechien und Turkiye zeigen, dass Kosovo verwundbar sein kann.

IRL

IRL - Form

CZE
N2-2
MKD
U0-0
GRE
S5-0
QAT
S1-0
CAN
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
9/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
KOS

KOS - Form

SUI
U1-1
SVK
S3-4
TUR
N0-1
CZE
N2-1
AND
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Irland gegen Kosovo: Die jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Für frühere Begegnungen zwischen Irland und Kosovo sind keine Daten zum direkten Vergleich verfügbar. Dieses Spiel ist in diesem Datensatz das erste erfasste Aufeinandertreffen der beiden Teams.


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