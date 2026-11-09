Die UEFA Nations League geht mit einem Duell zweier Nationalmannschaften weiter: Die Republik Irland empfängt Kosovo im Aviva Stadium in Dublin. Beide Teams kämpfen um wichtige Punkte, um ihre Position in der Gruppe mit Blick auf den Aufstieg zu verbessern.

GOAL bietet alle wichtigen Informationen zum Spieltag, zu Ticketkategorien und Preisen sowie zum Ticketkauf.

Wann beginnt Irland gegen Kosovo in der UEFA Nations League B?

Irland gegen Kosovo findet im Aviva Stadium in Dublin statt. Die offizielle Anstoßzeit wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

UEFA Nations League B - Spielwoche 6 17. Nov. 2026 - 14:45 Aviva Stadium

Wo gibt es Tickets für Irland gegen Kosovo?

Offizielle Tickets werden direkt über Ticketmaster Ireland vertrieben, den offiziellen Ticketpartner des irischen Fußballverbands für Heimspiele im Aviva Stadium. Fans sollten die offizielle Plattform frühzeitig prüfen, um sich reguläre Tickets zu sichern, sobald der öffentliche Verkauf beginnt.

Sollten die offiziellen Kontingente vollständig ausverkauft oder bestimmte Sitzplatzkategorien auf der offiziellen Website nicht mehr verfügbar sein, bietet sich ein Zweitmarktanbieter wie Ticombo als Alternative an.

Wie viel kosten Tickets für Irland gegen Kosovo?

Reguläre Einzeltickets auf dem offiziellen Ticketportal kosten für Sitzplätze im Aviva Stadium je nach Kategorie ab etwa 35 bis 50 Euro.

Auf Zweitmarktplattformen wie Ticombo beginnen die Preise bei etwa 115 Euro, wenn die regulären Kontingente bei den offiziellen Verkaufsstellen ausverkauft sind.

Irland gegen Kosovo in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Die Form von Irland und Kosovo

Irland hat in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verbucht, dabei neun Tore erzielt und vier kassiert. Zuletzt spielte die Mannschaft im Juni 1:1 gegen Kanada, nachdem sie zuvor nacheinander Katar und Grenada besiegt hatte. Der 5:0-Erfolg gegen Grenada war das deutlichste Ergebnis in dieser Serie, während die 2:2-Niederlage gegen Tschechien in der WM-Qualifikation die einzige Niederlage darstellt.

Kosovo hat von seinen vergangenen fünf Spielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Dabei erzielte die Mannschaft neun Tore und kassierte fünf. Zuletzt gewann Kosovo im Juni mit 3:0 gegen Andorra. Der 4:3-Auswärtssieg gegen die Slowakei in der WM-Qualifikation zeigt, wie torgefährlich die Mannschaft sein kann. Die Niederlagen gegen Tschechien und die Türkei in zwei aufeinanderfolgenden Spielen machen allerdings deutlich, dass sie auch anfällig ist.

Irland gegen Kosovo: Die jüngsten direkten Duelle

Zu früheren Begegnungen zwischen Irland und Kosovo liegen keine Daten vor. In diesem Datensatz wird die Partie als erstes erfasstes Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften geführt.