So bekommt man Tickets für Ipswich Town gegen Nottingham Forest: Premier-League-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Ipswich Town empfängt Nottingham Forest am Freitag, den 23. Oktober 2026, an der Portman Road in Ipswich.

In ihren jüngsten Premier-League-Duellen der Saison 2024/25 gewann Nottingham Forest beide Ligaspiele, darunter ein dramatisches 4:2-Auswärtsdebakel an der Portman Road. Forest setzte sich in derselben Spielzeit auch in einem hart umkämpften FA-Cup-Spiel der fünften Runde gegen Ipswich durch und kam nach einem 1:1 über ein Elfmeterschießen weiter.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Ipswich Town gegen Nottingham Forest wissen müssen, einschließlich, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Ipswich Town gegen Nottingham Forest in der Premier League?

Premier League - Spielwoche 8 23. Okt. 2026 - 15:00 Portman Road

Wie kann man Premier-League-Tickets für Ipswich Town gegen Nottingham Forest kaufen?

Um Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Ipswich Town und Nottingham Forest an der Portman Road zu kaufen, stehen Ihnen mehrere offizielle und sekundäre Optionen zur Verfügung:

1. Offizielle Ticketstelle von Ipswich Town (Heimfans)

Offizielle Website: Der wichtigste und sicherste Weg, Heimtickets zu kaufen, ist über das offizielle Ticketportal von Ipswich Town.

Mitgliedervorrang: Tickets für Premier-League-Spiele sind in der Regel schnell ausverkauft. Mitglieder erhalten in Verkaufsphasen vor einem etwaigen freien Verkauf vorrangigen Zugang.

2. Auswärtskontingent von Nottingham Forest (Auswärtsfans)

Ticketverkauf des Auswärtsklubs: Tickets für den Auswärtsblock werden direkt von Nottingham Forest über die offizielle Vorverkaufsstelle vertrieben.

3. Sekundäre Ticketplattformen

Sekundäre Ticketplattformen wie StubHub haben oft von Wiederverkäufern angebotene Plätze gelistet, wenn offizielle Tickets ausverkauft sind, wobei die Preise vom Nennwert abweichen können.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Ipswich Town gegen Nottingham Forest?

Die Ticketpreise für das Premier-League-Spiel Ipswich Town gegen Nottingham Forest an der Portman Road variieren erheblich, je nachdem, ob Sie direkt über offizielle Kanäle oder über sekundäre Plattformen kaufen:

1. Offizielle direkte Ticketpreise (Nennwert)

Beim direkten Kauf bei Ipswich Town oder dem Gastverein sind die Preise streng reguliert:

Offizieller allgemeiner Erwachsenentarif: 28 £ bis 48 £ (variiert je nach Tribünenstandort und Preiskategorie)

Offizieller Erwachsenentarif für Mitglieder: 27 £ bis 31 £+

Auswärtskontingent für Premier-League-Fans: maximal 30 £ (ligaweite Preisobergrenze für erwachsene Auswärtsfans)

Ermäßigungen & Junioren: 5 £ bis 20 £ (abhängig von der jeweiligen Alterskategorie)

Offizielle Hospitality am Spieltag:110 £ bis 270 £+ pro Person

2. Sekundäre Ticketmarktplätze

Da allgemeine Tickets für Premier-League-Spiele an der Portman Road regelmäßig an Mitglieder ausverkauft werden, berechnen sekundäre Ticketplattformen wie StubHubihre Plätze anhand der aktuellen Marktnachfrage:

Resale-Plätze auf Einstiegsniveau: Starten bei etwa 130 £ bis 169 £ pro Platz.

Plätze der mittleren Kategorie & Unterrang an der Längsseite: Liegen zwischen 180 £ bis 350 £ pro Platz.

Premium- & Executive-Resale-Pakete: Erreichen bei Spitzennachfrage 500 £+ pro Platz.

Ipswich Town gegen Nottingham Forest in der Premier League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Ipswich Town gegen Nottingham Forest

Ipswich hat eines der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und drei verloren, wobei der einzige Sieg ein 3:2-Auswärtserfolg bei Crystal Palace in der Premier League war. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:1-Heimniederlage gegen Everton, zudem gab es zuvor in dieser Phase eine deutliche 2:5-Niederlage gegen Manchester United. In diesen fünf Spielen haben die Tractor Boys acht Tore erzielt, aber neun kassiert, was auf ein Team hindeutet, das offensive Momente kreieren kann, in der Defensive jedoch anfällig ist.

Nottingham Forests jüngste Bilanz lautet ein Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Der Sieg gelang auswärts bei Aston Villa, zudem holte die Mannschaft gegen Tottenham und Liverpool jeweils ein Unentschieden, Ergebnisse, die für ihre Fähigkeit sprechen, gegen starke Gegner Punkte zu erkämpfen. Allerdings haben zwei Premier-League-Niederlagen in Folge, darunter das 0:1 gegen Coventry City am vergangenen Wochenende, das Selbstvertrauen vor dieser Reise beeinträchtigt.

Ipswich Town gegen Nottingham Forest: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im März 2025 statt, als Forest an der Portman Road in der Premier League mit 4:2 gewann. Davor setzte sich Nottingham Forest im November 2024 zu Hause knapp mit 1:0 durch. Über die fünf jüngsten dokumentierten Duelle hinweg hat Forest die bessere Bilanz, auch wenn Ipswich im selben Frühjahr in einem FA-Cup-Wiederholungsspiel einen Anteil an der Beute für sich beanspruchte.