Inter trifft am Dienstag, den 13. Oktober 2026, im Giuseppe Meazza in Mailand auf Club Brugge.

Beide Teams suchen früh im Turnier nach wichtigen Punkten, nachdem sie am 1. Spieltag knappe Niederlagen erlebt haben. Das Heimspiel verschafft Inter einen bedeutenden Vorteil, doch Club Brugge wird versuchen, in Italien für eine Überraschung zu sorgen.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie über den Ticketkauf für Inter gegen Club Brugge wissen müssen, einschließlich wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Inter gegen Club Brugge in der Champions League?

Inter gegen Club Brugge wird am Dienstag, den 13. Oktober 2026, im Giuseppe Meazza in Mailand angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 2 13. Okt. 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Wie kann man Tickets für Inter gegen Club Brugge in der Champions League kaufen?

Um Tickets für Inter Mailand gegen Club Brugge in der UEFA Champions League im San Siro zu kaufen, folgen Sie diesen offiziellen Kaufoptionen und Phasen:

1. Offizieller Direktkauf (Website von Inter Mailand)

Wo kaufen: Kaufen Sie direkt online über die offizielle Ticketplattform von Inter Mailand (inter.it/tickets) oder über Inters autorisierten Ticketpartner Vivaticket.

Vorverkauf / Priorisierter Zugang: Inhaber von Dauerkarten für die gesamte Saison und aktive Inter Club PLUS-Mitglieder erhalten priorisierte Verkaufsfenster, um vor der Allgemeinheit bis zu vier zusätzliche Tickets zu kaufen.

Freier Verkauf: Sobald die Vorverkaufsphasen abgeschlossen sind, wird das verbleibende Kontingent direkt auf der offiziellen Website für die Allgemeinheit freigegeben. Sie benötigen ein registriertes Profil auf der Website von Inter, um die Buchung abzuschließen.

2. Gästebereich (Anhänger von Club Brugge)

Wenn Sie im Gästeblock sitzen möchten, werden die Tickets ausschließlich über Club Brugge an deren registrierte Dauerkarteninhaber oder Vereinsmitglieder über das offizielle Ticketportal von Club Brugge verkauft und verteilt.

Wie viel kosten Tickets für Inter gegen Club Brugge in der Champions League?

Die Ticketpreise für Inter gegen Club Brugge in der UEFA Champions League variieren je nach Sitzkategorie und Verkaufsplattform:

Offizielle reguläre Tickets: Die regulären Ticketpreise im Giuseppe Meazza (San Siro) liegen typischerweise zwischen 30 € und 40 € für Plätze im Oberrang hinter den Toren und 150 € bis 250 € für zentrale Tribünenplätze im Unterrang.

VIP & Hospitality: Premium-Hospitality-Pakete beginnen in der Regel bei 250 € bis 500 €+ pro Ticket.

Sekundäre Ticketplattformen: Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub werden Tickets wegen der Nachfrage häufig mit Aufschlag verkauft, meist beginnend bei etwa 60 € bis 80 € für den Oberrang und über 300 €+ für Premium-Plätze im Unterrang.

Inter gegen Club Brugge in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Inter gegen Club Brugge

Inter hat vier der letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen, die einzige Niederlage setzte es in der Champions League gegen Real Madrid, wo die Mailänder mit 1:2 verloren. In der Serie A präsentierte sich das Team eiskalt, besiegte Monza mit 4:1, gewann auswärts bei Cagliari mit 1:0 und schlug Napoli im San Siro mit 3:2. In diesen fünf Partien hat Inter 11 Tore erzielt und sechs kassiert.

Club Brugge hat zwei der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und zwei verloren. Der jüngste Auftritt endete mit einem 3:1-Sieg gegen Royal Antwerp in der belgischen First Division A, doch zum Auftakt der Champions League unterlag das Team Aston Villa mit 2:3. Die weiteren Niederlagen gab es gegen Gent, während Siege gegen Lommel und Cercle Brugge eine wechselhafte Formkurve einrahmen.

Inter gegen Club Brugge: Jüngste direkte Duelle

Für diese beiden Klubs liegen zu jüngsten Aufeinandertreffen keine direkten Vergleichsdaten vor, daher kann ein historischer Vergleich derzeit nicht bestätigt werden.