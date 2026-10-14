Club Atlético Independiente empfängt Boca Juniors am Sonntag, 25. Oktober 2026, im Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Anstoß ist um 17:00 Uhr ART (Ortszeit).

Wann beginnt das Liga-Profesional-Spiel Independiente gegen Boca Juniors?

So kauft Ihr Tickets für Independiente gegen Boca Juniors

Vorrang für Vereinsmitglieder (Boletería VIP): Der gesamte offizielle Verkauf läuft digital über Boletería VIP oder das Mitgliederportal des Klubs. Aktive Vereinsmitglieder (socios) können in der Regel vier bis fünf Tage vor Anpfiff als Erste digitale Gutscheine für Stehplätze (bonos) reservieren oder Tribünenplätze (plateas) kaufen.

Online-Verkauf für Nichtmitglieder (Invitados): Sind nach Ablauf der Mitglieder-Vorrangsfrist noch Tribünenplätze verfügbar, öffnet Independiente etwa 48 bis 72 Stunden vor dem Spieltag den Online-Verkauf über Boletería VIP für Nichtmitglieder (invitados). Dafür ist eine Registrierung mit einem gültigen Reisepass oder DNI erforderlich.

Ticketschalter am Spieltag: Anders als River oder Boca öffnet Independiente am Vormittag des Spieltags gelegentlich Ticketschalter für verbliebene Tribünenplätze im Complejo de Tenis, das an der Calle Cordero neben dem Stadion liegt. Nehmt Bargeld in argentinischen Pesos mit, da Zahlungsterminals bei großem Andrang Verbindungsprobleme haben können.

Fußballreiseveranstalter und Zweitmarktplattformen: Für internationale Besucher, die sich einen garantierten Einlass sichern möchten, ohne inländische Zahlungssysteme nutzen zu müssen, bieten Reiseveranstalter für Spieltage in Buenos Aires, etwa LandingPadBA oder Tangol, zusammengestellte Pakete an. Diese umfassen verifizierte Tribünenkarten, Begleitung vor Ort und Hin- und Rückfahrt.

Digitaler Einlass und Ausweispflicht: Eintrittskarten werden über die Plattform Boletería VIP als digitale QR-Codes ausgestellt. Gemäß den verpflichtenden argentinischen Sicherheitsvorschriften von Tribuna Segura muss jeder Zuschauer an Polizeikontrollpunkten einen physischen Reisepass oder Personalausweis vorzeigen, dessen Angaben mit denen auf der Eintrittskarte übereinstimmen, um das äußere Stadiongelände betreten zu dürfen.

Independiente gegen Boca Juniors in der Liga Profesional: Alles Wissenswerte

Die Form von Independiente und Boca Juniors

Independiente holte aus den letzten fünf Spielen in der Liga Profesional zwei Siege und zwei Unentschieden bei einer Niederlage. Die jüngste Partie gegen Talleres endete 0:0, das deutlichste Ergebnis in diesem Zeitraum war eine 1:4-Niederlage gegen Instituto. Zuvor gelangen Auswärtssiege gegen Union und Central Cordoba de Santiago. In diesen fünf Partien erzielte Independiente drei Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Boca Juniors verbuchte in den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt verlor Boca in der Copa Sudamericana mit 0:1 gegen Vasco da Gama. Die jüngste Partie in der Liga Profesional endete 2:2 gegen Instituto. Davor gewann Boca mit 3:0 gegen Union und auswärts bei San Lorenzo mit 2:0. In diesen fünf Spielen erzielte Boca acht Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Independiente gegen Boca Juniors: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im April 2026 in der Liga Profesional bei Boca Juniors endete 1:1. In den letzten fünf direkten Duellen weist Boca mit einem Sieg gegenüber einem Sieg von Independiente die bessere Bilanz auf, drei Spiele endeten unentschieden. Die Ergebnisse zeigen, wie umkämpft diese Rivalität ist: Keine der beiden Mannschaften konnte in den vergangenen Spielzeiten eine klare Überlegenheit aufbauen.

Independiente gegen Boca Juniors: Tabellenstände



