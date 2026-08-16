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So bekommt man Tickets für Hull City gegen Manchester United: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

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Hull City kehrt ins gelobte Land der Premier League zurück, und ihr könntet das Team gegen Manchester United spielen sehen

Nach einem Jahrzehnt Abwesenheit ist Hull City endlich zurück in der Premier League. Die mit Spannung erwartete Saison 2026/27 beginnt für das Team am Samstag, den 22. August, mit einem großen Heimspiel gegen den 20-maligen englischen Meister Manchester United.

Die Fans der Tigers dürften nach dem Sieg ihrer Mannschaft im Championship-Play-off-Finale gegen Middlesbrough im Wembley-Stadion im Mai noch immer in Hochstimmung sein, als Oli McBurnie in der Nachspielzeit den dramatischen Siegtreffer erzielte.

Auch Manchester United beendete die Saison 2025/26 mit einem Erfolgserlebnis und sicherte sich mit Platz drei die Teilnahme an der Champions League. Nachdem Michael Carrick nun dauerhaft das Kommando übernommen hat, will er auf dem soliden Fundament aufbauen, das in der vergangenen Saison gelegt wurde.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Hull City gegen Manchester United wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Hull City gegen Manchester United statt?

Hull City gegen Manchester United wird am Samstag, den 22. August, um 12:30 Uhr BST im MKM Stadium in Hull angepfiffen.

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Premier League - Spielwoche 1
The MKM Stadium

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Hull City gegen Manchester United

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal jedes Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Wegen der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Schwarzmarkt und vollständig digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum mehrere Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.
  • Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Sekundärplattformen wie StubHub erwerben.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Hull City gegen Manchester United?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

  • Alters- und Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Jugendliche, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei Rabatthöhen und Altersgrenzen von Team zu Team unterschiedlich sind.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs ordnen Spiele in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Plätze mittig an den Längsseiten und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer über eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft verfügt, um an Losverfahren oder Weiterverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten erhältlichen Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind äußerst begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit der maximalen Anzahl an Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliedsauslosungen.

Form

HUL

HUL - Form

KSP
S0-3
RIZ
S1-2
KAS
U1-1
SGE
N2-0
NCE
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
6/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
MUN

MUN - Form

RBK
S0-5
ATM
S2-1
PSG
U1-1
LEE
S1-1
MIL
N2-4
Tor erzielt (kassiert)
11/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

HullUnentschiedenManchester United
1
2
2
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
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Hull
HUL
0
END
England EFL Cup
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Hull
HUL
2
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Manchester United
MUN
1
END
England EFL Cup
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
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Hull
HUL
0
END
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
0
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Manchester United
MUN
1
END
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
0
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Manchester United
MUN
0
END
2Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Teamnews & Kader

Hull vs Manchester United Aufstellungen

5-4-1
Hull crest
Hull
HUL
Aufstellung
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
K. TzolakisK. TzolakisN. MendyN. MendyL. CoyleL. CoyleS. AjayiS. AjayiJ. EganJ. EganR. GilesR. GilesR. SlaterR. Slaterteam-logoE. StroudM. CrooksM. CrooksM. BelloumiM. BelloumiO. McBurnieO. McBurnieS. LammensS. LammensL. ShawL. ShawN. MazraouiN. MazraouiH. MaguireH. MaguireA. HeavenA. HeavenB. FernandesB. FernandesA. SantosA. SantosP. DorguP. DorguB. MbeumoB. MbeumoY. TielemansY. TielemansM. CunhaM. Cunha
Manchester United crest
Manchester United
MUN
5-4-1
Hull

Startelf

Manchester United

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Jakirovic
  • M. Carrick
Hull

Verletzungen und Sperren

Manchester United

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
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N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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