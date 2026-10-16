Hull City empfängt Ipswich Town am Samstag, dem 31. Oktober 2026, im MKM Stadium in Hull.

Zuletzt trafen die beiden Teams in der EFL Championship aufeinander. Damals gewann Ipswich im Portman Road knapp mit 1:0. Beide Klubs wollen früh in der höchsten Spielklasse in Schwung kommen. Damit wird dieses Herbstduell zu einem wichtigen Spiel um Punkte.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Hull City gegen Ipswich Town wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Hull City und Ipswich Town statt?

Hull City gegen Ipswich Town findet am Samstag, dem 31. Oktober 2026, im MKM Stadium in Hull statt.

Premier League - Spielwoche 9 31. Okt. 2026 - 11:00 The MKM Stadium

Wie kauft man Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Hull City und Ipswich Town?

Für den Kauf von Tickets für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Hull City A.F.C. und Ipswich Town F.C. im MKM Stadium gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Dauerkarteninhaber und Mitglieder: Offizielle Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber erhalten in der Regel zuerst bevorzugten Zugang, abhängig von ihren Treue- oder Prioritätspunkten.

Freier Verkauf: Falls nach den Verkaufsphasen mit Vorverkaufsrecht noch Plätze verfügbar sind, können Tickets direkt über das offizielle Ticketportal von Hull City A.F.C. gekauft werden.

Auswärtsfans: Auswärtstickets für Ipswich-Fans werden üblicherweise direkt über das offizielle Ticketsystem von Ipswich Town F.C. vergeben. Wenn die Nachfrage das Kontingent übersteigt, kommt dabei häufig ein Prioritätspunktesystem oder ein Losverfahren zum Einsatz.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Hull City und Ipswich Town?

Hier findet Ihr die Ticketpreise für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Hull City A.F.C. und Ipswich Town F.C. im MKM Stadium, aufgeschlüsselt nach Verkaufskanal und Platzkategorie:

1. Offizielle Vereinskanäle

Erwachsene: Tickets kosten in den Standardbereichen ab etwa 30 £ . Je nach Platzkategorie steigt der Preis, etwa für Plätze im unteren Rang gegenüber Plätzen in den Premiumbereichen an den Seiten.

Senioren (ab 65 Jahren): Ermäßigte Tickets kosten in ausgewählten Blöcken ab etwa 16 £ .

Kinder und Jugendliche (2 bis 15 Jahre): Tickets kosten auf den entsprechenden Familien- und regulären Tribünen ab etwa 8 £ .

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHubTickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Oberrang / reguläre Tribünen hinter dem Tor: Wiederverkaufsangebote für Plätze im Oberrang oder mit regulärer Sicht beginnen in der Regel bei etwa 120 bis 140 £ .

Seitenlinie / Premiumplätze im Unterrang: Tickets näher an der Mittellinie oder in besonders gefragten Bereichen des Unterrangs kosten je nach aktueller Verfügbarkeit auf dem Markt üblicherweise 180 bis über 350 £ .

VIP- und Hospitality-Pakete: Premiumplätze mit Zugang zu einer Lounge, die über Zweitmarkt-Plattformen und Hospitality-Anbieter erhältlich sind, kosten üblicherweise mehr als 450 bis 500 £ pro Ticket.

Hull City gegen Ipswich Town in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Hull City und Ipswich Town

Hull City holte aus den vergangenen fünf Spielen vier Punkte: ein Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt verlor Hull am 19. September in der Premier League mit 1:2 gegen Newcastle United, nachdem es in der Woche zuvor ein 2:2 gegen Chelsea gegeben hatte. Der einzige Sieg in dieser Serie gelang auswärts bei Coventry City. Hinzu kam ein 0:0 gegen Aston Villa. In diesen fünf Spielen erzielte Hull fünf Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Ipswich Town tut sich derzeit schwer und gewann wettbewerbsübergreifend nur eines der vergangenen fünf Spiele. Die übrigen vier gingen verloren. Der einzige Sieg gelang am 12. September bei Crystal Palace mit 3:2. Seitdem verlor Ipswich in der Premier League mit 0:1 gegen Everton. Zudem gab es deutliche Niederlagen gegen Manchester United (2:5) und gegen Arsenal im Carabao Cup (2:4). In diesen fünf Spielen erzielte Ipswich acht Tore und kassierte 14 Gegentreffer.

Hull City gegen Ipswich Town: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand am 3. März 2026 in der Championship statt. Ipswich Town besiegte Hull City damals im Portman Road mit 1:0. In den vergangenen fünf erfassten direkten Duellen stehen drei Siege für Ipswich, einer für Hull und ein Unentschieden zu Buche. Dazu zählen ein 3:0-Sieg von Ipswich in der Championship im Oktober 2023 und ein 2:0-Erfolg von Ipswich im MKM Stadium im November 2025.