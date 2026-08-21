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Premier League
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So bekommt man Tickets für Hull City gegen Aston Villa: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

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Hull City will seine beeindruckende Heimform im MKM Stadium beibehalten.

Hull Citys erstes Premier-League-Spiel seit einem Jahrzehnt hätte kaum besser laufen können, als das Team am Eröffnungswochenende der Saison ein hoch gehandeltes Manchester United im MKM Stadium nach Hause schickte. Am Samstag, den 5. September, ist Hull City wieder im eigenen Stadion im Einsatz, wenn Aston Villa zu Gast ist, und Sie könnten live dabei sein, um zu sehen, ob die Tigers erneut brüllen.

Oli McBurnie war beim berühmten Play-off-Sieg in Wembley im Mai der Held von Hull, doch beim ersten Premier-League-Sieg der neuen Saison für die Mannschaft von Sergej Jakirovic stahlen zwei Verteidiger die Show. Semi Ajayi brachte Hull in Führung, und der vereinsinterne Rekordtransfer Nobel Mendy baute den Vorsprung aus.

Als Hull City zuletzt in der Premier League spielte, dauerte es fast drei Monate, bis der Klub zwei Heimsiege verbuchen konnte. Die treuen Fans werden hoffen, dass es diesmal nicht wieder so lange dauert. Holt sich Hull gegen Villa den nächsten Heimsieg?

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Hull City gegen Aston Villa zu sichern, einschließlich der Informationen dazu, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Hull City gegen Aston Villa statt?

Hull City trifft am Samstag, den 5. September, im MKM Stadium in Hull auf Aston Villa. Der Anstoß ist für 17.30 Uhr BST angesetzt.

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Premier League - Spielwoche 3
The MKM Stadium

So kaufen Sie Tickets für Hull City gegen Aston Villa in der Premier League

Für Premier-League-Spiele stehen mehrere Ticketoptionen zur Verfügung, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Diese werden über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet.

Aufgrund der enormen weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Tickethandel und vollständig digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Offizielle zahlende Klubmitglieder (Losverfahren): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.
  • Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub erwerben.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Hull City gegen Aston Villa?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark und hängen vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie ab:

  • Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabatthöhen und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Spielkategorisierung: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Preise zum Nennwert.
  • Sitzplatzlage: Plätze zentral an der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen nahezu alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer über eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft verfügt, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwierigsten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind äußerst begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliederauslosungen.

Form

HUL

HUL - Form

SGE
N2-0
NCE
U0-0
MUN
S2-0
STK
S1-1
COV
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
4/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
AVL

AVL - Form

FCB
N2-1
PSG
N2-1
BMG
N2-1
BHA
N4-0
ARS
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
3/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Head to Head

HullUnentschiedenAston Villa
1
3
1
England Championship
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Hull badge
Hull
HUL
2
END
England Championship
Hull badge
Hull
HUL
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
END
England Championship
Hull badge
Hull
HUL
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
END
England Championship
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
Hull badge
Hull
HUL
1
END
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
2
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
END
6Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Teamnews & Kader

Hull vs Aston Villa Aufstellungen

5-4-1
Hull crest
Hull
HUL
Aufstellung
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
K. TzolakisK. TzolakisJ. EganJ. EganR. GilesR. GilesS. AjayiS. AjayiL. CoyleL. CoyleN. MendyN. Mendyteam-logoL. Gourna-DouathR. SlaterR. SlaterM. BelloumiM. Belloumiteam-logoE. StroudO. McBurnieO. McBurnieZ. SuzukiZ. SuzukiVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfI. MaatsenI. MaatsenM. CashM. CashT. MingsT. Mingsteam-logoG. HemmingsB. KamaraB. KamaraE. BuendiaE. BuendiaJ. McGinnJ. McGinnR. BarkleyR. BarkleyN. JacksonN. Jackson
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
5-4-1
Hull

Startelf

Aston Villa

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Jakirovic
  • U. Emery
Hull

Verletzungen und Sperren

Aston Villa

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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