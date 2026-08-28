Hoffenheim trifft am Samstag, den 12. September 2026, in der SNP Arena in Sinsheim auf den VfB Stuttgart.

Das jüngste Ligaduell im Mai 2026 endete am selben Ort mit einem packenden 3:3. Insgesamt spricht die direkte Bilanz leicht für Stuttgart, auch wenn Partien in Sinsheim für beide Seiten regelmäßig unberechenbar sind.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Kauf von Tickets für Hoffenheim gegen den VfB Stuttgart wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und der Preise.

Wann ist der Anstoß von Hoffenheim gegen den VfB Stuttgart in der Bundesliga?

Hoffenheim gegen den VfB Stuttgart wird in der SNP Arena in Sinsheim angepfiffen. Prüfen Sie Ihre regionalen TV-Übersichten auf die bestätigte Anstoßzeit in Ihrem Gebiet.

Bundesliga - Spielwoche 3 12. Sept. 2026 - 09:30 SNP Arena

Wie kann man Tickets für Hoffenheim gegen den VfB Stuttgart in der Bundesliga kaufen?

Um Tickets für das Bundesliga-Spiel Hoffenheim gegen den VfB Stuttgart am 12. September 2026 zu kaufen, gibt es zwei Hauptoptionen:

Offizielle Verkaufsstellen der Klubs: Der sicherste Weg, Tickets zum Originalpreis zu bekommen, führt direkt über das offizielle Online-Ticketportal der TSG Hoffenheim, da sie das Heimteam ist und das Spiel in der PreZero Arena in Sinsheim austrägt. Gästefans können auch den offiziellen Ticketshop des VfB Stuttgart für den Verkauf des Auswärtskontingents prüfen, auch wenn dafür oft eine offizielle Klubmitgliedschaft erforderlich ist.

Zweitmarkt & Aggregatoren: Wenn die offiziellen Kontingente ausverkauft sind, sind Tickets auf Ticket-Weiterverkaufsplattformen und Vergleichsseiten wie StubHub erhältlich.

Wie viel kosten Tickets für Hoffenheim gegen den VfB Stuttgart in der Bundesliga?

Die Ticketpreise für das Bundesliga-Spiel Hoffenheim gegen den VfB Stuttgart am 12. September 2026 variieren je nach Sitzplatzlage, Ticketkategorie und danach, ob Sie über offizielle Klubkanäle oder Zweitmarkt-Plattformen kaufen:

Offizielle Tickets zum Originalpreis: Standardtickets, die direkt über offizielle Klub-Verkaufsstellen gekauft werden, beginnen in der Regel bei etwa 15 bis 20 £ für Karten im Stehplatzbereich. Sitzplatzkarten liegen je nach Nähe zum Spielfeld oder zu den zentralen Tribünen in der Regel zwischen 30 und 70 £ .

Zweitmarkt & Aggregatoren: Auf Weiterverkaufsplattformen von Drittanbietern und Ticket-Aggregatoren wie StubHub schwanken die Preise je nach Nachfrage. Günstige Tickets auf dem Zweitmarkt beginnen derzeit bei rund 40 bis 85 £ , während Premiumplätze oder zentrale Plätze im unteren Rang pro Ticket 100 bis 150 £+ kosten können.

Hoffenheim gegen den VfB Stuttgart in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Hoffenheim und dem VfB Stuttgart

Hoffenheim geht mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen in die Partie. Das jüngste Ergebnis war ein 4:0-Sieg gegen Erzgebirge Aue im DFB-Pokal am 22. August, ein überzeugender Pokalerfolg nach dem 2:2 in einem Freundschaftsspiel gegen Tottenham Hotspur. Zuvor gewann Hoffenheim in der Vorbereitung mit 3:0 gegen den Karlsruher SC und mit 3:1 gegen Holstein Kiel. In diesen fünf Spielen erzielte Hoffenheim 12 Tore und kassierte acht.

Auch Stuttgart geht mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage in die Partie. Das jüngste Spiel war das 4:0 im DFB-Pokal bei Hansa Rostock am 21. August, auch wenn dieses Ergebnis von den Verletzungen überschattet wurde, die sich die Mannschaft während des Spiels zuzog. Stuttgart trennte sich Ende Juli 2:2 von Paris FC und verlor am 15. August ein Freundschaftsspiel mit 0:1 gegen Fulham. In den fünf Partien erzielte die Mannschaft 16 Tore, kassierte aber acht, ein Muster, das darauf hindeutet, dass die Mannschaft von Hoeness in der Defensive verwundbar ist.

Hoffenheim gegen den VfB Stuttgart: Die jüngste direkte Bilanz

Das jüngste Duell dieser beiden Klubs fand am 2. Mai 2026 statt, als sich Hoffenheim und Stuttgart in einem Bundesliga-Spiel in der SNP Arena mit 3:3 trennten. Davor endete ein Bundesliga-Duell im Dezember 2025 in Stuttgart torlos. In den vergangenen fünf Bundesliga-Duellen zwischen beiden Teams konnte keine Mannschaft die Oberhand gewinnen. Die Bilanz weist zwei Unentschieden, einen Sieg für Stuttgart und zwei weitere Unentschieden aus, darunter ein 1:1 im Februar 2025 und ein 1:1 im Oktober 2024. Der jüngste Sieg in den vorliegenden Daten gehört Stuttgart, das Hoffenheim im März 2024 in Sinsheim mit 3:0 besiegte.