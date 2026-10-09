Hoffenheim empfängt Bayer Leverkusen am Sonntag, den 25. Oktober 2026, in der SNP Arena in Sinsheim.

Historisch gesehen hat Bayer 04 Leverkusen in diesem Duell die Nase vorn und sich in 36 bisherigen direkten Aufeinandertreffen 21 Siege gesichert, verglichen mit 9 von Hoffenheim. Die Spiele zwischen diesen beiden Teams sind traditionell temporeich und torreich, im Schnitt fallen mehr als 3 Tore pro Partie, wobei beide Mannschaften regelmäßig treffen.

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Wann ist der Anstoß bei Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga?

Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen wird am Sonntag, den 25. Oktober 2026, in der SNP Arena in Sinsheim angepfiffen.

Bundesliga - Spielwoche 7 25. Okt. 2026 - 10:30 SNP Arena

Wie kann man Tickets für Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga kaufen?

Hier sind die wichtigsten Möglichkeiten, Tickets für das Bundesliga-Spiel TSG 1899 Hoffenheim gegen Bayer 04 Leverkusen in der PreZero Arena (SNP Arena) zu kaufen:

1. Offizieller Ticketshop der TSG Hoffenheim

Vereinswebsite: Die direkteste Option ist der Kauf über das offizielle Online-Ticketportal der TSG Hoffenheim.

Mitgliederbevorzugung: Offizielle Vereinsmitglieder erhalten vorab bevorzugten Zugang, bevor die restlichen Tickets für die Allgemeinheit in den Verkauf gehen.

2. Offizielles Auswärtskontingent (Bayer-Leverkusen-Fans)

Auswärtsblock: Fans, die Leverkusen unterstützen, können zugewiesene Tickets für den Auswärtsbereich direkt über den offiziellen Bayer 04 Leverkusen Ticketshop kaufen.

3. Sekundäre Ticketmarktplätze

Sekundäre Ticketplattformen: Wenn die offiziellen Vereinsoptionen komplett ausverkauft sind, lassen sich Tickets für den allgemeinen Zutritt oft auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub finden. Diese Plattformen ermöglichen Fans den Kauf und Verkauf von Tickets für kommende Bundesliga-Spiele, wenn die primären Kontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga?

Die Ticketpreise für TSG 1899 Hoffenheim gegen Bayer 04 Leverkusen in der PreZero Arena (SNP Arena) variieren je nach Sitzkategorie sowie Alters- oder Ermäßigungsstatus:

1. Offizielle Vereinstickets (Nennwert)

Stehplatztickets (Stehplätze / Auswärtsblöcke G1 & G2):

Vollpreis: 15 € bis 18 € Ermäßigung / Reduzierter Preis: 12 € bis 17 €

Sitzplätze im Familienblock (Blöcke U & V):

Kinder (bis 14 Jahre): 12 € bis 20 € Erwachsenen-Paketbündel: 30 € bis 45 €

Standard-Sitzplatztickets (Sitzplätze):

Kategorie 2 / Ecken & Oberrang: 30 € bis 65 € Kategorie 1 / Haupttribüne & Unterrang auf der Längsseite: 65 € bis 115 €+

VIP- & Business-Hospitality:

Die Preise liegen je nach Lounge-Zugang und Catering-Paket zwischen 100 € bis 250 €+ pro Person.



2. Sekundäre Ticketmarktplätze

Wenn offizielle Tickets über den primären Vereinsverkauf ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie StubHubTickets auf Grundlage der Marktnachfrage:

Stehplatz / Allgemeiner Zutritt : Beginnt bei etwa 33 € bis 55 €

Reservierte Sitzplatztickets : Reichen von 70 € bis 200 €+ , abhängig von Nachfrage und Sitzplatzlage.

Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen

Hoffenheim hat eines der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und vier verloren, eine Serie, die das Ausmaß der Herausforderung unterstreicht, vor der Ilzer steht. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:3-Niederlage bei Paderborn in der Bundesliga, zudem setzte es in der Europa League ein 0:2 gegen OFI Kreta. Ein 2:1-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart ist das einzige positive Ergebnis in diesem Zeitraum. Hoffenheim erzielte in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte elf.

Leverkusen hat zuletzt die überzeugendere Bilanz vorzuweisen, gewann drei der letzten fünf Spiele und verlor nur einmal. Das herausragende Ergebnis war ein 4:0-Sieg gegen Union Berlin, darauf folgte zuletzt ein 2:0 gegen RB Leipzig. Die einzige Niederlage in dieser Serie war ein 2:3 gegen Elversberg zu Beginn des Laufs. Leverkusen erzielte in den fünf Partien neun Tore und kassierte fünf.

Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Vereine fand am 17. Januar 2026 statt, als Hoffenheim in der Bundesliga zu Hause mit 1:0 gewann. In den letzten fünf direkten Duellen hat Leverkusen mit drei Siegen gegenüber zwei von Hoffenheim die Nase vorn, auch wenn die TSG gezeigt hat, dass sie in der SNP Arena in der Lage ist, gegen diesen Gegner Punkte zu holen.