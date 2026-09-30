Der Hamburger SV trifft am Samstag, den 17. Oktober 2026, im Volksparkstadion in Hamburg auf den VfB Stuttgart.

Historisch gesehen verbindet die beiden deutschen Traditionsklubs eine große Rivalität in der höchsten Spielklasse, wobei Stuttgart in der Gesamtbilanz der direkten Duelle im Vorteil ist. Das jüngste Bundesliga-Duell im April 2026 endete mit einem klaren 4:0-Heimsieg für Stuttgart in der MHP Arena.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Hamburger SV gegen VfB Stuttgart wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Hamburger SV gegen VfB Stuttgart in der Bundesliga?

Hamburger SV gegen VfB Stuttgart wird am Samstag, den 17. Oktober 2026, im Volksparkstadion in Hamburg angepfiffen.

Bundesliga - Spielwoche 6 17. Okt. 2026 - 09:30 Volksparkstadion

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Hamburger SV gegen VfB Stuttgart kaufen?

Der Kauf von Tickets für das Spiel Hamburger SV gegen VfB Stuttgart erfolgt entweder über die offiziellen Vertriebswege der Vereine oder über verifizierte Sekundärmarktplätze.

Offizieller Klubverkauf (empfohlen)

Da der Hamburger SV das Heimteam ist und die Partie im Volksparkstadion austrägt, werden die offiziellen Tickets über das Ticketportal des HSV verwaltet.

Offizieller HSV-Ticketshop: Erstellen Sie ein Konto auf der offiziellen Ticketing-Website des HSV. Dies ist der einzige offizielle Kanal, um primäre Spieltickets direkt vom Verein zum Nennwert zu kaufen.

Verkaufsphasen: Die Ticketfreigaben erfolgen in strukturierten Phasen:

Vereinsmitglieder: Offizielle HSV-Mitglieder erhalten während des Vorverkaufsfensters vorrangigen Zugang, um zuerst Tickets zu kaufen. Dauerkarteninhaber: Bestehende Dauerkarteninhaber haben möglicherweise die Möglichkeit, zusätzliche Einzelsitze zu erwerben. Freier Verkauf: Alle verbleibenden Tickets werden für Fans geöffnet, die keine Mitglieder sind.

Offizielle Ticketbörse (Zweitmarkt): Sollte das Spiel im allgemeinen Verkauf ausverkauft sein, betreibt der HSV auf seinem Ticketportal eine offizielle Wiederverkaufsplattform, auf der Dauerkarteninhaber Einzelspieltickets legal zum Nennwert weiterverkaufen.

Auswärtsblock des VfB Stuttgart: Wenn Sie Stuttgart unterstützen und im Gästeblock sitzen möchten, werden Tickets für den Auswärtsbereich über das offizielle Ticketportal des VfB Stuttgart ( vfb.de/tickets ) ausschließlich an registrierte VfB-Mitglieder und Fanclubs vergeben.

Sekundärmarktplätze & Wiederverkauf: Wenn die offiziellen Erstkontingente vollständig ausverkauft sind, bieten sekundäre Ticketplattformen wie StubHub Tickets aus dem Zweitmarkt an.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Hamburger SV gegen VfB Stuttgart?

Die Ticketpreise für das Spiel Hamburger SV gegen VfB Stuttgart im Volksparkstadion variieren in der Regel je nach Kategorie, Sitzbereich und Kaufweg:

Offizieller allgemeiner Verkauf (primärer Nennwert):

Stehplatzbereich: 16 € bis 20 € Sitzplatzbereich (Standard/Oberrang): 35 € bis 60 € Sitzplatzbereich (Premium/Unterrang): 65 € bis 90 €+

Offizieller Ticket-Wiederverkauf (Zweitmarkt): Direkt über die offizielle Plattform des HSV zum Nennwert verkauft, zuzüglich der üblichen Bearbeitungsgebühren.

Sekundärmarktplätze: Wenn Tickets über die offiziellen Vereinskanäle ausverkauft sind, schwanken die Preise auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub je nach Marktnachfrage. Sie beginnen oft bei etwa 70 € bis 120 € für einfache Plätze und steigen bei Premiumplätzen oder kurzfristiger Verfügbarkeit deutlich an.

Hamburger SV gegen VfB Stuttgart in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Hamburger SV gegen VfB Stuttgart

Hamburg hat eines der letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen, keines unentschieden gespielt und drei verloren. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:5-Niederlage bei RB Leipzig in der Bundesliga, nachdem es in der Woche zuvor bereits eine 0:5-Heimniederlage gegen Mainz 05 gegeben hatte. Der einzige Lichtblick in dieser Phase war ein 3:0-Sieg im DFB-Pokal gegen den SC Verl. In diesen fünf Spielen erzielte Hamburg fünf Tore und kassierte 14, ein Wert, der das Ausmaß der aktuellen Schwierigkeiten widerspiegelt.

Stuttgart hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Niederlage bei Hoffenheim, nachdem es zuvor einen 3:1-Sieg in der Champions League gegen Viking gegeben hatte. Zuvor besiegte Stuttgart in dieser Serie Köln in der Bundesliga mit 4:1, ehe eine 1:5-Niederlage gegen den FC Bayern München folgte. In diesen fünf Spielen erzielte die Mannschaft 13 Tore und kassierte 10.

Hamburger SV gegen VfB Stuttgart: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 12. April 2026 statt, als Stuttgart in der Bundesliga zu Hause mit 4:0 gewann. Davor gewann Hamburg im November 2025 im Volksparkstadion mit 2:1. In den letzten fünf dokumentierten Duellen zwischen beiden Teams führt Stuttgart mit drei Siegen gegenüber einem von Hamburg, bei einem Unentschieden.