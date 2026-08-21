Der Hamburger SV trifft am Sonntag, 6. September 2026, im Volksparkstadion in Hamburg auf Mainz 05.

Beide Teams gehen in dieses frühe Saisonspiel mit dem Ziel, wichtige Punkte zu holen und sich in der höchsten Spielklasse eine positive Dynamik zu erarbeiten. Das vorherige Bundesliga-Duell im Februar 2026 endete in der Mewa Arena mit einem 1:1.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wissenswerte zur Ticketbeschaffung für Hamburger SV gegen Mainz 05 liefern, darunter, wo Sie Karten kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Hamburger SV gegen Mainz 05 in der Bundesliga?

Hamburger SV gegen Mainz 05 findet im Volksparkstadion in Hamburg statt.

Bundesliga - Spielwoche 2 6. Sept. 2026 - 09:30 Volksparkstadion

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Hamburger SV gegen Mainz 05 kaufen?

Um Tickets für das Bundesligaspiel Hamburger SV vs. 1. FSV Mainz 05 im Volksparkstadion zu kaufen, nutzen Sie diese offiziellen und vertrauenswürdigen Kanäle:

Wo kaufen: Besuchen Sie das offizielle Ticketportal des Hamburger SV ( hsv.de ).

Offizieller Ticketshop des Hamburger SV (Primärkanal)

Mitglieder-Vorrang: Offizielle HSV-Vereinsmitglieder erhalten vor dem freien Verkauf frühzeitigen Zugang zum Verkauf von Heimtickets. Freier Verkauf: Verbleibende Tickets gehen etwa 2 bis 4 Wochen vor dem Spieltag in den freien Verkauf.

Offizielles Auswärtskontingent von Mainz 05 (für Gästefans)

Wo kaufen: Wenn Sie Mainz 05 unterstützen, kaufen Sie über das offizielle Ticketportal des 1. FSV Mainz 05 ( mainz05.de ). Bereich: Auswärtsfans sitzen im ausgewiesenen Gästeblock ( Gastbereich ) im Volksparkstadion.

Zweitmärkte: Falls die primären Optionen ausverkauft sind, werden Tickets in Ticket-Suchmaschinen und auf Zweitplattformen wie StubHub angeboten.



Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Hamburger SV gegen Mainz 05?

Die Ticketpreise für Hamburger SV vs. Mainz 05 im Volksparkstadion hängen von der Sitzkategorie und davon ab, ob Sie direkt oder über den Zweitmarkt kaufen:

Direkte offizielle Preise (HSV-Ticketshop)

Stehplatz: 16 € bis 22 €

Standard-Sitzplatz: 30 € bis 85 € (variiert je nach Rang, Eckplatz oder zentraler Sicht)

VIP & Hospitality:200 €+

Preise auf dem Zweitmarkt & beim Weiterverkauf

Beim Kauf über verifizierte Weiterverkaufsplattformen oder aggregierende Marktplätze:

Startpreise: Einstiegsplätze im Oberrang beginnen bei etwa 55 $ bis 65 $ (~50 € bis 60 €).

Durchschnittliche Sitzplätze: Standardplätze im Unterrang ( Unterrang ) und mit zentraler Sicht liegen zwischen 85 $ bis 185 $ (~78 € bis 170 €).

Premium-Sitzplätze: Untere zentrale Reihen oder Mittelfeldbereiche liegen zwischen 200 $ bis 450 $+ .

Hamburger SV gegen Mainz 05 in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Hamburger SV gegen Mainz 05

Der Hamburger SV geht mit einer Vorbereitung von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein 2:1-Sieg gegen Toulouse am 15. August, zudem gab es eine Woche zuvor ein 2:2 gegen Lille. Niederlagen gegen Everton und Rapid Wien waren die Tiefpunkte im Vorbereitungsprogramm. Der HSV erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte acht, was darauf hindeutet, dass die Defensivordnung mit der Rückkehr des Pflichtspielbetriebs noch gefestigt werden muss.

Mainz 05 präsentierte sich in der gesamten Vorbereitung in starker Form und gewann vier der letzten fünf Spiele bei einem Unentschieden. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1-Sieg gegen den AFC Bournemouth am 15. August, zudem gelang ein überzeugendes 4:0 gegen den Paris FC. Das 3:3 gegen Udinese war die einzige Partie, in der Fischers Mannschaft Punkte liegen ließ. Mainz erzielte in fünf Freundschaftsspielen 13 Tore und kassierte nur vier, eine Bilanz, die auf eine gut eingespielte Offensivabteilung vor dem Start in die neue Saison hindeutet.

Hamburger SV gegen Mainz 05: Die jüngste direkte Bilanz

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete 1:1, als Mainz den HSV am 20. Februar 2026 in der Bundesliga empfing. Davor fügte der Hamburger SV Mainz im Oktober 2025 im Volksparkstadion eine deutliche 0:4-Niederlage zu. In den letzten fünf erfassten Bundesliga-Duellen holte jede Seite einen Sieg, dazu kommen drei Unentschieden in der direkten Bilanz.

Hamburger SV gegen Mainz 05: Tabelle

In der Bundesliga-Tabelle steht der Hamburger SV derzeit auf dem zehnten Platz, Mainz 05 zwei Positionen dahinter auf Rang zwölf.