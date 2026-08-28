Der Hamburger SV trifft am Samstag, den 19. September 2026, im Volksparkstadion in Hamburg auf den FC Köln.

Beide Teams trafen bereits im März 2026 an genau derselben Spielstätte aufeinander und trennten sich in einem engen Duell 1:1. Der Hamburger SV wird versuchen, seinen Heimvorteil zu nutzen, um sich früh in der Saison wichtige Punkte zu sichern.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Hamburger SV gegen FC Köln wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Hamburger SV gegen FC Köln in der Bundesliga?

Hamburger SV gegen FC Köln wird im Volksparkstadion in Hamburg angepfiffen, wobei das Spiel im Rahmen der Bundesliga-Saison 2026/27 stattfindet.

Bundesliga - Spielwoche 4 19. Sept. 2026 - 09:30 Volksparkstadion

Wie kann man Tickets für Hamburger SV gegen FC Köln in der Bundesliga kaufen?

Sie können Tickets für das Spiel Hamburger SV gegen 1. FC Köln über offizielle und sekundäre Plattformen kaufen:

Offizieller HSV-Ticketshop: Da der Hamburger SV dieses Spiel im Volksparkstadion austrägt, sind Tickets in erster Linie über die offizielle HSV-Ticketwebsite (hsv.de/tickets) erhältlich. Vereinsmitglieder erhalten bevorzugten Zugang zum Vorverkauf, bevor verbleibende Tickets in den freien Verkauf gehen.

Offizielle Ticketbörse (Zweitmarkt): Falls das Spiel im regulären Verkauf ausverkauft ist, betreibt der HSV auf seiner Website eine offizielle Ticketbörse, auf der Dauerkarteninhaber ihre Plätze zum Nennwert weiterverkaufen.

Auswärtskontingent (FC Köln): Fans des FC Köln können Tickets für den zugewiesenen Auswärtsbereich über das offizielle Mitgliederportal des 1. FC Köln (fc.de) kaufen, sofern sie registrierte Vereinsmitglieder sind.

Sekundäre Marktplätze: Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub bieten häufig weiterverkaufte Spieltickets an, allerdings wird dringend empfohlen, direkt über die offiziellen Vereinskanäle zu kaufen, um den Einlass zu garantieren und Aufschläge zu vermeiden.

Wie viel kosten Tickets für Hamburger SV gegen FC Köln in der Bundesliga?

Die Ticketpreise für Hamburger SV gegen 1. FC Köln im Volksparkstadion hängen davon ab, ob Sie sie direkt vom Verein zum Nennwert oder über sekundäre Wiederverkaufsplattformen kaufen.

Offizielle Ticketpreise zum Nennwert (HSV-Ticketshop)

Stehplatzbereich (Nordtribüne / Stehplatz): Ungefähr 16 € bis 22 €.

Standardsitzplätze (Unterrang & Oberrang): Ungefähr 30 € bis 76 €, abhängig von Block und Sicht.

Hospitality- & VIP-Pakete: Ungefähr 220 € bis 450 €+ einschließlich Lounge-Zugang, Catering und Premium-Sitzplätzen in zentraler Lage.

Sekundär- & Wiederverkaufsplattformen

Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub beginnen die Wiederverkaufspreise für diese spezielle Partie in der Regel bei:

Einstiegsniveau / Günstigste verfügbare Plätze: Ab etwa 58 € bis 92 € für Sitzplätze der Basiskategorie.

Durchschnittliche Unterrang- / Mittelfeldplätze: Zwischen 93 € und 175 €.

Premium- & Kurzfristige Angebote: Zwischen 186 € und 326 €+ für zentrale Sicht nahe am Spielfeld.

Hamburger SV gegen FC Köln in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Hamburger SV gegen FC Köln

Der Hamburger SV hat in seinen vergangenen fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Der jüngste Auftritt war ein 3:0-Sieg gegen den SC Verl im DFB-Pokal am 24. August, ein Ergebnis, das für einen selbstbewussten Start in den Pflichtspielbetrieb sorgte. Zuvor spielte der HSV in der Vorbereitung 2:2 gegen Lille und besiegte Toulouse mit 2:1, auch wenn eine 1:2-Niederlage gegen Everton zeigte, dass defensiv noch Arbeit vor dem Team liegt. In diesen fünf Spielen erzielten die Rothosen neun Tore und kassierten sechs.

Der FC Köln kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den vergangenen fünf Partien. Zuletzt gab es am 24. August einen 2:1-Sieg im DFB-Pokal gegen die Würzburger Kickers. Köln holte in der Vorbereitung zudem zwei Siege in Folge gegen Real Sociedad, mit 2:1 und 2:0, und spielte 2:2 gegen Hertha Berlin. Ihre einzige Niederlage in diesem Lauf war ein 8:0-Testspielsieg gegen Bergisch Gladbach, der ihre Offensivstärke unterstrich. Köln hat in den vergangenen fünf Spielen 15 Tore erzielt und fünf kassiert.

Hamburger SV gegen FC Köln: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Vereine gab es am 14. März 2026 in der Bundesliga, als sich der Hamburger SV und der FC Köln im Volksparkstadion 1:1 trennten. Davor fügte Köln dem HSV im November 2025 auswärts eine deutliche 4:1-Niederlage zu. In den letzten fünf erfassten Duellen hat Köln die bessere Bilanz, mit drei Siegen gegenüber einem des HSV, dazu kommt ein Unentschieden.