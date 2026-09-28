Griechenland empfängt die Niederlande am 1. Oktober 2026 zu einem richtungsweisenden Duell in der UEFA Nations League im Toumba-Stadion in Thessaloniki. Beide Nationen bringen große europäische Fußballtraditionen in dieses Spiel ein und garantieren damit eine intensive Atmosphäre am Spieltag.

GOAL hat alle Informationen, die ihr braucht, um euch eure Plätze zu sichern. Erfahrt, wo ihr Tickets kaufen könnt, was sie kosten und macht euch bereit, euer Team live zu unterstützen.

Wann ist der Anstoß von Griechenland gegen die Niederlande in der UEFA Nations League A?

Griechenland gegen die Niederlande findet im Toumba-Stadion in Thessaloniki statt, die offizielle Anstoßzeit wird noch bestätigt. Informiert euch bei eurem regionalen TV-Sender über die genaue Uhrzeit.

UEFA Nations League A - Spielwoche 3 1. Okt. 2026 - 14:45 Toumba Stadium

Wo kann man Tickets für Griechenland gegen die Niederlande in der Nations League der Männer kaufen?

Offizielle Tickets können direkt über das Ticketportal des Hellenischen Fußballverbands gekauft werden, das den Erstverkauf für Heimspiele der griechischen Nationalmannschaft abwickelt. Die offizielle Website ist die erste Anlaufstelle für Fans, die während der Vorverkaufs- und allgemeinen Verkaufsphasen Tickets zum Nennwert suchen.

Wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind, sind Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo die richtige Anlaufstelle.

Wie viel kosten Tickets für Griechenland gegen die Niederlande in der Nations League der Männer?

Standardtickets auf dem offiziellen HFF-Portal beginnen in der Regel bei 25 € für Plätze im allgemeinen Sitzplatzbereich, wobei die Preise je nach Sitzplatzlage und Kategorie im Toumba-Stadion steigen.

Auf Zweitmarktplätzen wie Ticombo beginnen die Ticketpreise derzeit bei 65 € , abhängig von der Verfügbarkeit der Plätze und der aktuellen Marktnachfrage.

Griechenland gegen die Niederlande in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Griechenland und den Niederlanden

Griechenland hat keines seiner letzten fünf Spiele gewonnen und dabei drei Unentschieden sowie zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete am 7. Juni mit einer 0:1-Niederlage gegen Italien in einem Freundschaftsspiel, davor gab es ein 2:2 gegen Schweden. Griechenland blieb in drei dieser fünf Partien ohne eigenen Treffer, kassierte in diesem Zeitraum insgesamt aber nur drei Gegentore.

Die Niederlande haben drei ihrer letzten fünf Spiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen Marokko bei der Weltmeisterschaft am 30. Juni, womit das Turnier für sie endete. Davor besiegten sie bei demselben Wettbewerb Schweden mit 5:1 und Tunesien mit 3:1, außerdem spielten sie 2:2 gegen Japan. Die Niederlande erzielten in diesen fünf Spielen 12 Tore.

Griechenland gegen die Niederlande: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand im Oktober 2023 statt, als Griechenland in einem EM-Qualifikationsspiel in Athen mit 0:1 gegen die Niederlande verlor. Einen Monat zuvor hatten die Niederlande das Hinspiel derselben Qualifikationskampagne zu Hause mit 3:0 gewonnen. Die Niederlande gewannen zudem 2004 ein Freundschaftsspiel mit 4:0, während Griechenland 2016 in einem Freundschaftsspiel in Amsterdam mit 2:1 siegte. Die Niederlande führen den direkten Vergleich nach den vier erfassten Begegnungen mit drei Siegen gegenüber einem von Griechenland an.



