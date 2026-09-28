Griechenland trifft am 4. Oktober 2026 im Toumba-Stadion in Thessaloniki in einem packenden Gruppenspiel der UEFA Nations League auf Deutschland. Dieses hochkarätige Duell bringt zwei leidenschaftliche europäische Fußballnationen in einer wichtigen Pflichtpartie zusammen.

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Wann ist der Anstoß bei Griechenland gegen Deutschland in der UEFA Nations League A?

Griechenland gegen Deutschland wird am Donnerstag, den 1. Oktober 2026, im Toumba-Stadion in Thessaloniki angepfiffen. Offizielle Informationen zur Übertragung liegen für diese Partie derzeit nicht vor.

UEFA Nations League A - Spielwoche 4 4. Okt. 2026 - 14:45 Toumba Stadium

Wo kann man Tickets für Griechenland gegen Deutschland kaufen?

Offizielle Spieltickets können direkt über das Ticketportal des Hellenic Football Federation (HFF) gekauft werden, das den Erstvertrieb für Heimspiele der griechischen Nationalmannschaft abwickelt. Das offizielle Portal ist Ihre erste Anlaufstelle, um Tickets zum Nennwert während der Vorverkaufs- und allgemeinen Verkaufsphasen zu sichern.

Wenn die Angebote auf der offiziellen Seite ausverkauft sind, sind Zweitmarktplattformen wie StubHub die richtige Adresse.

Wie viel kosten Tickets für Griechenland gegen Deutschland?

Standardtickets im offiziellen HFF-Ticketportal beginnen in der Regel bei 25 € für Plätze der allgemeinen Kategorie hinter dem Tor, wobei die Preise je nach Sitzbereich und Kategorie im Toumba-Stadion steigen.

Auf Zweitmarktplätzen wie StubHub beginnen die Ticketpreise derzeit bei 48 € pro Sitzplatz, wobei die endgültigen Preise je nach Platzwahl, Lage und aktueller Marktnachfrage schwanken.

Griechenland gegen Deutschland in der UEFA Nations League A: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Griechenland gegen Deutschland

Griechenland hat keines seiner letzten fünf Spiele gewonnen und dabei drei Unentschieden sowie zwei Niederlagen verbucht. Das jüngste Ergebnis war eine 0:1-Niederlage gegen Italien in einem Freundschaftsspiel am 7. Juni, davor gab es ein 2:2 gegen Schweden. Griechenland blieb in drei dieser fünf Spiele ohne eigenes Tor, kassierte insgesamt aber nur drei Gegentreffer. Unentschieden gegen Ungarn und Belarus komplettieren diese Fünf-Spiele-Serie.

Deutschland hat in den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben drei Siege und zwei Niederlagen verzeichnet. Der jüngste Auftritt endete am 29. Juni bei der Weltmeisterschaft mit einem 1:1 gegen Paraguay, was zum Ausscheiden aus dem Turnier führte. Zuvor gewann Deutschland in einem Freundschaftsspiel mit 2:1 gegen die USA, besiegte Curacao mit 7:1 und die Elfenbeinküste bei der Weltmeisterschaft mit 2:1, bevor eine 1:2-Niederlage gegen Ecuador folgte. Deutschland erzielte in diesen fünf Spielen 13 Tore und kassierte sechs.

Griechenland gegen Deutschland: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams gab es im Juni 2024, als Deutschland Griechenland in einem Freundschaftsspiel mit 2:1 besiegte. In den vier verzeichneten direkten Duellen hat Deutschland drei gewonnen, Griechenland keines, wobei ein Spiel keinen deutschen Sieg brachte: eine 2:4-Niederlage für Griechenland in einem WM-Qualifikationsspiel 2001 in Athen. Deutschland gewann zudem bei der EM 2012 mit 4:2 gegen Griechenland und in einem WM-Qualifikationsspiel im September 2000 mit 2:0.



