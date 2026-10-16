Getafe empfängt Sevilla am Sonntag, dem 1. November 2026, im Coliseum in Getafe.

In den letzten fünf direkten Duellen in allen Wettbewerben hatte Sevilla mit drei Siegen gegenüber einem Erfolg von Getafe die Oberhand. Im jüngsten Ligaduell im Februar 2026 gewann Sevilla auswärts im Estadio Coliseum knapp mit 1:0.

Hier erfahren Sie bei GOAL alles, was Sie über Tickets für Getafe gegen Sevilla wissen müssen: wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Getafe gegen Sevilla in LaLiga?

Getafe gegen Sevilla wird am Sonntag, dem 1. November 2026, im Coliseum in Getafe angepfiffen.

La Liga - Spielwoche 11 1. Nov. 2026 - 08:00 Coliseum

Wie kann man Tickets für Getafe gegen Sevilla in LaLiga kaufen?

Für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen Getafe und Sevilla gibt es je nach Verfügbarkeit und Vorliebe mehrere Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Ticketstellen der Vereine: Tickets können Sie direkt über die offizielle Website von Getafe CF kaufen. Wenn Sie Plätze im Gästebereich suchen, ist Sevilla FC die Anlaufstelle. Das ist der sicherste und direkteste Weg zu Tickets zum Originalpreis. Die Verfügbarkeit hängt allerdings stark davon ab, wann der freie Verkauf beginnt und ob Sie Vereinsmitglied sind.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Getafe gegen Sevilla in LaLiga?

Die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel zwischen Getafe und Sevilla unterscheiden sich je nachdem, ob Sie über offizielle Vereinskanäle oder auf Zweitmarkt-Plattformen kaufen.

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Sitzplätze: Plätze hinter den Toren oder auf den oberen Rängen kosten üblicherweise ab etwa 30 bis 50 Euro . Für Plätze auf Höhe der Mittellinie (Tribuna oder Lateral) steigen die Preise je nach Verfügbarkeit im jeweiligen Block auf 90 bis 150 Euro .

Preise für Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber: Mitglieder erhalten häufig vorrangigen Zugang zu ermäßigten Tickets. Im freien Verkauf gelten dagegen die regulären Preise der jeweiligen Kategorie.

VIP- und Hospitality-Pakete: Diese kosten in der Regel 250 bis über 500 Euro pro Person und umfassen gepolsterte Premium-Sitzplätze, Zugang zu Speisen und Getränken sowie Eintritt in eine exklusive Lounge.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHubTickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Reguläre Plätze und Eckbereiche: Die Einstiegspreise für Plätze auf den oberen Rängen oder in den Eckbereichen liegen bei etwa 65 bis 80 Euro .

Plätze an der Seitenlinie und auf den unteren Rängen: Premium-Plätze auf den unteren Rängen oder in besonders gefragten Bereichen kosten in der Regel zwischen 120 und 250 Euro .

Durchschnittlicher Marktpreis: Tickets kosten durchschnittlich etwa 200 bis über 450 Euro , abhängig davon, wie nah der Spieltag ist und wie groß die Nachfrage nach der Partie ausfällt.

Getafe gegen Sevilla in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Getafe gegen Sevilla: Die Form

Getafe verbuchte in seinen letzten fünf LaLiga-Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Die jüngste Partie endete mit einem 1:0-Sieg gegen Malaga. Im selben Zeitraum verlor Getafe jeweils mit 0:1 gegen Real Betis und Osasuna. In den fünf Spielen erzielte Getafe fünf Tore und kassierte vier Gegentreffer. Die einzigen weiteren Punkte holte die Mannschaft mit Unentschieden gegen Deportivo de A Coruna und Celta Vigo.

Sevilla gewann zwei seiner letzten fünf LaLiga-Spiele, spielte einmal unentschieden und verlor zweimal. Die jüngste Partie endete mit einer 1:3-Niederlage gegen Barcelona. Auch gegen Atletico Madrid unterlag Sevilla mit 1:3. Siege gegen Deportivo de A Coruna und Valencia sowie ein Unentschieden bei Espanyol komplettieren diese Serie, in der Sevilla acht Tore erzielte und acht Gegentreffer kassierte.

Getafe gegen Sevilla: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften im Februar 2026 aufeinander. Sevilla gewann die LaLiga-Partie im Coliseum mit 1:0. Zuvor hatte Getafe im August 2025 auswärts bei Sevilla mit 2:1 gewonnen. In den letzten fünf direkten Duellen siegte Sevilla dreimal und Getafe einmal. Eine Partie im Februar 2025 endete torlos.