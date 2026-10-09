So bekommt man Tickets für Getafe gegen Rayo Vallecano: LaLiga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Getafe trifft am Montag, den 19. Oktober 2026, im Coliseum in Getafe auf Rayo Vallecano.

Rayo Vallecano hat in den jüngsten Duellen einen leichten Vorteil, nachdem das Team in den letzten sechs Spielen gegen Getafe ungeschlagen geblieben ist (3 Siege, 3 Unentschieden). Die Partien zwischen diesen beiden Mannschaften sind historisch gesehen torarme Defensivduelle, wobei in vier der letzten fünf Aufeinandertreffen weniger als 2,5 Tore fielen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Getafe gegen Rayo Vallecano wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Getafe gegen Rayo Vallecano in LaLiga?

Getafe gegen Rayo Vallecano wird am Montag, den 19. Oktober 2026, im Coliseum in Getafe angepfiffen.

La Liga - Spielwoche 9 19. Okt. 2026 - 15:00 Coliseum

Wie kann man Tickets für Getafe gegen Rayo Vallecano in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das Spiel Getafe gegen Rayo Vallecano im Estadio Coliseum zu kaufen, beachten Sie diese wichtigsten Schritte und Tipps:

1. Offizielle Vereinswebsite

Besuchen Sie die offizielle Website des Getafe CF. Navigieren Sie auf der offiziellen Seite von Getafe zum Ticketbereich (Entradas). Tickets für normale LaLiga-Spiele gehen für die Öffentlichkeit in der Regel 1 bis 2 Wochen vor dem Spieltag in den Verkauf.

2. Stadionkasse

Falls die Tickets online nicht vollständig ausverkauft sind, öffnet Getafe seine physischen Ticketschalter (Taquillas) im Estadio Coliseum. Sie können verbleibende Tickets in den Tagen vor dem Spiel oder am Spieltag selbst persönlich kaufen, sofern Sie einen gültigen Identitätsnachweis (Personalausweis oder Reisepass) vorlegen.

3. Sekundäre Wiederverkaufsplattformen

Falls das Spiel über die offiziellen Kanäle ausverkauft ist, bieten sekundäre Ticketplattformen wie StubHub Wiederverkaufstickets von Dauerkarteninhabern an.

Wie viel kosten Tickets für Getafe gegen Rayo Vallecano in LaLiga?

Die Ticketpreise für Getafe gegen Rayo Vallecano im Estadio Coliseum variieren je nachdem, ob Sie direkt über die offiziellen Vereinskanäle oder über sekundäre Ticketplattformen kaufen:

1. Offizielle Preise von Getafe CF (Nennwert)

Beim direkten Kauf über die offizielle Kasse oder Website des Getafe CF liegen die Preise für reguläre Eintrittskarten in der Regel zwischen 30 € und 80 €:

Fondo (hinter den Toren): 30 € bis 40 €

Lateral (Seitentribünen): 40 € bis 65 €

Tribuna (Haupttribüne): 60 € bis 80 €

VIP & Hospitality: 180 € bis 300+ € pro Ticket

2. Sekundäre Wiederverkaufsplattformen

Falls offizielle Tickets ausverkauft sind, schwanken die Preise auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub je nach Nachfrage, dynamischer Preisgestaltung und Servicegebühren:

Startpreis im Wiederverkauf: Ungefähr 120 € bis 150 € für Sitzplätze mit allgemeinem Zugang.

Durchschnittliche Wiederverkaufsspanne: In der Regel 140 € bis 220 € auf den regulären Tribünen.

Getafe gegen Rayo Vallecano in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Getafe gegen Rayo Vallecano

Getafe hat eines der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen, zwei unentschieden gespielt und zwei verloren und dabei nur fünf Punkte geholt. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Real Betis, zuvor hatte das Team in dieser Serie auch mit 0:1 gegen Osasuna verloren. Die beiden Unentschieden, beide 1:1, gab es gegen Deportivo de A Coruna und Celta Vigo. Getafe erzielte in diesen fünf Partien vier Tore und kassierte vier.

Rayo Vallecano hat zwei der letzten fünf LaLiga-Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1-Sieg über Espanyol, nachdem zuvor eine 1:4-Niederlage gegen Real Madrid zu Buche gestanden hatte. Zuvor in dieser Serie besiegte Rayo Racing Santander mit 3:2 und spielte 1:1 gegen Deportivo Alaves. In diesen fünf Spielen erzielte das Team neun Tore und kassierte zehn.

Getafe gegen Rayo Vallecano: Letzte direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im Mai 2026 statt, als Rayo Vallecano im Coliseum mit 2:0 gewann. Davor trennten sich die beiden Klubs im Januar 2026 mit 1:1, als Rayo Getafe empfing. In den letzten fünf direkten Duellen kommt Rayo auf zwei Siege, Getafe auf keinen, während drei Spiele unentschieden endeten. In diesen fünf Partien fielen insgesamt fünf Tore.