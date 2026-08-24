So bekommt man Tickets für Getafe gegen Deportivo de A Coruna: LaLiga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkauf und mehr

Getafe trifft am Sonntag, den 13. September 2026, im Coliseum in Getafe auf Deportivo de A Coruna.

In der jüngeren direkten Bilanz hat Getafe mit 6 Siegen gegenüber 1 Erfolg von Deportivo in allen Wettbewerben die Oberhand. Das letzte Erstliga-Duell im Coliseum endete mit einem klaren 3:0-Sieg für Getafe.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Getafe gegen Deportivo de A Coruna wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Getafe gegen Deportivo de A Coruna in LaLiga?

Getafe gegen Deportivo de A Coruna findet im Coliseum in Getafe statt. Prüfen Sie Ihre lokalen Programmlisten auf die bestätigte Anstoßzeit in Ihrer Region.

La Liga - Spielwoche 5 13. Sept. 2026 - 12:30 Coliseum

Wie kann man Tickets für Getafe gegen Deportivo de A Coruna in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das Spiel Getafe gegen Deportivo de La Coruña im Estadio Coliseum am 13. September 2026 zu kaufen, nutzen Sie diese wichtigsten Verkaufskanäle:

1. Offizielle Kanäle des Getafe CF (Primärverkauf)

Offizielle Website: Tickets werden direkt über das Ticketportal auf der offiziellen Website des Getafe CF angeboten. Der freie Verkauf beginnt in der Regel 1 bis 2 Wochen vor dem Spieltag.

Stadionkasse (Taquillas): Sie können physische Tickets an der Kasse des Estadio Coliseum in Getafe in den Tagen vor dem Spiel oder am Spieltag kaufen, sofern noch Plätze verfügbar sind.

2. Offizielle LaLiga- und autorisierte Verkaufsstellen

LaLiga-Ticketportal: Für Spiele der spanischen Top-Liga werden allgemeine Eintrittskarten über die zentrale Ticket-Website von LaLiga verkauft, die auf die offiziellen Primärkontingente weiterleitet.

Partner-Verkaufsstellen: Autorisierte Ticketplattformen wie Marca Entradas verkaufen häufig direkt Primärtickets für den Spieltag.

3. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Wenn die Primärtickets ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketbörsen wie StubHub Wiederverkaufstickets bereits vor dem offiziellen Start des freien Verkaufs.

Wie viel kosten Tickets für Getafe gegen Deportivo de A Coruna in LaLiga?

Die Ticketpreise für Getafe gegen Deportivo de A Coruna variieren je nachdem, ob Sie direkt über die Vereinskasse oder über sekundäre Ticket-Aggregatoren kaufen.

Primärtickets direkt von Getafe CF kosten für reguläre LaLiga-Heimspiele im Estadio Coliseum je nach Sitzplatz hinter den Toren oder auf den zentralen Längsseiten zwischen 25 £ und 60 £ (30 € bis 70 €).

Wiederverkaufs- und Sekundärmarktoptionen wie StubHub beginnen für Plätze mit allgemeinem Zutritt in der Regel bei etwa 75 £ bis 135 £ .

Premium- oder stark nachgefragte Sitzplätze auf Sekundärplattformen liegen im Schnitt zwischen 170 £ und 230 £ , abhängig von der Nähe zum Spieltag und der allgemeinen Ticketverfügbarkeit.

Getafe gegen Deportivo de A Coruna in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Getafe gegen Deportivo de A Coruna

Die letzten fünf Spiele von Getafe brachten zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg gegen Racing Santander in LaLiga am 23. August, nach einem 3:1-Erfolg in der Conference-League-Qualifikation gegen Partizan Beograd. Der Tiefpunkt in dieser Serie war eine 0:3-Niederlage gegen Deportivo Alaves. In diesen fünf Spielen erzielte Getafe sechs Tore und kassierte sechs Gegentreffer, wobei in den zwei Pflichtspielen vier dieser Tore fielen.

Deportivo de A Coruna kam in den letzten fünf Spielen auf einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt war ein 1:1 gegen Elche in LaLiga am 17. August. Am 8. August besiegte die Mannschaft Genua in einem Freundschaftsspiel mit 1:0 und spielte zwei Tage zuvor 1:1 gegen Fiorentina. Eine 0:1-Niederlage gegen Real Madrid komplettiert die Serie. Deportivo erzielte in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Getafe gegen Deportivo de A Coruna: Jüngste direkte Bilanz

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Vereine fand am 28. Februar 2018 in LaLiga statt, als Getafe Deportivo empfing und mit 3:0 gewann. In den letzten fünf erfassten Duellen kommt Getafe auf drei Siege gegenüber einem von Deportivo, dazu ein Unentschieden. Die Teams trafen auch im September 2017 aufeinander, als Deportivo zu Hause mit 2:1 gewann, und trennten sich im Dezember 2015 torlos.

Getafe gegen Deportivo de A Coruna: Tabellenstand

In der aktuellen LaLiga-Tabelle liegt Getafe auf Platz acht, Deportivo de A Coruna ist Zehnter.