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So bekommt man Tickets für Getafe gegen Deportivo de A Coruna: LaLiga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Getafe trifft in LaLiga auf Deportivo de A Coruna. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Getafe trifft am Sonntag, den 13. September 2026, im Coliseum in Getafe auf Deportivo de A Coruna.

In der jüngeren direkten Bilanz hat Getafe mit 6 Siegen gegenüber 1 Erfolg von Deportivo in allen Wettbewerben die Oberhand. Das letzte Erstliga-Duell im Coliseum endete mit einem klaren 3:0-Sieg für Getafe.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Getafe gegen Deportivo de A Coruna wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Getafe gegen Deportivo de A Coruna in LaLiga?

Getafe gegen Deportivo de A Coruna findet im Coliseum in Getafe statt. Prüfen Sie Ihre lokalen Programmlisten auf die bestätigte Anstoßzeit in Ihrer Region.

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La Liga - Spielwoche 5
Coliseum

Wie kann man Tickets für Getafe gegen Deportivo de A Coruna in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das Spiel Getafe gegen Deportivo de La Coruña im Estadio Coliseum am 13. September 2026 zu kaufen, nutzen Sie diese wichtigsten Verkaufskanäle:

1. Offizielle Kanäle des Getafe CF (Primärverkauf)

  • Offizielle Website: Tickets werden direkt über das Ticketportal auf der offiziellen Website des Getafe CF angeboten. Der freie Verkauf beginnt in der Regel 1 bis 2 Wochen vor dem Spieltag.
  • Stadionkasse (Taquillas): Sie können physische Tickets an der Kasse des Estadio Coliseum in Getafe in den Tagen vor dem Spiel oder am Spieltag kaufen, sofern noch Plätze verfügbar sind.

2. Offizielle LaLiga- und autorisierte Verkaufsstellen

  • LaLiga-Ticketportal: Für Spiele der spanischen Top-Liga werden allgemeine Eintrittskarten über die zentrale Ticket-Website von LaLiga verkauft, die auf die offiziellen Primärkontingente weiterleitet.
  • Partner-Verkaufsstellen: Autorisierte Ticketplattformen wie Marca Entradas verkaufen häufig direkt Primärtickets für den Spieltag.

3. Sekundäre Ticket-Marktplätze

  • Wenn die Primärtickets ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketbörsen wie StubHub Wiederverkaufstickets bereits vor dem offiziellen Start des freien Verkaufs.

Wie viel kosten Tickets für Getafe gegen Deportivo de A Coruna in LaLiga?

Die Ticketpreise für Getafe gegen Deportivo de A Coruna variieren je nachdem, ob Sie direkt über die Vereinskasse oder über sekundäre Ticket-Aggregatoren kaufen.

  • Primärtickets direkt von Getafe CF kosten für reguläre LaLiga-Heimspiele im Estadio Coliseum je nach Sitzplatz hinter den Toren oder auf den zentralen Längsseiten zwischen 25 £ und 60 £ (30 € bis 70 €).
  • Wiederverkaufs- und Sekundärmarktoptionen wie StubHub beginnen für Plätze mit allgemeinem Zutritt in der Regel bei etwa 75 £ bis 135 £.
  • Premium- oder stark nachgefragte Sitzplätze auf Sekundärplattformen liegen im Schnitt zwischen 170 £ und 230 £, abhängig von der Nähe zum Spieltag und der allgemeinen Ticketverfügbarkeit.

Getafe gegen Deportivo de A Coruna in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Getafe gegen Deportivo de A Coruna

Die letzten fünf Spiele von Getafe brachten zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg gegen Racing Santander in LaLiga am 23. August, nach einem 3:1-Erfolg in der Conference-League-Qualifikation gegen Partizan Beograd. Der Tiefpunkt in dieser Serie war eine 0:3-Niederlage gegen Deportivo Alaves. In diesen fünf Spielen erzielte Getafe sechs Tore und kassierte sechs Gegentreffer, wobei in den zwei Pflichtspielen vier dieser Tore fielen.

Deportivo de A Coruna kam in den letzten fünf Spielen auf einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt war ein 1:1 gegen Elche in LaLiga am 17. August. Am 8. August besiegte die Mannschaft Genua in einem Freundschaftsspiel mit 1:0 und spielte zwei Tage zuvor 1:1 gegen Fiorentina. Eine 0:1-Niederlage gegen Real Madrid komplettiert die Serie. Deportivo erzielte in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

GET

GET - Form

PBE
S3-1
SAN
S1-0
PBE
N2-1
OSA
N1-0
CEL
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
6/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
COR

COR - Form

RMA
N0-1
ELC
U1-1
MAL
U1-1
VAL
S3-1
VIL
S2-3
Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Getafe gegen Deportivo de A Coruna: Jüngste direkte Bilanz

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Vereine fand am 28. Februar 2018 in LaLiga statt, als Getafe Deportivo empfing und mit 3:0 gewann. In den letzten fünf erfassten Duellen kommt Getafe auf drei Siege gegenüber einem von Deportivo, dazu ein Unentschieden. Die Teams trafen auch im September 2017 aufeinander, als Deportivo zu Hause mit 2:1 gewann, und trennten sich im Dezember 2015 torlos.

Head to Head

GetafeUnentschiedenDeportivo de A Coruna
3
1
1
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Getafe
GET
3
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Deportivo de A Coruna
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COR
2
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Getafe
GET
1
END
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Deportivo de A Coruna
COR
0
Getafe badge
Getafe
GET
2
END
La Liga
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Getafe
GET
0
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
END
La Liga
Getafe badge
Getafe
GET
2
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
END
8Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Getafe gegen Deportivo de A Coruna: Tabellenstand

In der aktuellen LaLiga-Tabelle liegt Getafe auf Platz acht, Deportivo de A Coruna ist Zehnter.

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
7700317+2421
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
S
S
S
N
S
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
U
S
S
S
N
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
N
S
S
N
S
5
FC SevillaFC SevillaSEV
7412109+113
N
S
S
U
N
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
U
N
N
S
S
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
U
N
U
S
S
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
S
N
S
U
S
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
72231312+18
S
S
N
N
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
U
U
S
S
N
11
GetafeGetafeGET
722347-38
S
N
U
U
N
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
U
S
N
S
N
13
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
7223613-78
U
N
N
N
S
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
S
U
U
U
N
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
N
N
S
U
N
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
N
N
S
N
S
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
N
N
U
S
U
18
ElcheElcheELC
71241117-65
S
N
U
N
N
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
N
S
N
N
N
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
N
N
U
U
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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