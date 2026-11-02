Getafe empfängt Atlético Madrid am Sonntag, dem 22. November 2026, im Coliseum in Getafe.

Im jüngsten LaLiga-Duell im März 2026 setzte sich Atlético Madrid knapp mit 1:0 durch. Getafes letzter Pflichtspielsieg gegen den Rivalen aus der Hauptstadt gelang in einer hart umkämpften LaLiga-Partie im März 2025.

Hier erfahren Sie bei GOAL alles, was Sie über Tickets für Getafe gegen Atlético wissen müssen, darunter, wo Sie diese kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann wird das LaLiga-Spiel Getafe gegen Atlético Madrid angepfiffen?

Getafe gegen Atlético Madrid wird am Sonntag, dem 22. November 2026, im Coliseum in Getafe angepfiffen.

La Liga - Spielwoche 13 22. Nov. 2026 - 15:00 Coliseum

Wie kann man Tickets für Getafe gegen Atlético Madrid in LaLiga kaufen?

Für den Kauf von Tickets für ein LaLiga-Spiel zwischen Getafe und Atlético Madrid gibt es vor allem diese Möglichkeiten:

1. Offizielle Kanäle der Vereine

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets können Sie direkt über die offiziellen Websites der Vereine kaufen. Für Heimspiele im Coliseum können Sie das offizielle Ticketportal des Getafe CF nutzen. Für Auswärtsspiele oder den allgemeinen LaLiga-Ticketverkauf bietet die offizielle Website von Atlético Madrid Zugang zu regulären Tickets und VIP-Hospitality-Angeboten.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen für Tickets: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Tickets häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Getafe gegen Atlético Madrid in LaLiga?

Hier finden Sie die Preisspannen für Tickets zum anstehenden LaLiga-Spiel zwischen Getafe und Atlético Madrid, aufgeteilt nach offiziellen Vereinskanälen und Zweitmarkt:

1. Offizielle Kanäle der Vereine

Reguläre Tickets: Kosten üblicherweise ab etwa 30 bis 50 Euro .

Kosten üblicherweise ab etwa . Plätze an der Seitenlinie und im Unterrang: Kosten in der Regel 120 bis 250 Euro .

Kosten in der Regel . VIP- und Hospitality-Pakete: Exklusive Hospitality-Angebote der Vereine kosten 250 bis über 500 Euro pro Person und umfassen gepolsterte Premium-Sitze sowie Zugang zu einer Lounge.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Günstigere Optionen: Plätze im Oberrang oder hinter den Toren kosten ab etwa 190 bis 220 Euro .

Plätze im Oberrang oder hinter den Toren kosten ab etwa . Weiterverkaufte Plätze an der Seitenlinie und Premium-Plätze: Kosten je nach Angebot und zeitlicher Nähe zum Spieltag 350 bis über 650 Euro .

Kosten je nach Angebot und zeitlicher Nähe zum Spieltag . Durchschnittlicher Marktpreis: Liegt je nach Sitzplatzblock und Verfügbarkeit zwischen 300 und über 600 Euro.

Getafe gegen Atlético Madrid in LaLiga: Alles Wissenswerte

Die Form von Getafe und Atlético Madrid

Getafe hat in den letzten fünf Pflichtspielen nur einen Sieg geholt, zweimal unentschieden gespielt und zweimal verloren. Die jüngste Partie gegen Rayo Vallecano in LaLiga endete 1:1. Die 0:3-Heimniederlage gegen Barcelona Anfang Oktober bleibt ein Tiefpunkt dieser Serie. In den fünf Spielen erzielte die Mannschaft von Bordalas vier Tore und kassierte sechs Gegentreffer. Diese Bilanz spiegelt die defensive Anfälligkeit wider, die Getafe in den vergangenen Wochen Punkte gekostet hat.

Atlético Madrid reist mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Spielen an. Dabei erzielte die Mannschaft zehn Tore und kassierte nur zwei Gegentreffer. Zuletzt spielte Atlético in der Champions League in Stuttgart 1:1, zuvor gewann das Team in LaLiga mit 1:0 gegen Espanyol. Ein 2:0-Sieg gegen Manchester United in der Champions League und ein 2:1-Erfolg gegen Real Madrid unterstreichen zudem die Qualität, die Simeones Mannschaft wettbewerbsübergreifend gezeigt hat.

Getafe gegen Atlético Madrid: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Pflichtspiel zwischen beiden Mannschaften fand im März 2026 statt. Atlético gewann die LaLiga-Partie zu Hause mit 1:0. In den letzten fünf Duellen in allen Wettbewerben hat Atlético Madrid mit vier Siegen gegenüber einem Erfolg Getafes einen klaren Vorteil. Getafes einziger Sieg gelang in einem LaLiga-Spiel im März 2025. Auch ein Testspiel in der Saisonvorbereitung im Juli 2026 endete mit 4:1 für Atlético und verdeutlichte den Abstand zwischen beiden Mannschaften in den jüngsten Begegnungen.