Wenn die beiden größten Klubs der Türkiye, Galatasaray und Fenerbahçe, in Istanbul aufeinandertreffen, ist eine elektrisierende Atmosphäre garantiert, ganz gleich, ob im Ali Sami Yen Stadium (Rams Park) oder im Şükrü Saracoğlu Stadium. Galatasaray ist am Montag, 26. Oktober, Gastgeber des mit Spannung erwarteten „Intercontinental Derby“, und ihr könnt bei diesem epischen Süper-Lig-Duell dabei sein, wenn ihr euch noch heute Tickets sichert.

Galatasaray peilt in dieser Saison den fünften türkischen Meistertitel in Serie an, was einen Rekord bedeuten würde, muss aber unter anderem mit heftiger Gegenwehr des Stadtrivalen rechnen. Fenerbahçe wurde zwar seit der Saison 2013/14 nicht mehr Meister, mischt aber weiterhin im Rennen um Titel mit und beendete die vergangenen fünf Süper-Lig-Spielzeiten jeweils auf Rang zwei.

Mit Starnamen wie Victor Osimhen, Rafael Leão, Barış Yılmaz, Mason Greenwood und Mattéo Guendouzi, die alle auf dem Platz erwartet werden, verspricht auch das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Istanbuler Giganten wieder ein Pflichttermin zu werden.

GOAL liefert euch alle aktuellen Ticketinformationen dazu, wie ihr euch Plätze für das anstehende Spiel Galatasaray gegen Fenerbahçe sichern könnt, darunter wo ihr sie kaufen könnt, was sie kosten und mehr.

Wann ist das nächste Spiel zwischen Galatasaray und Fenerbahçe?

Datum Spiel (Ortszeit) Spielort (Ort) Tickets Montag, 26. Oktober Süper Lig: Galatasaray vs. Fenerbahçe (21.30 Uhr TRT) Rams Park (Istanbul) Tickets 20./21./22. März Süper Lig: Fenerbahçe vs. Galatasaray (TBC) Şükrü Saracoğlu Stadium (Istanbul) Tickets

So kauft ihr Tickets für Galatasaray gegen Fenerbahçe

Offizielle Tickets für das „Intercontinental Derby“ zwischen Galatasaray und Fenerbahçe im Rams Park können online über die offizielle zentrale Ticketplattform der Türkei, Passo, erworben werden.

Für das kommende Spiel am Montag, 26. Oktober 2026, wird erwartet, dass Tickets über die offiziellen Kanäle drei bis fünf Tage vor dem Spieltag in den Verkauf gehen.

Da es sich jedoch um eines der weltweit gefragtesten Duelle handelt, ist es erforderlich, strenge klubinterne Prioritätsphasen zu durchlaufen, um sich einen offiziellen Platz zu sichern.

Prioritätsphase : Zunächst exklusiv geöffnet für Inhaber von Premium-Klubkarten (wie GSPlus Premium oder GSPara) und offizielle Klubmitglieder.

Galatasaray-Passolig-Inhaber : Danach geöffnet für reguläre Fans mit einer auf Galatasaray registrierten Passolig-Karte.

Freier Verkauf : Wird nur dann zuletzt geöffnet, wenn noch Tickets übrig sind. Da die Kapazität des RAMS Park von mehr als 53.000 Plätzen stark von Dauerkarteninhabern dominiert wird, sind die Kontingente für das Derby äußerst begrenzt und erreichen die Phase des freien Verkaufs nur selten, wenn überhaupt.

Zusätzlich können Fans Tickets für Galatasaray gegen Fenerbahçe auch auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern möchten, und bietet Fans, die kurzfristig noch Tickets ergattern wollen, eine verlässliche Option.

Wie viel kosten Tickets für Galatasaray gegen Fenerbahçe?

Die offiziellen Ticketpreise für das hochkarätige Derby zwischen Galatasaray und Fenerbahçe im RAMS Park reichen offiziell von 2.500 ₺ für die günstigsten Plätze bis zu 55.000 ₺ für Ultra-Premium-VIP-Kategorien (€45-€1000)

Angesichts der gewaltigen Bedeutung dieses Spiels stellen diese Preise im Vergleich zu regulären Süper-Lig-Partien einen deutlichen Anstieg dar.

Die vom Klub veröffentlichte offizielle Preisstruktur zeigt, wie viel die einzelnen Sitzplatzkategorien kosten:

Westtribüne (Batı) : Umfasst die Kategorien Premium, Delux, Lux und Classic. Dies ist die Haupttribüne mit erstklassiger Premium-Hospitality, luxuriösen Business-Suiten und VIP-Lounges. (Preis: 50.000 ₺-55.000 ₺)

Osttribüne (Doğu) : Umfasst die Kategorien 1 bis 4. Hervorragende erstklassige TV-Sicht entlang der Hauptseite gegenüber den Trainerbänken. (Preis: 25.000 ₺-35.000 ₺)

Nord- & Südtribüne (Kuzey & Güney) : Umfasst die Kategorien 7 bis 11. Diese Bereiche liegen direkt hinter den Toren. Dort sitzen die lautesten Fans und Ultra-Gruppen, was für eine äußerst energiegeladene Atmosphäre sorgt, aber eine weniger strategische Sicht auf die taktische Anordnung bietet. (Preis: 2.500 ₺-19.000 ₺)

Behaltet das offizielle Ticketportal des Klubs im Blick, um weitere Informationen zu erhalten, oder schaut auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Alles, was ihr über den RAMS Park wissen müsst

Der RAMS Park ist ein Fußballstadion von Weltklasse im Viertel Seyrantepe im Bezirk Sarıyer auf der europäischen Seite Istanbuls. Seit der Eröffnung 2011 ist es die Heimspielstätte von Galatasaray und es hat eine Kapazität von 53.978.

Galatasarays vorheriges Stadion, das Ali Sami Yen Stadium, das mehr als 60 Jahre lang genutzt wurde und für seine unglaublich intensive Atmosphäre bekannt war, stand offenbar kurz vor dem Einsturz, und es hätte zu einer großen Stadionkatastrophe kommen können, wenn es weiter genutzt worden wäre.

Denkwürdige Spiele im RAMS Park

Der Lärmrekord : 2011 stellte die leidenschaftliche Menge im hitzigen Derby von Galatasaray gegen Fenerbahçe einen Guinness-Weltrekord für den lautesten Jubel in einem Sportstadion auf und erreichte unglaubliche 131,76 Dezibel, lauter als ein startendes Düsenflugzeug!

Champions-League-Nächte : Die Spielstätte war Schauplatz spektakulärer Europapokalabende gegen kontinentale Größen wie Real Madrid, Barcelona und Manchester United. Geprägt wurden sie von riesigen, atemberaubenden Choreografien im ganzen Stadion, die von der Kerngruppe der Fans, ultrAslan, geschaffen wurden.

Solarenergie-Rekord: Das Stadiondach ist mit mehr als 10.000 Solarpaneelen bestückt. Diese Anlage erzeugte 4,2 Megawatt Strom und brachte einen weiteren Guinness-Weltrekord für die stärkste Solarstromleistung eines Stadiondachs ein.

Galatasaray gegen Fenerbahçe: Alles, was ihr wissen müsst

Galatasaray gegen Fenerbahçe: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Im historischen Intercontinental Derby (Kıtalararası Derbi) hat Fenerbahçe über alle Pflicht- und Freundschaftsspiele hinweg insgesamt die bessere Bilanz als Galatasaray.

Die Rivalität geht auf ihr allererstes Aufeinandertreffen im Jahr 1909 zurück, das Galatasaray mit 2:0 gewann. Seitdem haben die beiden Klubs 406 Spiele gegeneinander bestritten. Fenerbahçe gewann 150 dieser Partien, Galatasaray 131, dazu gab es 125 Unentschieden.

Galatasaray gewann das jüngste Duell mit dem Stadtrivalen mit 3:0, als beide im April in einer Süper-Lig-Partie im Rams Park aufeinandertrafen. Drei Monate zuvor, im Januar, sicherte sich jedoch Fenerbahçe die Vorherrschaftsrechte und einen Titel, als der Rivale im Finale des türkischen Superpokals im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul mit 2:0 bezwungen wurde.



