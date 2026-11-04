Galatasaray empfängt Aston Villa am Dienstag, 24. November 2026, im Rams Global Stadyumu in Istanbul.

Zwischen Galatasaray und Aston Villa sind bislang keine Pflichtspiele in offiziellen UEFA-Wettbewerben verzeichnet. Das bevorstehende Champions-League-Duell ist damit ihr erstes Aufeinandertreffen. Aston Villa reist nach einer beeindruckenden Serie auf europäischer Bühne zum Rams Park. Besonders in der Gruppenphase zeigte die Mannschaft herausragende Leistungen.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Galatasaray gegen Aston Villa wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Galatasaray gegen Aston Villa in der Champions League?

Galatasaray gegen Aston Villa findet am Dienstag, 24. November 2026, im Rams Global Stadyumu in Istanbul statt.

Champions League - Spielwoche 5 24. Nov. 2026 - 12:45 NEF Stadyumu

Wie kann man Tickets für Galatasaray gegen Aston Villa in der Champions League kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen Galatasaray und Aston Villa im RAMS Park stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der direkte Kauf über die offiziellen Kanäle des Vereins, etwa das offizielle Ticketsystem von Galatasaray oder ein Partnerportal, ist der wichtigste und sicherste Weg, Tickets zum Originalpreis zu erhalten.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Galatasaray gegen Aston Villa in der Champions League?

Die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel der Ligaphase zwischen Galatasaray und Aston Villa hängen davon ab, ob Ihr die Karten über offizielle Vereinskanäle oder auf dem Zweitmarkt kauft.

1. Offizielle Vereinskanäle

Nord- und Südtribüne (hinter den Toren): Etwa 20 bis 35 Euro . Diese günstigen Kontingente sind allerdings während der Vorverkaufsphasen für Vereinsmitglieder in der Regel sofort ausverkauft.

Etwa . Diese günstigen Kontingente sind allerdings während der Vorverkaufsphasen für Vereinsmitglieder in der Regel sofort ausverkauft. Eck- und Seitenbereiche: Etwa 38 bis 160 Euro , je nach Rang und Nachfrage.

Etwa , je nach Rang und Nachfrage. Osttribüne (Plätze an der Seitenlinie): Etwa 73 bis 290 Euro für Plätze mit besonders guter Sicht auf das Spielfeld im Unter- oder Oberrang.

Etwa für Plätze mit besonders guter Sicht auf das Spielfeld im Unter- oder Oberrang. Westtribüne & VIP-Hospitality: Ab etwa 205 bis über 870 Euro für exklusive Hospitality-Pakete und luxuriöse Sitzplätze.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Karten zu Preisen an, die sich nach der Marktnachfrage richten:

Reguläre Eintrittskarten / Plätze im Oberrang: Ab etwa 190 bis 240 Euro .

Ab etwa . Weiterverkauf von Plätzen an der Seitenlinie und im Unterrang: In der Regel 350 bis über 600 Euro , abhängig von der Verfügbarkeit im jeweiligen Block.

In der Regel , abhängig von der Verfügbarkeit im jeweiligen Block. Weiterverkauf von Premium-Plätzen auf den Längstribünen und VIP-Plätzen: Die Preise können zwischen 800 und über 2.400 Euro liegen.

Galatasaray gegen Aston Villa in der Champions League: Alles Wissenswerte

Galatasaray gegen Aston Villa: Die Form

Galatasaray hat in seinen letzten fünf Pflicht- und Freundschaftsspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gewann der Klub in der Champions League mit 4:2 gegen Lille. Auch gegen Kasimpasa gelang in der Süper Lig ein 3:1-Sieg. Das Unentschieden war ein 3:3 im Freundschaftsspiel gegen Pendikspor, die Niederlage ein 1:4 gegen Barcelona im Europapokal. In den fünf Partien erzielte Galatasaray elf Tore und kassierte 13 Gegentreffer.

Aston Villa ist in hervorragender Form und hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Zuletzt gab es in der Champions League einen 3:1-Sieg gegen Viking. Zuvor hatte Villa in der Gruppenphase auf europäischer Bühne Fenerbahce mit 6:0 besiegt. Beim 2:2 in der Premier League bei Brentford ließ die Mannschaft als einziges Mal in dieser Serie Punkte liegen. In den fünf Partien erzielte Villa 13 Tore und kassierte vier Gegentreffer. Diese Bilanz unterstreicht die Offensivstärke der Mannschaft vor der Reise nach Istanbul.

Galatasaray gegen Aston Villa: Die bisherige Bilanz

In den verfügbaren Daten sind keine früheren Pflichtspiele zwischen Galatasaray und Aston Villa verzeichnet. Das Champions-League-Spiel ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Klubs in einem offiziellen UEFA-Wettbewerb.