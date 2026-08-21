Fulham verabschiedet sich vor der Länderspielpause mit einer schwierigen Premier-League-Aufgabe gegen Manchester United am Sonntag, 20. September. Es verspricht ein Spiel zu werden, das man nicht verpassen sollte, und Sie können sich Ihren Platz im Craven Cottage sichern, indem Sie noch heute Tickets buchen.

Während Fulham sich in den meisten jüngsten Duellen mit Manchester United als konkurrenzfähig erwiesen hat, darunter ein 1:1, als United in der vergangenen Saison in London zu Gast war, muss man bis ins Jahr 2009 zurückgehen, um den letzten Heimsieg der Londoner gegen den 20-maligen englischen Meister zu finden.

Kann Fulham seinen 17-jährigen Fluch beenden und einen wichtigen Heimsieg gegen Manchester United einfahren? GOAL liefert Ihnen alles, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Fulham gegen Manchester United zu sichern, einschließlich der Frage, wo man sie kaufen kann und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Fulham und Manchester United statt?

Fulham gegen Manchester United findet am Sonntag, 20. September, im Craven Cottage (London) statt. Anpfiff ist planmäßig um 16.30 Uhr BST.

Premier League - Spielwoche 5 20. Sept. 2026 - 11:30 Craven Cottage

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Fulham gegen Manchester United

Für Premier-League-Spiele stehen mehrere Ticketoptionen zur Verfügung, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Wegen der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufällige Losverfahren ersetzt (z. B. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, über die offizielle Ticketbörse des Klubs zurückgegebene Tickets zum Nennwert kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig Tickets sucht, kann Karten auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Fulham gegen Manchester United?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark und hängen vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie ab:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise in den Kategorien Erwachsene, Junioren (in der Regel U18 oder U21), Studenten und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs stufen Partien in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Zentrale Plätze an den Längsseiten und im Unterrang sind mit Premiumpreisen verbunden, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen nahezu alle Premier-League-Klubs, dass jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Weiterverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ begrenzt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind äußerst begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit der maximalen Anzahl an Loyalitätspunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in Basis-Auslosungen für Mitglieder.

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