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So bekommt man Tickets für Fulham gegen Hull City: Preise in der Premier League, Spielinfos, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Fulham trifft in der Premier League auf Hull City. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Fulham trifft am Samstag, den 17. Oktober 2026, im Craven Cottage in London auf Hull City.

Fulham und Hull City verbindet eine historisch eng umkämpfte Rivalität. In den vergangenen 16 Pflichtspielen gab es jeweils 7 Siege und 2 Unentschieden. Im jüngsten Aufeinandertreffen am 7. Januar 2023 feierte Fulham in der dritten Runde des FA Cups einen 2:0-Auswärtssieg gegen Hull City.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wissenswerte zum Ticketkauf für Fulham gegen Hull City liefern, darunter, wo Sie Karten kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Fulham gegen Hull City in der Premier League?

Fulham gegen Hull City wird am Samstag, den 17. Oktober 2026, im Craven Cottage in London angepfiffen.

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Premier League - Spielwoche 7
Craven Cottage

Wie kann man Premier-League-Tickets für Fulham gegen Hull City kaufen?

Um Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Fulham und Hull City zu kaufen, können Sie diese Schritte befolgen:

  1. Offizielle Klub-Website (primärer Kanal): Besuchen Sie das offizielle Ticketportal des Fulham FC. Tickets werden in der Regel zunächst für Klubmitglieder freigeschaltet, bevor sie je nach Verfügbarkeit in den freien Verkauf gehen.
  2. Offizielle Hospitality-Pakete: Wenn reguläre Tickets ausverkauft sind, sind über die Fulham-Website direkt offizielle Hospitality-Pakete für den Spieltag erhältlich, die Premium-Sitzplätze und gastronomische Angebote umfassen.
  3. Sekundäre Ticketplattformen: Sekundäre Ticketplattformen wie StubHub bieten oft Plätze von Wiederverkäufern an, wenn offizielle Tickets ausverkauft sind, wobei die Preise vom Nennwert abweichen können.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Fulham gegen Hull City?

Die Ticketpreise für Fulham gegen Hull City im Craven Cottage hängen davon ab, ob Sie offizielle reguläre Eintrittskarten oder Tickets auf dem Zweitmarkt kaufen:

Offizielle Klubpreise (Nennwert)

Fulham unterteilt Spiele in Preisstufen:

  • Allgemeiner Eintritt für Erwachsene: Liegt je nach Tribüne (z. B. Johnny Haynes Stand, Hammersmith End oder Riverside Stand) in der Regel zwischen 35 £ und 80 £.
  • Ermäßigungen (Senioren ab 65 / junge Erwachsene 18–21): Liegen in der Regel zwischen 25 £ und 60 £.
  • Junioren (unter 18): Liegen in der Regel zwischen 15 £ und 30 £.
  • Rabatt für offizielle Mitglieder: Offizielle Klubmitglieder erhalten auf die Preise für den allgemeinen Eintritt in der Regel einen Rabatt von 5 £ bis 10 £.
  • Auswärtsfans: Gemäß den Regeln der Premier League auf 30 £ pro Erwachsenenticket gedeckelt.

Zweitmarkt & Wiederverkauf

Da die Nachfrage nach Premier-League-Spielen hoch ist, werden Tickets auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub zu dynamischen, vom Angebot gesteuerten Marktpreisen gehandelt:

  • Wiederverkaufspreise: Auf sekundären Ticketplattformen werden derzeit Plätze ab etwa 75 £ bis 125 £ angeboten, während Premium- oder zentral gelegene Plätze bis zu 395 £ bis 495 £ kosten.
  • Hospitality-Pakete: Premium-Hospitality-Pakete für den Spieltag direkt über Fulham starten in der Regel bei 250 £ bis 450 £+, abhängig von den enthaltenen Speise- und Lounge-Angeboten.

Fulham gegen Hull City in der Premier League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Fulham und Hull City

Fulham geht mit einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben in diese Partie. Der jüngste Auftritt endete am 5. September mit einer 2:3-Niederlage in der Premier League gegen Crystal Palace, zudem verlor das Team in der Liga mit 0:1 gegen Sunderland und 2:3 gegen Chelsea. Der einzige Pflichtspielsieg in diesem Lauf gelang den Cottagers im Carabao Cup gegen AFC Wimbledon. Fulham erzielte in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte neun.

Hull City kommt in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben auf drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Ergebnis war am 8. September eine 0:1-Niederlage im Carabao Cup gegen Sunderland, in der Premier League ist das Team jedoch noch ungeschlagen, spielte 0:0 gegen Aston Villa und gewann mit 1:0 bei Coventry City. Zuvor besiegte Hull im Carabao Cup Manchester United mit 2:0 und Stoke City im Elfmeterschießen. Die Tigers erzielten in den fünf Spielen vier Tore und kassierten drei.

FUL

FUL - Form

SUN
N1-0
CRY
N2-3
LIV
U0-0
WHU
S2-3
MUN
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
6/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
HUL

HUL - Form

COV
S0-1
AVL
U0-0
SUN
N1-0
CHE
U2-2
NEW
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
4/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Fulham gegen Hull City: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 7. Januar 2023 im FA Cup statt, als Fulham auswärts bei Hull City mit 2:0 gewann. In den letzten fünf erfassten Duellen kommt Fulham auf drei Siege, Hull City auf einen, dazu gab es ein Spiel ohne Sieger. Alle fünf Partien fanden im FA Cup oder in der Championship statt, in den Daten ist kein Premier-League-Duell enthalten.

Head to Head

FulhamUnentschiedenHull
4
0
1
England FA Cup
Hull badge
Hull
HUL
0
Fulham badge
Fulham
FUL
2
END
England Championship
Hull badge
Hull
HUL
0
Fulham badge
Fulham
FUL
1
END
England Championship
Fulham badge
Fulham
FUL
2
Hull badge
Hull
HUL
0
END
England Championship
Hull badge
Hull
HUL
0
Fulham badge
Fulham
FUL
1
END
England Championship
Fulham badge
Fulham
FUL
0
Hull badge
Hull
HUL
3
END
6Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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