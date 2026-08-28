Freiburg trifft am Samstag, 12. September 2026, im Europa-Park Stadion in Freiburg auf Borussia Moenchengladbach.

Der SC Freiburg hat in diesem Duell zuletzt zu Hause dominiert, darunter ein 2:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach im bislang letzten Heimspiel in der Liga im Februar 2026. Frühere Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften waren von torreichen Duellen geprägt, was diese Partie für Fußballfans besonders interessant macht.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Freiburg gegen Borussia Moenchengladbach wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Freiburg gegen Borussia Moenchengladbach in der Bundesliga?

Freiburg gegen Borussia Moenchengladbach findet im Europa-Park Stadion in Freiburg statt.

Bundesliga - Spielwoche 3 12. Sept. 2026 - 09:30 Europa-Park Stadion

Wie kann man Tickets für Freiburg gegen Borussia Moenchengladbach in der Bundesliga kaufen?

Sie können Tickets für das Spiel SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach am 12. September 2026 über die folgenden Optionen kaufen:

1. Offizielle Kanäle des Klubs

SC Freiburg Ticket-Onlineshop: Dies ist die wichtigste und sicherste Plattform, um Tickets zum Originalpreis direkt über den Gastgeberklub zu kaufen.

Mitglieder-Vorverkauf: Mitglieder des SC Freiburg erhalten in der Regel exklusiven Erstzugang zu Tickets, bevor die verbleibenden Plätze in den freien Verkauf gehen.

Offizielle Ticketbörse (Zweitmarkt): Sollte das Spiel im regulären Ticketshop ausverkauft sein, prüfen Sie den offiziellen Zweitmarkt des SC Freiburg, der in die Ticketing-Website integriert ist und auf dem Dauerkarteninhaber ihre Plätze zum Originalpreis weiterverkaufen.

2. Kontingent für Auswärtsfans (Borussia Mönchengladbach)

BMG-Ticketportal: Wenn Sie im Auswärtsblock sitzen möchten, werden die Tickets direkt über das offizielle Ticketsystem von Borussia Mönchengladbach an registrierte Mitglieder oder Fanclub-Accounts verkauft.

3. Sekundäre Ticket-Marktplätze (mit Vorsicht nutzen)

Wiederverkaufsplattformen: Plattformen wie StubHub bieten Wiederverkäufe durch Dritte an, wobei die Preise deutlich über dem Originalpreis liegen können und zusätzliche Servicegebühren anfallen.

Wie viel kosten Tickets für Freiburg gegen Borussia Moenchengladbach in der Bundesliga?

Die Ticketpreise für SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach dürften in die folgenden Bereiche fallen:

Offizielle reguläre Tickets (Originalpreis): Stehplätze und reguläre Sitzplätze kosten in der Regel zwischen 15 £ und 60 £ (18 € bis 70 €), abhängig von der Alterskategorie und dem Bereich im Stadion (Stehtribüne oder Sitzplätze auf der Seiten­tribüne).

Sekundärmarkt & Wiederverkaufsplattformen: Günstige reguläre Plätze auf Wiederverkaufsseiten wie StubHub beginnen bei etwa 35 £ bis 50 £ , während Wiederverkaufstickets im Durchschnitt meist zwischen 50 £ und 120 £ liegen, je nach Sicht und Nachfrage.

Hospitality-Pakete: Premium- oder VIP-Plätze mit Verpflegung und Zugang zu Lounges beginnen bei etwa 170 £ bis 300 £+ pro Ticket.

Freiburg gegen Borussia Moenchengladbach in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Freiburg gegen Borussia Moenchengladbach

Freiburg hat seine letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen. Der jüngste Auftritt war ein überzeugender 5:1-Sieg im DFB-Pokal gegen Fortuna Duesseldorf, davor gewann die Mannschaft in der Qualifikation zur Conference League auswärts mit 3:1 gegen Motherwell. Zur Serie gehören außerdem ein 3:0-Testspielsieg gegen Crystal Palace sowie zwei 2:0-Erfolge in Serie gegen Strasbourg. In diesen fünf Spielen erzielte Freiburg 11 Tore und kassierte eines, was auf eine gut organisierte und effiziente Mannschaft hindeutet.

Auch Gladbach hat seine letzten fünf Partien allesamt gewonnen und ist dabei ohne Niederlage geblieben. Das jüngste Ergebnis war ein 5:0-Sieg im DFB-Pokal gegen den TSV Schott Mainz, nach einem 2:1-Erfolg in der Vorbereitung gegen Aston Villa. Zuvor gewann die Mannschaft im Sommer mit 8:0 gegen Velbert und mit 3:1 gegen Hansa Rostock. Polanskis Team erzielte in diesen fünf Spielen 19 Tore und kassierte nur drei, was es mit Blick auf die Bundesliga zu einer der treffsichersten Mannschaften der Vorbereitung macht.

Freiburg gegen Borussia Moenchengladbach: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand im Februar 2026 statt, als Freiburg in der Bundesliga zu Hause mit 2:1 gewann. In den letzten fünf Bundesliga-Duellen hat Freiburg mit drei Siegen gegenüber einem Gladbach-Erfolg die bessere Bilanz, eine Partie endete torlos. Freiburg war in Heimspielen in dieser Phase besonders stark und gewann beide Begegnungen im Europa-Park Stadion, darunter ein 3:1 im November 2024.