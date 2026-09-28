Frankreich empfängt Italien am Freitag, den 2. Oktober, im Pariser Parc des Princes. Das Spiel ist Teil eines anspruchsvollen Spielplans in Liga A, Gruppe A1, zu der auch Belgien und die Türkei gehören. Das Rückspiel in Italien findet im November statt, wobei der Austragungsort für diese Partie noch bestätigt werden muss.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch jetzt Tickets für Frankreich gegen Italien zu sichern, einschließlich Preise, Verfügbarkeit und der besten Kaufmöglichkeiten.

Wann ist der Anstoß von Frankreich gegen Italien in der UEFA Nations League A?

Frankreich gegen Italien findet im Stade de France in Saint-Denis statt, die Anstoßzeit wird näher am Termin bestätigt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 3 2. Okt. 2026 - 14:45 Stade de France

Wo kann man Tickets für Frankreich gegen Italien kaufen?

Tickets für das Paris-Spiel werden zunächst über die offiziellen Ticketkanäle des Französischen Fußballverbands (FFF) angeboten, wobei Mitglieder in der Regel Vorrang erhalten, bevor das verbleibende Kontingent in den freien Verkauf geht. Für das Rückspiel in Italien sind die offiziellen Kanäle der FIGC (Italienischer Fußballverband) die entsprechende erste Anlaufstelle.

Ein paar Dinge, die man beim Ticketkauf für diese Begegnung wissen sollte:

Offizieller freier Verkauf – beginnt nach den Prioritätsphasen für Mitglieder, normalerweise näher am jeweiligen Spieltag

Verifizierte Angebote – Ticombo bezieht Tickets von einer Reihe von Verkäufern und bietet Käufern damit einen größeren Pool an verfügbaren Karten, sobald die offiziellen Kontingente vergriffen sind

Auswärtstickets – die Kontingente für das Italien-Spiel werden über die Kanäle der FIGC abgewickelt und können begrenzt sein

Zweitmarkt – Ticombo ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind

Angesichts des Stellenwerts dieser Partie wird besonders für das Spiel in Paris eine frühe Buchung empfohlen.

Wie viel kosten Tickets für Frankreich gegen Italien?

Die offiziellen Preise für das Spiel in Paris werden über die Ticketkanäle des FFF festgelegt, wobei das komplette Angebot von Standard- bis Premiumplätzen zum Nennwert verfügbar ist, solange das Kontingent reicht. Für das Italien-Rückspiel gelten die offiziellen FIGC-Preise, sobald Austragungsort und Verkaufsdetails bestätigt sind.

Günstigste Plätze (Paris): ab etwa 50 €, normalerweise in den oberen Rängen hinter den Toren im Parc des Princes

Plätze im mittleren Preissegment (Paris): zentrale Sitzplätze entlang der Mittellinie, zu einem deutlich höheren Preis

Italien-Rückspiel: die Preise werden bestätigt, sobald der Austragungsort für die Partie im November bekannt gegeben wird

Ticombo ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Wie bei jeder Partie zwischen zwei der führenden Nationen Europas können sich die Preise mit näher rückendem Spieltag verändern. Wer an ein bestimmtes Budget gebunden ist, fährt daher in der Regel sicherer, wenn er seinen Platz früher statt später sichert.

Frankreich gegen Italien in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Frankreich gegen Italien

Frankreich hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Der jüngste Auftritt endete mit einer 4:6-Niederlage gegen England im WM-Halbfinale, nachdem es zuvor im Spiel um Platz drei eine 0:2-Niederlage gegen Spanien gegeben hatte. Zuvor im Turnier schlug Frankreich Marokko mit 2:0, Paraguay mit 1:0 und Schweden mit 3:0. In diesen fünf Spielen erzielte Frankreich zehn Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Italien hat in den letzten fünf Partien ebenfalls drei Siege und zwei Niederlagen verbucht. Das jüngste Spiel endete am 7. Juni mit einem 1:0-Sieg gegen Griechenland in einem Freundschaftsspiel, nachdem es drei Tage zuvor einen 1:0-Erfolg gegen Luxemburg gegeben hatte. Die beiden Niederlagen in diesem Lauf gab es gegen Bosnien und Herzegowina sowie bei einer 1:4-Niederlage gegen Norwegen im November 2025. Italien erzielte in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte sechs.

Frankreich gegen Italien: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete mit einem 3:1 für Frankreich in einem Spiel der UEFA Nations League A, das im November 2024 in Italien ausgetragen wurde. In den letzten fünf direkten Duellen hat Frankreich viermal gewonnen, Italien kein einziges Mal. Auch die Freundschaftsspiele 2016 und 2012 endeten jeweils zugunsten Frankreichs. In diesen fünf Partien erzielte Frankreich 14 Tore und kassierte fünf.



