Fenerbahce trifft am Dienstag, 20. Oktober 2026, im Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi in Istanbul auf Slavia Prague.

Die beiden Klubs sind in europäischen Wettbewerben bisher dreimal aufeinandergetroffen. Slavia Prague gewann 2022 zwei Partien in der UEFA Conference League, während Fenerbahçe sich 2024 in der Europa League mit 2:1 auswärts durchsetzte. Vor einer leidenschaftlichen Heimkulisse in Istanbul will Fenerbahçe seinen Heimvorteil gegen den widerstandsfähigen und formstarken tschechischen Meister nutzen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Fenerbahce gegen Slavia Prague wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Fenerbahce gegen Slavia Prague in der Champions League?

Fenerbahce trifft in der Champions League am Dienstag, 20. Oktober 2026, im Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi in Istanbul auf Slavia Prague.

Champions League - Spielwoche 3 20. Okt. 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Wie kann man Tickets für Fenerbahce gegen Slavia Prague in der Champions League kaufen?

Um Tickets für das Champions-League-Spiel Fenerbahçe gegen Slavia Prague im Şükrü-Saracoğlu-Stadion zu kaufen, befolgen Sie diese wichtigsten Schritte und Methoden:

Offizielle Kanäle von Fenerbahce:

Passo Fan Card (Passolig): Um offizielle Fußballspiele in der Türkei zu besuchen, müssen Zuschauer im Besitz einer registrierten Passo-Karte (Passolig) sein, die mit Fenerbahçe verknüpft ist.

Allgemeiner Ticketverkauf: Der offizielle Ticketverkauf beginnt einige Tage vor dem Spieltag. Sobald die Tickets freigegeben sind, loggen Sie sich bei Passo ein, wählen Ihren Sitzplatz aus, geben Ihre Passo-Kartendaten ein und schließen die Zahlung ab.

Wie viel kosten Tickets für Fenerbahce gegen Slavia Prague in der Champions League?

Die offiziellen Ticketpreise zum Nennwert für die Heimspiele von Fenerbahçe in der Champions League im Şükrü-Saracoğlu-Stadion bewegen sich üblicherweise je nach Kategorie in folgenden Bereichen:

1. Offizieller Kanal von Fenerbahce

Standard- / Oberrangplätze: Ungefähr 35 € bis 60 €

Unterrang- / Mittelfeldplätze: Ungefähr 65 € bis 120 €

VIP- und VIP-Hospitality-Pakete: Ungefähr 180 € bis 350 €+

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Beim Kauf über sekundäre Ticketplattformen wie StubHub schwanken die Preise je nach Nachfrage, Sitzplatzkategorie und Verfügbarkeit:

Start- / allgemeine Eintrittspreise: Standardtickets beginnen bei etwa 160 € bis 180 € .

Beste Unterrang- und zentrale Plätze: Zwischen 200 € und 380 € .

Fenerbahce gegen Slavia Prague in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Fenerbahce und Slavia Prague

Fenerbahce hat in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Das jüngste Spiel endete 0:0 gegen Gaziantep FK in der Super Lig, nachdem es in der Champions League ein 1:1 gegen Roma gegeben hatte. Gegen Samsunspor gewann das Team 2:0 und in der Champions-League-Qualifikation setzte es sich mit 2:1 gegen Lyon durch, verlor aber in der Super Lig mit 1:2 gegen Besiktas. In diesen fünf Spielen erzielte Fenerbahce fünf Tore und kassierte vier.

Slavia Prague reist in starker Form an und hat vier der vergangenen fünf Spiele gewonnen. Die einzige Niederlage gab es in der Champions League gegen Lens, wo das Team mit 2:3 verlor. Danach folgten ein 2:0 gegen Teplice und ein 3:0 gegen Sparta Prague in der First League sowie ein 5:1-Kantersieg gegen FK Varnsdorf im Pokal. In diesen fünf Spielen erzielte die Mannschaft 15 Tore und kassierte nur fünf.

Fenerbahce gegen Slavia Prague: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im November 2024 in der Europa League statt, als Fenerbahce auswärts bei Slavia Prague mit 2:1 gewann. In den drei erfassten direkten Duellen gewann Slavia Prague zweimal und Fenerbahce einmal. Beide früheren Begegnungen in der Conference League im Februar 2022 gingen an Slavia Prague, das zu Hause mit 3:2 und auswärts mit 3:2 gewann.