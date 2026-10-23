Porto geht mit dem Ziel in diese Partie, im Estádio do Dragão seine Heimstärke und internationale Erfahrung auszuspielen. Napoli will auswärts gegen einen starken portugiesischen Gegner die Tiefe seines Kaders und seine taktische Widerstandsfähigkeit unter Beweis stellen.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für FC Porto gegen SSC Napoli wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Champions-League-Spiel zwischen FC Porto und SSC Napoli?

FC Porto gegen SSC Napoli wird am Mittwoch, dem 4. November 2026, im Estádio do Dragão in Porto angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 4 4. Nov. 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

Wie kann man Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen FC Porto und SSC Napoli kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das bevorstehende Champions-League-Spiel zwischen FC Porto und SSC Napoli im Estádio do Dragão gibt es mehrere Möglichkeiten:

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Ihr könnt die offiziellen Ticketportale von FC Porto und SSC Napoli prüfen. Für ein Heimspiel in Porto werden die Tickets hauptsächlich über Portos offiziellen Verkauf an Mitglieder und die Öffentlichkeit vertrieben. Die Gästeblöcke werden üblicherweise über Napolis Ticketsystem für registrierte Fans vergeben.

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich Karten für reguläre Plätze häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen FC Porto und SSC Napoli?

Die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen FC Porto und SSC Napoli unterscheiden sich je nachdem, ob Ihr die Karten über offizielle Vereinskanäle oder auf Zweitmarkt-Plattformen kauft.

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets: Beim direkten Kauf über Portos offizielles Ticketportal beginnen die Preise für reguläre Sitzplätze in der Regel bei etwa 95 bis 170 Euro , abhängig von der Kategorie und der Lage des Blocks im Estádio do Dragão.

Hospitality- und VIP-Pakete: Offizielle VIP- und Hospitality-Angebote des Vereins sind deutlich teurer. Für Premium-Sitzplätze und Zugang zu einer Lounge beginnen die Preise bei 300 bis 500 Euro und mehr pro Person.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Karten zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Oberrang / Plätze hinter dem Tor: Günstigere Tickets beginnen je nach aktueller Nachfrage bei etwa 85 bis 95 Euro .

Plätze an den Längsseiten: Sitzplätze der mittleren Preiskategorie und Plätze an den Seitenlinien kosten in der Regel zwischen 150 und 300 Euro .

VIP- und Hospitality-Tickets auf dem Zweitmarkt: Premium-Hospitality-Tickets für exklusive Plätze mit Blick auf den Platz oder Zugang zu einer Executive Lounge können mehr als 1.900 bis 2.000 Euro kosten.

FC Porto gegen SSC Napoli in der Champions League: Alles, was Ihr wissen müsst

FC Porto gegen SSC Napoli: Die Form

Porto hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen vier Siege und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gewann die Mannschaft in der Liga Portugal zu Hause mit 3:1 gegen Benfica. In diesem Zeitraum gelang ihr außerdem ein 4:1-Auswärtssieg bei Casa Pia AC. Die einzige Niederlage gab es in der Champions League beim 0:2 gegen Manchester City. Porto erzielte in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte vier Gegentreffer. Besonders die Leistungen in der heimischen Liga waren überzeugend.

Napoli hat von seinen letzten fünf Spielen eines gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Zuletzt gab es in der Serie A ein 1:1 gegen Fiorentina. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum war ein 1:0 gegen Bologna. Niederlagen gegen Arsenal in der Champions League sowie gegen Inter und Como in der Serie A haben die schwierige Phase verschärft. Napoli erzielte in diesen fünf Partien fünf Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

FC Porto gegen SSC Napoli: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste dokumentierte Aufeinandertreffen der beiden Vereine war ein torloses Freundschaftsspiel am 8. August 2015 im Estádio do Dragão. Davor trafen die Teams in der Europa League 2013/14 zweimal aufeinander: Porto gewann zu Hause mit 1:0, ehe das Rückspiel in Neapel 2:2 endete. In den letzten vier dokumentierten Duellen stehen für Porto zwei Siege und für Napoli keiner zu Buche, dazu kommen zwei Unentschieden.