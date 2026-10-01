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So bekommt man Tickets für FC Porto gegen PSV Eindhoven: Preise für die Champions League, Spielinfos, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Der FC Porto trifft in der Champions League auf PSV Eindhoven. So kannst du dir Tickets sichern

Der FC Porto trifft am Dienstag, den 20. Oktober 2026, im Estadio do Dragao in Porto auf PSV Eindhoven.

Beide Klubs haben eine reiche europäische Tradition: Porto gewann den Wettbewerb zweimal (1987, 2004), PSV holte 1988 einmal den Europapokal. In vier früheren offiziellen Duellen im Europapokal der Landesmeister bzw. in der Champions League hat Porto mit zwei Siegen, einem Unentschieden und einem Sieg für PSV die bessere Bilanz.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Erwerb von Tickets für FC Porto gegen PSV Eindhoven wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei FC Porto gegen PSV Eindhoven in der Champions League?

FC Porto gegen PSV Eindhoven wird am Dienstag, den 20. Oktober 2026, im Estadio do Dragao in Porto angepfiffen.

crest
Champions League - Spielwoche 3
Estadio do Dragao

Wie kann man Tickets für FC Porto gegen PSV Eindhoven in der Champions League kaufen?

Um Tickets für das FC Porto vs PSV Eindhoven-Spiel in der UEFA Champions League im Estádio do Dragão am Dienstag, den 20. Oktober 2026, zu kaufen, gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Website des FC Porto

  • Gehen Sie direkt zum offiziellen Ticketshop oder zur mobilen App des FC Porto.

2. Offizielles Kontingent von PSV Eindhoven

  • Wenn Sie PSV-Anhänger sind, kaufen Sie Tickets für den Auswärtsblock direkt über das offizielle Ticketportal von PSV Eindhoven.

Wie viel kosten Tickets für FC Porto gegen PSV Eindhoven in der Champions League?

Die Ticketpreise für das FC Porto vs PSV Eindhoven-Spiel in der Champions League im Estádio do Dragão variieren je nachdem, ob Sie über offizielle Vereinskanäle oder über sekundäre Wiederverkäufer kaufen:

1. Offizieller Ticketverkauf (offizieller Kanal des FC Porto)

  • Vereinsmitglieder (Sócios): Liegen für allgemeine Sitzplatzkategorien in der Regel zwischen 25 € und 45 €, wobei Premium- beziehungsweise zentrale Plätze etwa 50 € bis 70 € kosten.
  • Allgemeine Öffentlichkeit: Reguläre öffentliche Tickets beginnen in der Regel bei etwa 40 € bis 50 € für Plätze in Kategorien beziehungsweise im Oberrang und steigen auf 80 € bis 120 €+ für zentrale Unterrangplätze oder Kategorien mit Top-Sicht.

2. Auswärtskontingent (Anhänger von PSV Eindhoven)

  • Tickets für den Auswärtssektor, die PSV direkt an registrierte Anhänger verkauft, sind nach UEFA-Richtlinien für Auswärtsfans in europäischen Wettbewerben auf maximal 60 € begrenzt.

3. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Wenn offizielle Tickets ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie StubHub Ticketpreise in den folgenden Bereichen, abhängig von Nachfrage und Sitzplatzlage:

  • Einstiegs- / Budgetplätze: Etwa 75 € bis 95 € pro Ticket.
  • Durchschnittliche Standardplätze: Etwa 150 € bis 280 € pro Ticket.
  • Premium- / VIP-Pakete: Ab etwa 230 € bis 350 €+ pro Ticket.

FC Porto gegen PSV Eindhoven in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von FC Porto gegen PSV Eindhoven

Porto hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen vier Siege und eine Niederlage verbucht. Der jüngste Auftritt endete mit einem 4:1-Auswärtssieg bei Casa Pia in der Liga Portugal, zudem gelang in diesem Lauf ein 3:0 bei Academico Viseu. Die einzige Niederlage setzte es in der Champions League beim 0:2 gegen Manchester City. In diesen fünf Spielen erzielte Porto zehn Tore und kassierte vier.

PSV hat vier der vergangenen fünf Spiele gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Das jüngste Ergebnis war ein 4:1 in der Eredivisie gegen Sparta Rotterdam, zudem erzielte das Team zuvor beim 6:0 gegen den FC Utrecht sechs Tore ohne Gegentreffer. Die einzigen verlorenen Punkte gab es in der Champions League beim 1:1 gegen Schachtar Donezk. PSV hat in diesen fünf Partien 15 Tore erzielt und vier kassiert.

POR

POR - Form

VIS
S0-3
MOR
S2-1
MCI
N0-2
CAP
S1-4
BEN
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
12/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
PSV

PSV - Form

UTR
S1-6
AJX
S1-3
SHK
U1-1
SPA
S4-1
TWE
N3-2
Tor erzielt (kassiert)
16/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

FC Porto gegen PSV Eindhoven: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das einzige Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs in den vorliegenden Daten ist ein Testspiel aus der Saisonvorbereitung im Juli 2016, als PSV Eindhoven den FC Porto mit 3:0 besiegte. Weitere direkte Duelle sind im Datensatz nicht verfügbar.

Head to Head

FC PortoUnentschiedenPSV
0
0
1
Klub Freundschaftsspiele
PSV badge
PSV
PSV
3
FC Porto badge
FC Porto
POR
0
END
0Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/1
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/1
#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
5
ComoComoCOM
110041+33
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
LensLensRCL
110032+13
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
15
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
16
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
22
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
22
Sl. PragSl. PragSLP
100123-10
N
22
LilleLilleLIL
100123-10
N
25
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
27
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
29
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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