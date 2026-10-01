Der FC Porto trifft am Dienstag, den 20. Oktober 2026, im Estadio do Dragao in Porto auf PSV Eindhoven.

Beide Klubs haben eine reiche europäische Tradition: Porto gewann den Wettbewerb zweimal (1987, 2004), PSV holte 1988 einmal den Europapokal. In vier früheren offiziellen Duellen im Europapokal der Landesmeister bzw. in der Champions League hat Porto mit zwei Siegen, einem Unentschieden und einem Sieg für PSV die bessere Bilanz.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Erwerb von Tickets für FC Porto gegen PSV Eindhoven wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei FC Porto gegen PSV Eindhoven in der Champions League?

FC Porto gegen PSV Eindhoven wird am Dienstag, den 20. Oktober 2026, im Estadio do Dragao in Porto angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 3 20. Okt. 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

Wie kann man Tickets für FC Porto gegen PSV Eindhoven in der Champions League kaufen?

Um Tickets für das FC Porto vs PSV Eindhoven-Spiel in der UEFA Champions League im Estádio do Dragão am Dienstag, den 20. Oktober 2026, zu kaufen, gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Website des FC Porto

Gehen Sie direkt zum offiziellen Ticketshop oder zur mobilen App des FC Porto.

2. Offizielles Kontingent von PSV Eindhoven

Wenn Sie PSV-Anhänger sind, kaufen Sie Tickets für den Auswärtsblock direkt über das offizielle Ticketportal von PSV Eindhoven.

Wie viel kosten Tickets für FC Porto gegen PSV Eindhoven in der Champions League?

Die Ticketpreise für das FC Porto vs PSV Eindhoven-Spiel in der Champions League im Estádio do Dragão variieren je nachdem, ob Sie über offizielle Vereinskanäle oder über sekundäre Wiederverkäufer kaufen:

1. Offizieller Ticketverkauf (offizieller Kanal des FC Porto)

Vereinsmitglieder ( Sócios ): Liegen für allgemeine Sitzplatzkategorien in der Regel zwischen 25 € und 45 € , wobei Premium- beziehungsweise zentrale Plätze etwa 50 € bis 70 € kosten.

Allgemeine Öffentlichkeit: Reguläre öffentliche Tickets beginnen in der Regel bei etwa 40 € bis 50 € für Plätze in Kategorien beziehungsweise im Oberrang und steigen auf 80 € bis 120 €+ für zentrale Unterrangplätze oder Kategorien mit Top-Sicht.

2. Auswärtskontingent (Anhänger von PSV Eindhoven)

Tickets für den Auswärtssektor, die PSV direkt an registrierte Anhänger verkauft, sind nach UEFA-Richtlinien für Auswärtsfans in europäischen Wettbewerben auf maximal 60 € begrenzt.

3. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Wenn offizielle Tickets ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie StubHub Ticketpreise in den folgenden Bereichen, abhängig von Nachfrage und Sitzplatzlage:

Einstiegs- / Budgetplätze: Etwa 75 € bis 95 € pro Ticket.

Durchschnittliche Standardplätze: Etwa 150 € bis 280 € pro Ticket.

Premium- / VIP-Pakete: Ab etwa 230 € bis 350 €+ pro Ticket.

FC Porto gegen PSV Eindhoven in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von FC Porto gegen PSV Eindhoven

Porto hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen vier Siege und eine Niederlage verbucht. Der jüngste Auftritt endete mit einem 4:1-Auswärtssieg bei Casa Pia in der Liga Portugal, zudem gelang in diesem Lauf ein 3:0 bei Academico Viseu. Die einzige Niederlage setzte es in der Champions League beim 0:2 gegen Manchester City. In diesen fünf Spielen erzielte Porto zehn Tore und kassierte vier.

PSV hat vier der vergangenen fünf Spiele gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Das jüngste Ergebnis war ein 4:1 in der Eredivisie gegen Sparta Rotterdam, zudem erzielte das Team zuvor beim 6:0 gegen den FC Utrecht sechs Tore ohne Gegentreffer. Die einzigen verlorenen Punkte gab es in der Champions League beim 1:1 gegen Schachtar Donezk. PSV hat in diesen fünf Partien 15 Tore erzielt und vier kassiert.

FC Porto gegen PSV Eindhoven: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das einzige Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs in den vorliegenden Daten ist ein Testspiel aus der Saisonvorbereitung im Juli 2016, als PSV Eindhoven den FC Porto mit 3:0 besiegte. Weitere direkte Duelle sind im Datensatz nicht verfügbar.