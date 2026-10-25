Wenn es um die großen Rivalitäten im englischen Fußball geht, steht das Merseyside-Derby zwischen Liverpool und Everton stets weit oben. Es begeistert die Fans seit Generationen und wird das auch in den kommenden Jahren tun.

Das nächste Duell zwischen Everton und Liverpool findet am Sonntag, dem 29. November, im Hill Dickinson Stadium statt. Tickets für das Spiel könnt ihr schon heute buchen.

Mit Spielern wie Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall und James Tarkowski, die alle auf dem Platz stehen sollen, verspricht auch das jüngste Aufeinandertreffen der beiden großen Klubs aus Merseyside ein Ereignis zu werden, das man nicht verpassen sollte.

Doch wie könnt ihr das Derby live im Stadion erleben? GOAL stellt euch alle verfügbaren Ticketoptionen für Everton gegen Liverpool vor und erklärt, wo ihr die Karten kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das nächste Merseyside-Derby statt?

Datum Spiel (Ortszeit) Tickets Spielstätte (Ort) Sonntag, 29. November Premier League: Everton gegen Liverpool (12:00 Uhr GMT) Tickets Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30./31. Januar Premier League: Liverpool gegen Everton (Uhrzeit noch offen) Tickets Anfield (Liverpool)

So kauft ihr Tickets für Everton gegen Liverpool in der Premier League

Offizielle Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Everton und Liverpool am 29. November können direkt über die offiziellen Vereinskanäle oder einen autorisierten Reisepartner gekauft werden. Einen freien Verkauf für dieses stark nachgefragte Merseyside-Derby gibt es wenig überraschend praktisch nicht.

Heimfans (Everton-Kontingent) : Offizielle Tickets können direkt über das offizielle eTicketing-Portal von Everton gekauft werden. Voraussetzung ist eine aktive offizielle Vereinsmitgliedschaft.

Auswärtsfans (Liverpool-Kontingent) : Offizielle Auswärtstickets werden ausschließlich über das offizielle Ticketportal des Liverpool FC an Fans verkauft, die die festgelegten Kriterien für den Erwerb von Auswärtstickets erfüllen.

Verkaufsweg / Fangruppe Verkaufsbeginn Vergabe der Tickets Everton-Verlosung für Heimfans (Forever Blue+-Mitglieder) Montag, 2. November Mitglieder nehmen an einer Verlosung teil, die am Freitag, dem 6. November, endet. Evertons allgemeiner Mitgliederverkauf (Forever Blue) Nach Ende der Verlosung Zurückgegebene oder übrig gebliebene Tickets gehen an allgemeine Forever Blue-Mitglieder in den Verkauf. Dabei gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Liverpools Auswärtskontingent (berechtigte Fans) Montag, 9. November Berechtigte Fans können mit einem persönlichen Link zwischen 13 und 17 Uhr online Tickets kaufen.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Everton gegen Liverpool (Merseyside-Derby) auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die sich über alternative Wege einen Platz sichern möchten, und bietet Fans eine verlässliche Möglichkeit, noch kurzfristig Tickets zu ergattern.

Wie viel kosten Tickets für Everton gegen Liverpool in der Premier League?

Offizielle Tickets für das Merseyside-Derby (Everton gegen Liverpool) im Hill Dickinson Stadium fallen bei Everton in die Kategorie A.

Die regulären Ticketpreise für erwachsene Heimfans liegen zwischen 55 und 75 £. Der Preis für Tickets der Auswärtsfans ist auf den in der Premier League üblichen Höchstbetrag von 30 £ begrenzt.

Hier sind die offiziellen Ticketpreise nach Kategorien für ein Premier-League-Spiel der Kategorie A bei Everton:

Sitzbereich und Tribüne Preis für Erwachsene Ermäßigt Ost- und Westtribüne (an den Seitenlinien) 75 £ 52 bis 56 £ Südtribüne (stimmungsvoller Heimbereich / Oberrang) 71 £ 52 £ Nordtribüne (Heimbereich hinter dem Tor) 67 £ 50 £ Familientribüne 55 bis 63 £ 19 £

Weitere Informationen findet ihr im offiziellen Ticketportal des Klubs. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt ihr auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über das Hill Dickinson Stadium

Das Hill Dickinson Stadium ist die hochmoderne Heimstätte des Everton Football Club am Wasser. Es bietet Platz für 52.769 Zuschauer und liegt am Bramley-Moore Dock am Ufer des River Mersey in Liverpool.

Mit seiner offiziellen Eröffnung im Jahr 2025 endete Evertons 133-jährige Zeit im Goodison Park. Das Stadion zählt zu den technologisch fortschrittlichsten und architektonisch markantesten Sportstätten Großbritanniens.

Everton hatte mehr als zwei Jahrzehnte lang aktiv nach einem modernen Ersatz für den von Bebauung umschlossenen Goodison Park gesucht. Nachdem Pläne für King’s Dock und Kirkby gescheitert waren, sicherte sich der Klub 2017 das teilweise verfallene Gelände am Bramley-Moore Dock. Die Bauarbeiten begannen im August 2021 und wurden im Dezember 2024 abgeschlossen.

Denkwürdige Momente im Hill Dickinson Stadium

Everton U18 1:2 Wigan U18 (Februar 2025) : Die allererste Testveranstaltung im Stadion vor 10.000 Fans. Einwechselspieler Ray Robert erzielte Evertons erstes Tor in der neuen Spielstätte.

Everton 2:0 Brighton & Hove Albion (August 2025) : Das erste Premier-League-Pflichtspiel. Iliman Ndiaye erzielte nach einer Vorlage von Jack Grealish das historische erste Ligator.

Super League Magic Weekend (Juli 2026) : Ein großes zweitägiges Rugby-League-Festival, das am Wochenende die Rekordzahl von 82.925 Fans anzog.

Spielstätte der EM 2028: Das Stadion wurde bereits als eine der wichtigsten Spielstätten für die bevorstehende UEFA Euro 2028 ausgewählt. Dort sollen vier Gruppenspiele und ein Achtelfinalspiel stattfinden.

Everton gegen Liverpool: Alles Wissenswerte über das Merseyside-Derby

Everton gegen Liverpool: Die Bilanz im Merseyside-Derby

Das Merseyside-Derby gehört zu den traditionsreichsten, leidenschaftlichsten und am härtesten umkämpften Duellen im Weltfußball. Das Aufeinandertreffen von Liverpool und Everton ist Englands am längsten ununterbrochen ausgetragenes Derby in der höchsten Spielklasse: Seit der Saison 1962/63 fand es in jeder Saison statt.

Nach den jüngsten Begegnungen liegt Liverpool in der historischen Gesamtbilanz vorn. Von den 248 Spielen zwischen den beiden Mannschaften gewann Liverpool 102, Everton 68. Weitere 78 Begegnungen endeten unentschieden.

Das jüngste Duell der Stadtrivalen fand im April 2026 statt. Liverpool besiegte Everton im ersten Merseyside-Derby in Evertons neuem Hill Dickinson Stadium mit 2:1.



